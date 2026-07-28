Sesuai dengan perubahan baru yang akan mulai berlaku pada awal musim mendatang, wasit akan memastikan tendangan gawang dan lemparan ke dalam dilakukan dengan cepat, yaitu dalam waktu lima detik. Jika hal itu tidak terjadi, penguasaan bola berpindah ke tim lawan, yang mendapatkan lemparan ke dalam atau tendangan sudut sebagai ganti tendangan gawang. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan waktu.
Pergantian pemain juga akan dilakukan lebih cepat: pemain pengganti harus meninggalkan lapangan dalam waktu sepuluh detik. Jika ia terlambat dalam pergantian, ia tidak diizinkan masuk ke pertandingan kecuali setelah satu menit, atau ketika permainan dihentikan. Hingga saat itu, tim bermain dengan satu pemain lebih sedikit.
Pada masa penanganan cedera, pemain yang menerima perawatan di lapangan atau menyebabkan permainan terhenti akibat cedera harus meninggalkan lapangan selama minimal satu menit. Dikecualikan dari hal ini adalah penjaga gawang dan pemain yang membutuhkan perawatan setelah menjadi korban pelanggaran yang mengakibatkan lawan mendapat kartu kuning atau merah. Selain itu, pemain yang cedera dan akan mengeksekusi tendangan penalti boleh melanjutkan permainan.
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