Bintang Barcelona, Lamine Yamal, meraih penghargaan Pemain Terbaik La Liga pada musim lalu 2025-2026 yang dipersembahkan oleh Asosiasi Pesepakbola Spanyol, untuk musim kedua secara beruntun, dalam sebuah acara yang digelar Selasa malam di ibu kota Madrid.

Yamal menghadiri seremoni penobatan tersebut, sebelum berbicara kepada media di mixed zone, memaparkan perasaannya terhadap penghargaan itu serta sejumlah isu terkait Barcelona, di samping ucapannya mengenai level permainannya saat ini dan ambisinya bersama tim.