Peringatan: Bosnia bukanlah Irlandia Utara, juga bukan Wales. Pertandingan yang menanti kita akan sangat berbeda dari kemenangan (yang tidak memukau) di Bergamo, dan juga dari pertandingan yang seharusnya kita hadapi di Cardiff. Hal ini mungkin terdengar paradoksal jika dibandingkan dengan stereotip sepak bola Inggris, namun kita akan menghadapi tim yang lebih mengandalkan kekuatan fisik daripada Wales, dengan intensitas yang lebih rendah namun pengalaman yang lebih mumpuni. Formasi 4-4-2 yang lebih konvensional dibandingkan 4-2-3-1 ala Bellamy, dengan kualitas teknis rata-rata yang lebih rendah namun memiliki pemain-pemain unggulan seperti Alajbegovic dan Bajraktarevic, serta daya serang yang lebih besar melalui Dzeko dan Demirovic, yang kembali ke tim nasional setelah cedera yang membuatnya absen dalam dua pertandingan terakhir di fase grup melawan Rumania (3-1) dan Austria: 1-1 di Wina dengan gol yang kebobolan di menit-menit akhir, yang menjadi penentu untuk mengirim Bosnia ke babak playoff.
Menjelang Italia vs Bosnia: Apakah Retegui, Politano, dan Barella lebih layak bermain di final playoff Piala Dunia daripada Esposito, Palestra, dan Cristante?
POLITIK ATAU GYM?
Lalu, apa lagi yang dibutuhkan Italia untuk menampilkan performa yang lebih baik dan memastikan lolos ke Piala Dunia? Pertama-tama, intensitas dan kecepatan yang lebih tinggi—dua hal yang menjadi kelemahan Bosnia, namun sayangnya justru kurang dimiliki Italia: baik karena karakteristik tim maupun kondisi performa yang kurang optimal dari pemain kunci seperti Barella. Akan sangat berguna juga jika ada lebih banyak unsur kejutan, yang pilihan pelatih (formasi dan pemain yang diturunkan) hanya diserahkan kepada Politano, yang bahkan tidak begitu bersemangat saat melawan Irlandia Utara. Nah, keraguan yang muncul beberapa jam menjelang pertandingan Selasa (Politano atau Palestra?) bisa muncul lagi dengan pro dan kontra yang sama. Pemain sayap Napoli ini memiliki pengalaman internasional yang lebih banyak dan terbiasa dengan tekanan berat pada pertandingan seperti ini. Namun, pemain asal Cagliari yang dididik di Atalanta, yang melakukan debutnya di akhir pertandingan di New Balance Arena, memiliki energi yang lebih besar, didorong oleh antusiasme/ketidakpedulian usia mudanya dan musim yang sejauh ini luar biasa jauh melampaui angka-angka (1 gol dan 4 assist). Keputusan yang semakin rumit karena nasib pertandingan bisa ditentukan di sayap tersebut: dalam formasi pertahanan 4 pemain Bosnia, Kolasinac asal Atalanta memang kembali ke akar permainannya bersama Arsenal dan Schalke 04, namun sebagai bek kiri ia lebih kesulitan daripada saat bermain di posisi tengah-kiri dalam formasi 3 bek Palladino. Pertimbangan tambahan perlu dilakukan jika talenta Alajbegovic (18 tahun, kini di Salzburg namun milik Bayer Leverkusen) bermain sejak awal, setelah penampilannya yang menentukan di Cardiff. Siapa yang memiliki kemampuan bertahan lebih baik antara Politano dan Palestra? Siapa yang mampu menyeimbangkan kedua fase permainan sambil juga membantu Mancini yang sedang kesulitan, yang sudah kewalahan oleh kecepatan Rowe dan Cambiaghi di Liga Europa?
APAKAH CHANCE CRISTANTE?
Bukan hanya pertimbangan-pertimbangan tersebut yang perlu diperhatikan menjelang pertandingan hari Selasa. Cristante menjamin keseimbangan dan juga waktu masuknya: masuk akal untuk mempertimbangkannya sebagai alternatif bagi Barella, sejak awal atau jika pemain Inter tersebut kembali menunjukkan kelemahan fisik dan akibatnya teknis seperti pada periode terakhir? Namun, pertukaran posisi antara Tonali dan Barella harus dikesampingkan, karena di sisi kiri tengah ia kehilangan otomatisme yang dimilikinya di sisi sebaliknya, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya kesulitan dalam pertandingan-pertandingan di mana ia harus menyerahkan sisi kanan tengah kepada Frattesi.
Mengapa ayam itu menyeberang jalan?
Terakhir, pertanyaan yang paling mendasar: Retegui atau Pio Esposito? Pio mendapat dukungan besar dari suporter dan sedang berada dalam gelombang antusiasme yang luar biasa: ia memiliki energi, kekuatan, teknik, namun yang terpenting adalah kepribadiannya. Ia tidak gentar menghadapi panggung besar: Liga Champions, San Siro bersama Inter dan timnas Italia, serta mencetak gol melawan Juventus dan Norwegia pada debutnya sebagai starter bersama timnas Italia. Menurunkannya sejak menit pertama akan menjadi sinyal kuat baginya dan tim, tetapi juga berarti kehilangan alternatif utama saat pertandingan berlangsung. Bukan keraguan yang sepele, bagi Gattuso dan bagi 60 juta penggemar yang tersebar di seluruh Italia. Kepada Rino, kekuasaan (dan beban besar) untuk mengambil keputusan akhir.