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Tampaknya hari-hari pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dalam menukangi Newcastle United mungkin tinggal menghitung hari, setelah hasil yang diraih timnya menurun dan tekanan dari suporter terhadapnya semakin meningkat.

Newcastle menderita dua kekalahan beruntun dari Everton, sehingga keraguan atas kemampuan Jaissle untuk memperbaiki keadaan pun kian bertambah, setelah para suporter melontarkan cemoohan kepadanya dan para pemainnya dalam beberapa pekan terakhir, akibat lemahnya efektivitas serangan dan rapuhnya lini pertahanan.

Jaissle mengemban tanggung jawab sebagai pengganti Eddie Howe dalam sebuah tugas yang tidak mudah, terutama dengan kecenderungan klub untuk mengubah kebijakannya di bursa transfer, setelah perekrutan musim panasnya hanya terbatas pada pemain-pemain yang usianya tidak lebih dari 24 tahun, sebagai bagian dari rencana membangun tim muda dalam jangka panjang.

Namun kecenderungan ini tidak mencegah meningkatnya tuntutan untuk melakukan pergantian pelatih, mengingat sebagian suporter Newcastle menilai bahwa tim membutuhkan pelatih yang lebih berpengalaman dan mampu menerapkan gagasan taktiknya.

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