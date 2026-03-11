Goal.com
Live
grafica cm bologna italianoGetty Images

Diterjemahkan oleh

Menjelang pertandingan Bologna vs Roma, Italiano: "Gasperini adalah teladan bagi semua orang, makan malam kita..."

Pelatih Bologna berbicara menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Europa melawan Roma.

Vincenzo Italiano, pelatih Bologna, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan besok melawan Roma, leg pertama babak 16 besar LigaEuropa, yang dijadwalkan besok pukul 18.45 di Stadion Dall'Ara.

"Kami telah melupakan kekalahan dari Verona dan fokus untuk mencoba memanfaatkan beberapa kelemahan mereka. Saya telah meninjau kembali semua kekalahan kandang kami: kami pantas kalah dalam beberapa pertandingan tersebut, sementara kami bisa saja menang dalam yang lain. Ini hanya salah satu momen dan musim, tetapi kami masih memiliki pertandingan di depan untuk membalikkan musim ini dan kami akan berusaha melakukannya. Para pemain kami memiliki sikap, keinginan, dan fokus yang tepat."

"Roma bermain baik: mereka bertahan dengan solid, kebobolan sedikit gol, dan memiliki penyerang depan yang bermain sangat baik, Malen. Mereka adalah tim yang agresif dan kami harus siap. Secara umum, saya waspada terhadap Roma secara keseluruhan."

"Saya tidak menganggap pertandingan ini menentukan untuk musim ini, karena jika kami lolos ke perempat final, Anda akan bertanya hal yang sama. Kami pantas kalah melawan Verona. Serie A adalah liga yang sangat sulit dan Anda harus bisa menerima kekalahan. Masih ada sepuluh pertandingan tersisa dan terlalu dini untuk penilaian akhir."

  • "Mengenai pemain yang cedera, Miranda belum sepenuhnya berhenti berlatih dan terus berlatih, meskipun secara terpisah. Heggem, di sisi lain, telah berlatih secara individu selama sekitar lima belas hari. Pemain Spanyol itu lebih maju dalam pemulihannya, tetapi besok kami akan menilai apakah ada yang bisa memaksakan diri untuk bermain," lapor Il Corriere dello Sport. "Pobega memiliki peluang bagus untuk menjadi starter. Dia adalah pemain penting bagi kami, dan fakta bahwa dia berakhir di bangku cadangan tidak berarti dia telah disingkirkan. Castro atau Dallinga? Saya belum memutuskan: Thijs masih memiliki beberapa masalah fisik, sementara Santi telah bermain banyak belakangan ini." 

    Dalam wawancara dengan Sky, Italiano juga membahas makan malam terkenal yang dia dan Gasperini janjikan satu sama lain beberapa waktu lalu dan belum terlaksana: "Kita lihat apakah itu terjadi besok. Saya memiliki rasa hormat yang besar padanya dan atas pekerjaan luar biasa yang dia lakukan di Atalanta. Remo (Freuler, ed.) juga mengalaminya secara langsung: dia menjadi teladan bagi semua orang, memenangkan trofi dan penghargaan pribadi. Rasa hormat saya padanya sangat besar, dan jika kita berhasil mengadakan makan malam itu, saya yakin akan berlangsung berjam-jam karena kita akan berakhir membicarakan sepak bola hingga restoran tutup." 

    • Iklan
Europa League
Bologna crest
Bologna
BOL
Roma crest
Roma
ROM
0