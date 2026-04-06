AFP
Diterjemahkan oleh
'Mentalitas khusus' Harry Kane jadi kunci melawan Real Madrid, sementara Joshua Kimmich memuji 'panutan sejati' Bayern Munich
Kane, motor di balik kesuksesan Bayern
Kondisi kebugaran Harry Kane menjadi topik utama menjelang leg pertama di Madrid, namun suasana di kubu Bayern tetap penuh keyakinan. Setelah absen dalam kemenangan akhir pekan atas Freiburg, pemain berusia 32 tahun itu kembali berlatih pada hari Senin, memicu optimisme bahwa ia akan mampu memimpin serangan melawan juara Eropa terbanyak sepanjang sejarah. Kimmich, seorang pemimpin lama di ruang ganti Bayern, tidak ragu bahwa rekan setimnya itu akan menemukan cara untuk ikut serta dalam pertandingan tersebut.
- AFP
Tantangan unik di Bernabeu
Dengan mencetak 48 gol dari hanya 40 pertandingan di semua kompetisi musim ini, Kane tetap menjadi bagian penting dari tim asuhan Kompany. Sebanyak 10 di antaranya dicetak hanya dalam sembilan penampilan di Liga Champions, termasuk dua gol dalam leg kedua babak 16 besar melawan Atalanta, yang menegaskan mengapa Kimmich begitu ingin melihat pahlawan Inggris itu masuk dalam starting XI untuk pertandingan besar hari Selasa nanti.
“Harry sangat penting bagi kami, itu sudah jelas,” kata Kimmich. “Dia merupakan faktor kunci dalam permainan kami karena dia bukan sekadar penuntas peluang. Dia adalah pemimpin alami, panutan sejati. Dia memiliki mentalitas khusus sebagai pemain serang. Sangat penting baginya untuk berada di lapangan besok guna memberikan kepemimpinannya.”
Membina generasi penerus
Meskipun sorotan tetap tertuju pada bintang-bintang ternama seperti Kane, Kimmich juga menyempatkan diri untuk memuji kemunculan Tom Bischof. Gelandang tersebut melihat kemiripan dengan perjalanan kariernya sendiri pada pemain berusia 20 tahun itu, yang mencetak gol pertama dan keduanya di Bundesliga pada akhir pekan lalu, dan meyakini bahwa kehadiran para pemain profesional kelas atas seperti Kane membantu menciptakan lingkungan yang ideal bagi para lulusan akademi untuk berkembang di level tertinggi.
“Situasinya mengingatkan saya sedikit pada situasi saya sebelas tahun yang lalu,” kata Kimmich tentang Bischof. “Kami langsung melihat bahwa dia memiliki mentalitas yang hebat, bahwa dia memberikan segalanya. Tom juga bisa bermain sebagai bek kiri. Bersama Harry, Tom memiliki tendangan terbaik di tim. Itulah mengapa kami membicarakan dia. Dia mengubah dinamika pertandingan melawan Freiburg. Hal ini menunjukkan kepada tim bahwa, berkat mentalitas dan kualitas kami, kami bisa membuat pemain seperti dia bersinar.”
- AFP
Sebuah sinyal niat bagi tim
Kimmich meyakini bahwa integrasi talenta muda bersama pemain kelas dunia seperti Michael Olise dan Luis Diaz mengirimkan pesan yang kuat kepada seluruh anggota tim. Agar Bayern dapat merebut kembali tahtanya di puncak sepak bola Eropa, mereka harus menyeimbangkan perpaduan antara pemain muda dan berpengalaman ini di bawah tekanan babak gugur Liga Champions.
Mengenai dampak pengembangan pemain muda terhadap tim, Kimmich menyimpulkan: "Bukan hanya Harry Kane, Michael Olise, atau Luis Diaz, tetapi juga pemain muda seperti Tom. Ini merupakan sinyal penting bagi tim. Hal ini membuktikan bahwa kami memiliki struktur yang tepat untuk mendukung berbagai tipe pemain, dan mentalitas kolektif itulah yang akan membawa kami melewati pertandingan-pertandingan tersulit dalam kalender."