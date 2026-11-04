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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Menolak menggantikan Jaissle di Al Ahly, "mirip Guardiola" jadi solusi yang diusulkan untuk krisis Newcastle

Fulham vs Newcastle United
Fulham
Newcastle United
Premier League
M. Jaissle
P. Guardiola
A. Slot
Al Ahli
Saudi Pro League
Inggris
Jerman
Spanyol
Belanda
Arab Saudi

Pelatih asal Jerman di bawah tekanan

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Premier League

07 Nov 2026

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Tampaknya hari-hari pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dalam menukangi Newcastle United mungkin tinggal menghitung hari, setelah hasil yang diraih timnya menurun dan tekanan dari suporter terhadapnya semakin meningkat.

Newcastle menderita dua kekalahan beruntun dari Everton, sehingga keraguan atas kemampuan Jaissle untuk memperbaiki keadaan pun kian bertambah, setelah para suporter melontarkan cemoohan kepadanya dan para pemainnya dalam beberapa pekan terakhir, akibat lemahnya efektivitas serangan dan rapuhnya lini pertahanan.

Jaissle mengemban tanggung jawab sebagai pengganti Eddie Howe dalam sebuah tugas yang tidak mudah, terutama dengan kecenderungan klub untuk mengubah kebijakannya di bursa transfer, setelah perekrutan musim panasnya hanya terbatas pada pemain-pemain yang usianya tidak lebih dari 24 tahun, sebagai bagian dari rencana membangun tim muda dalam jangka panjang.

Namun kecenderungan ini tidak mencegah meningkatnya tuntutan untuk melakukan pergantian pelatih, mengingat sebagian suporter Newcastle menilai bahwa tim membutuhkan pelatih yang lebih berpengalaman dan mampu menerapkan gagasan taktiknya.

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  • Ditolak Al Ahly, Apakah Slot Menjadi Solusi untuk Membangkitkan Proyek Newcastle?

    Dalam laporan jurnalis Angus Sinclair di situs Football FanCast, nama pelatih asal Belanda Arne Slot, mantan manajer tim Liverpool, dimunculkan untuk mengambil alih kendali di Newcastle menggantikan Jaissle.

    Ia menyebutkan bahwa pelatih asal Belanda itu termasuk di antara nama-nama yang diincar Dana Investasi Publik Arab Saudi untuk menangani Al Ahli, sebagai pengganti Jaissle, pada musim panas lalu, tetapi ia menolak tawaran tersebut, memilih menunggu kesempatan untuk kembali bekerja di Eropa.

    Meski akhir yang tidak ideal pada pengalamannya bersama Liverpool, Slot meninggalkan kesan kuat selama musim pertamanya di Liga Primer Inggris 2024-2025, ketika ia membawa tim menampilkan sepakbola menyerang yang kuat, sehingga menuai pujian luas berkat ide-ide taktiknya dan perhatiannya pada detail.

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  • Mirip Guardiola? Ketepatan taktik dan keteguhan pada prinsip

    Laporan itu mengutip Michael Funk, mantan bek Manchester City, yang menyamakan Slot dengan pelatih asal Spanyol Pep Guardiola, berkat ketelitian taktiknya dan keteguhannya memegang prinsip kepelatihannya.

    Penulis laporan menilai Slot lebih unggul dari Jaissle dari sisi teknis, dan bahwa ia mampu membangun ulang Newcastle serta melampaui apa yang telah diraih pelatih sebelumnya Eddie Howe, jika ia berhasil mengembalikan performa yang ditunjukkannya pada musim pertamanya bersama Liverpool.

    Howe sebelumnya telah meninggalkan jejak menonjol dalam sejarah Newcastle, setelah membawa tim ke Liga Champions Eropa dua kali, dan meraih gelar Piala Liga Inggris bersamanya pada 2025, mengakhiri penantian klub atas gelar domestik besar yang berlangsung selama 70 tahun.

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