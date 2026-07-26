Menolak Menyalahkan Ibunya, Yamal: Saya Kreatif dan Menghibur, tapi Tak Menikmati Masa Kecil Terbaik

Lamine Yamal terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu talenta paling menonjol dalam sepak bola dunia. Meski usianya masih muda, winger Barcelona ini berhasil meruntuhkan sejumlah batasan sejak kemunculannya di level tertinggi.

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa kisah Yamal bermula di Rocafonda, sebuah kawasan sederhana di kota Mataró yang hingga kini masih menempati posisi penting dalam hidupnya.

Faktanya, setiap kali mencetak gol, Yamal menghadirkan kembali asal-usulnya dengan membentuk angka "304" menggunakan kedua tangannya, yang merupakan kode pos kawasan tempat ia tumbuh besar.

Dalam dunia yang mengelilingi Lamine Yamal, ada satu nama yang dikenal semua orang, yaitu Mounir Nasraoui, ayah sang pemain. Ia adalah sosok yang paling sering hadir di media, dikenal dengan kepribadiannya yang kuat serta ketekunannya untuk tidak melewatkan satu pun pertandingan putranya.

Di sisi lain, jauh dari sorotan, ada sosok yang menopang dan mendukung Lamine, yaitu ibunya, Sheila Ebana.

Sheila berasal dari kota Bata di Guinea Khatulistiwa. Ia berimigrasi ke Spanyol saat masih remaja dan melahirkan Lamine pada usia 11 tahun, ketika menjalin hubungan dengan Mounir Nasraoui. Keduanya berpisah saat Lamine baru berusia tiga tahun, tetapi ia memutuskan untuk tetap tinggal di Catalonia demi masa depannya dan masa depan putranya.

Sebagaimana dijelaskan dalam film dokumenter "304", melalui sejumlah wawancara dan komentar suara, ibunya merupakan salah satu sosok paling penting dalam hidupnya. Ia menjadi pendukung tanpa syarat baginya meski Lamine pindah untuk tinggal di akademi "La Masia" saat berusia 12 tahun.

Lamine mengatakan, "Ibuku bekerja di sebuah restoran, dan meski yang kami miliki hanya sedikit, kami sangat bahagia ketika hari raya dan momen-momen istimewa tiba. Ia membelikanku PlayStation. Apa pun yang kuberikan untuknya tidak akan sebanding dengan apa yang telah ia berikan kepadaku. Ibuku adalah salah satu panutanku sejak aku kecil."

Ia menambahkan, "Ketika pulang ke rumah, ia duduk dan berbicara denganku, lalu menyiapkan makanan dan berangkat kerja."

Ibu sang pemain kini berusia 39 tahun, dan telah menjadi sosok utama di balik ketenaran yang diraih putranya. Ketika Lamine bermain di klub La Torreta, Sheila mengambil sebuah keputusan penting: tetap tinggal di Granollers, bekerja keras, dan mengabdikan hidupnya untuk pertumbuhan dan perkembangan putranya.