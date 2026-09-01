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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Menolak dibandingkan dengan trio Real, Yamal raih penghargaan pemain terbaik di LaLiga

Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
L. Yamal
Real Madrid
Spanyol

"... kami ingin memenangkan segalanya"

Bintang Barcelona, Lamine Yamal, meraih penghargaan Pemain Terbaik La Liga pada musim lalu 2025-2026 yang dipersembahkan oleh Asosiasi Pesepakbola Spanyol, untuk musim kedua secara beruntun, dalam sebuah acara yang digelar Selasa malam di ibu kota Madrid.

Yamal menghadiri seremoni penobatan tersebut, sebelum berbicara kepada media di mixed zone, memaparkan perasaannya terhadap penghargaan itu serta sejumlah isu terkait Barcelona, di samping ucapannya mengenai level permainannya saat ini dan ambisinya bersama tim.

  • Kebahagiaan atas penghargaan

    Yamal mengatakan tentang perolehan penghargaan tersebut, menurut surat kabar Spanyol AS: "Saya sangat senang berada di sini. Penghargaan apa pun selalu disambut baik, terutama ketika datang melalui pemungutan suara rekan-rekan sesama pemain. Orang-orang banyak membicarakan apa yang terjadi pada saya, tetapi sejujurnya saya bahagia dan menikmati segalanya."

    Penghargaan untuk Yamal ini datang di tengah awal musim yang kuat baginya, setelah ia mencetak dua gol dalam tiga pertandingan pertama di LaLiga.


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  • Serangan Barcelona atau Madrid?

    Mengenai kemungkinan bergabungnya penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, ke Barcelona pada bursa transfer musim panas yang hampir berakhir, Yamal berkata: "Saat ini kami tampil luar biasa, dan kami tidak membutuhkan tambahan gol. Julian pemain hebat, tapi saya senang dengan skuad yang kami miliki."

    Ketika ditanya apakah trio serang Barcelona lebih baik dibanding trio serang Real Madrid, Yamal menolak melakukan perbandingan, dengan mengatakan: "Ini bukan ajang persaingan. Namun, kami ingin memenangkan segalanya."

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  • Gol Rayo dan ambisi Liga Champions

    Winger asal Spanyol itu berbicara mengenai golnya yang mencuri perhatian ke gawang Rayo Vallecano, seraya berkata: "Ini sangat berarti bagi saya. Mencetak gol bersama klub yang merupakan hidup saya membuat saya sangat bahagia."



    Yamal juga menegaskan bahwa dirinya merasa terus berkembang, seraya menjelaskan: "Ya, saya merasa saya berkembang. Saya akan menghadapi masalah jika tidak seperti itu. Saya masih sangat muda, dan saya selalu mendengarkan serta berusaha untuk menjadi lebih baik." Bintang Barcelona itu mengakhiri pembicaraannya dengan mengungkap ambisi terbesarnya, seraya berkata: "Saya ingin memenangi Liga Champions. Maaf ya, Alex Baena."

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