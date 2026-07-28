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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Menjinakkan Aturan Vinicius: Bundesliga Terseret ke Kontroversi Piala Dunia

Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Cup
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga
Jerman

Sikap tegas terhadap perubahan aturan FIFA

Aturan-aturan baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 memicu perdebatan luas di Jerman, sebagaimana halnya di seluruh liga-liga besar, dan di seluruh dunia.

Federasi Sepak Bola Jerman pun memutuskan perubahan-perubahan FIFA mana yang akan diadopsi di liga Jerman (Bundesliga) untuk musim baru 2026-2027, dan mana yang tidak akan diadopsi.

Dalam pertemuan yang digelar pada Senin di Frankfurt antara perusahaan wasit Federasi Sepak Bola Jerman bersama direktur eksekutifnya, Knut Kircher (57 tahun), dan "Komite Sepak Bola" yang bernaung di bawah Bundesliga, dibahas perubahan-perubahan yang terjadi pada aturan selama Piala Dunia.

  • Menutup mulut: aturan kontroversial

    Di antara keputusan penting itu: melanjutkan pengecualian tendangan sudut dari peninjauan teknologi asisten wasit video (VAR). Keputusan ini bertujuan mencegah bertambahnya jumlah intervensi teknologi asisten wasit video.

    Surat kabar Bild mengatakan, "Ada kebijakan yang jelas terkait perilaku tidak sportif. Para pemain yang menutup mulut mereka dengan tangan atau kaus saat terjadi keributan dengan lawan tidak akan mendapatkan kartu merah, melainkan mungkin hanya mendapatkan kartu kuning. Pada Piala Dunia, dua pemain diusir karena menutup mulut mereka dengan tangan saat berdebat dengan lawan."

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  • Di Bawah Sorotan: Aturan Kapten Tim dan Perilakunya terhadap Wasit

    Ketua komite wasit Federasi Sepak Bola Jerman, Kircher, menjelaskan hal-hal yang harus menjadi fokus khusus para wasit pada musim baru. Fokus tertuju pada penerapan yang konsisten terhadap aturan ban kapten, yang kerap diabaikan pada Piala Dunia. Selain itu, perilaku tidak sportif akan dikenai sanksi yang lebih berat. Hal ini mencakup, antara lain, penundaan yang disengaja terhadap dilanjutkannya permainan secara cepat saat tendangan bebas, serta sikap tidak hormat terhadap wasit, seperti menggerutu atau melambaikan tangan dengan sikap meremehkan.

    Bild melanjutkan: "Ada satu poin lain yang berkaitan dengan situasi di sekitar penjaga gawang. Para wasit harus membedakan secara lebih cermat apakah penyerang berdiri di samping penjaga gawang lawan, di belakangnya, atau di depannya. Hal ini diperbolehkan. Namun, jika seorang pemain menggerakkan tubuhnya secara aktif ke arah penjaga gawang, menghalanginya, dan dengan demikian mencegahnya menangkap atau menghalau bola, maka pelanggaran akan diberikan."

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  • Mencegah Upaya Membuang-buang Waktu

    Sesuai dengan perubahan baru yang akan mulai berlaku pada awal musim mendatang, wasit akan memastikan tendangan gawang dan lemparan ke dalam dilakukan dengan cepat, yaitu dalam waktu lima detik. Jika hal itu tidak terjadi, penguasaan bola berpindah ke tim lawan, yang mendapatkan lemparan ke dalam atau tendangan sudut sebagai ganti tendangan gawang. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan waktu.

    Pergantian pemain juga akan dilakukan lebih cepat: pemain pengganti harus meninggalkan lapangan dalam waktu sepuluh detik. Jika ia terlambat dalam pergantian, ia tidak diizinkan masuk ke pertandingan kecuali setelah satu menit, atau ketika permainan dihentikan. Hingga saat itu, tim bermain dengan satu pemain lebih sedikit.

    Pada masa penanganan cedera, pemain yang menerima perawatan di lapangan atau menyebabkan permainan terhenti akibat cedera harus meninggalkan lapangan selama minimal satu menit. Dikecualikan dari hal ini adalah penjaga gawang dan pemain yang membutuhkan perawatan setelah menjadi korban pelanggaran yang mengakibatkan lawan mendapat kartu kuning atau merah. Selain itu, pemain yang cedera dan akan mengeksekusi tendangan penalti boleh melanjutkan permainan.

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