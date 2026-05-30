Undav sendiri kabarnya telah lebih dulu memberi sinyal kepada petinggi klub finalis Piala Jerman tersebut bahwa ia sangat tertarik untuk tetap bertahan di VfB dalam jangka panjang. Baik di klub maupun di kota tersebut, ia merasa sangat nyaman bersama keluarganya. Namun, klub-klub internasional yang lebih kaya konon juga mulai melirik penyerang timnas Jerman ini berkat penampilannya yang memukau.

Undav baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama klub asal Swabia tersebut. Penyerang yang telah dikontrak secara permanen dari Brighton pada tahun 2024 dengan nilai transfer hampir 27 juta euro ini mencetak 25 gol dalam 45 pertandingan resmi, ditambah 14 assist. Dengan demikian, ia memiliki andil yang sangat besar dalam kesuksesan Stuttgart musim ini.

Berbeda dengan di VfB, Undav kemungkinan besar akan berperan sebagai pemain pengganti di Piala Dunia di bawah asuhan pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk saat ini. Posisi di lini depan tampaknya tidak akan bisa direbut oleh Kai Havertz. Namun, Undav akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya pada Minggu malam: Seperti yang diungkapkan Nagelsmann pada Sabtu, Undav akan masuk dalam starting eleven Jerman dalam pertandingan persahabatan melawan Finlandia, menggantikan Havertz yang sedang bertanding bersama Arsenal di final Liga Champions melawan PSG pada malam itu.