Sky dan Bild melaporkan bahwa sang penyerang dan klub asal Stuttgart tersebut telah sepakat untuk memperpanjang kerja sama mereka hingga masa berlaku kontrak Undav saat ini berakhir. Sebelum berangkat bersama tim nasional Jerman menuju Piala Dunia, ia diperkirakan akan menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2029.
Menjelang keberangkatan ke Piala Dunia: Keputusan mengenai masa depan Deniz Undav di VfB Stuttgart kabarnya telah diambil
Kontrak baru tersebut juga mencakup opsi perpanjangan hingga tahun 2030, yang bergantung pada jumlah menit bermain sang penyerang. Undav juga dikabarkan akan mendapatkan gaji sebesar enam juta euro per tahun ke depannya. Saat ini, ia mengantongi 4,5 juta euro per musim. Selain itu, perpanjangan kontrak ini kabarnya disertai dengan bonus penandatanganan sebesar tiga juta euro. Jumlah tersebut diklaim mencapai rekor tertinggi menurut standar Stuttgart.
Dengan kesepakatan yang tercapai sebelum Piala Dunia, Undav mendapatkan apa yang diinginkannya. Menurut Bild, ia telah memberikan ultimatum kepada VfB dalam beberapa hari terakhir dan menargetkan kesepakatan hingga Selasa. Jika tidak ada kesepakatan hingga keberangkatannya ke Piala Dunia, pembicaraan akan "ditunda untuk sementara", demikian dilaporkan. Perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 pun akan batal untuk musim panas ini, dan VfB berisiko kehilangan Undav tanpa biaya transfer.
Undav sendiri kabarnya telah lebih dulu memberi sinyal kepada petinggi klub finalis Piala Jerman tersebut bahwa ia sangat tertarik untuk tetap bertahan di VfB dalam jangka panjang. Baik di klub maupun di kota tersebut, ia merasa sangat nyaman bersama keluarganya. Namun, klub-klub internasional yang lebih kaya konon juga mulai melirik penyerang timnas Jerman ini berkat penampilannya yang memukau.
Undav baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama klub asal Swabia tersebut. Penyerang yang telah dikontrak secara permanen dari Brighton pada tahun 2024 dengan nilai transfer hampir 27 juta euro ini mencetak 25 gol dalam 45 pertandingan resmi, ditambah 14 assist. Dengan demikian, ia memiliki andil yang sangat besar dalam kesuksesan Stuttgart musim ini.
Berbeda dengan di VfB, Undav kemungkinan besar akan berperan sebagai pemain pengganti di Piala Dunia di bawah asuhan pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk saat ini. Posisi di lini depan tampaknya tidak akan bisa direbut oleh Kai Havertz. Namun, Undav akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya pada Minggu malam: Seperti yang diungkapkan Nagelsmann pada Sabtu, Undav akan masuk dalam starting eleven Jerman dalam pertandingan persahabatan melawan Finlandia, menggantikan Havertz yang sedang bertanding bersama Arsenal di final Liga Champions melawan PSG pada malam itu.
Data performa Deniz Undav di VfB Stuttgart
Penampilan Gol Assist Kartu kuning 116 57 30 18