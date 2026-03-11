Menjelang pertandingan Bologna vs Roma, Italiano: "Gasperini adalah teladan bagi semua orang, makan malam kita..."

Vincenzo Italiano, pelatih Bologna, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan besok melawan Roma, leg pertama babak 16 besar LigaEuropa, yang dijadwalkan besok pukul 18.45 di Stadion Dall'Ara.

"Kami telah melupakan kekalahan dari Verona dan fokus untuk mencoba memanfaatkan beberapa kelemahan mereka. Saya telah meninjau kembali semua kekalahan kandang kami: kami pantas kalah dalam beberapa pertandingan tersebut, sementara kami bisa saja menang dalam yang lain. Ini hanya salah satu momen dan musim, tetapi kami masih memiliki pertandingan di depan untuk membalikkan musim ini dan kami akan berusaha melakukannya. Para pemain kami memiliki sikap, keinginan, dan fokus yang tepat."

"Roma bermain baik: mereka bertahan dengan solid, kebobolan sedikit gol, dan memiliki penyerang depan yang bermain sangat baik, Malen. Mereka adalah tim yang agresif dan kami harus siap. Secara umum, saya waspada terhadap Roma secara keseluruhan."

"Saya tidak menganggap pertandingan ini menentukan untuk musim ini, karena jika kami lolos ke perempat final, Anda akan bertanya hal yang sama. Kami pantas kalah melawan Verona. Serie A adalah liga yang sangat sulit dan Anda harus bisa menerima kekalahan. Masih ada sepuluh pertandingan tersisa dan terlalu dini untuk penilaian akhir."