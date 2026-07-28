Aturan-aturan baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 memicu perdebatan luas di Jerman, sebagaimana halnya di seluruh liga-liga besar, dan di seluruh dunia.

Federasi Sepak Bola Jerman pun memutuskan perubahan-perubahan FIFA mana yang akan diadopsi di liga Jerman (Bundesliga) untuk musim baru 2026-2027, dan mana yang tidak akan diadopsi.

Dalam pertemuan yang digelar pada Senin di Frankfurt antara perusahaan wasit Federasi Sepak Bola Jerman bersama direktur eksekutifnya, Knut Kircher (57 tahun), dan "Komite Sepak Bola" yang bernaung di bawah Bundesliga, dibahas perubahan-perubahan yang terjadi pada aturan selama Piala Dunia.