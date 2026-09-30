'Menjadi bagian dari sesuatu selama 16 tahun' - kapten Piala Dunia 2026 Tim Ream mengumumkan pensiun dari timnas AS

Berbicara kepada media pada Selasa di kampung halamannya, St. Louis, Ream mengonfirmasi bahwa ia mengundurkan diri dari tim nasional setelah 16 tahun membela USMNT. Dari semua pemain outfield yang pernah mewakili USMNT, hanya DaMarcus Beasley yang memiliki jarak lebih panjang antara penampilan pertama dan terakhir, dengan debut Ream untuk USMNT terjadi pada November 2010.

Meski begitu, karier internasional Ream sama sekali tidak berjalan lurus. Setelah mencatatkan tujuh caps pada 2010 dan 11, ia baru tampil lagi pada 2014 setelah Piala Dunia tahun itu. Setelah itu, ia sama sekali tidak tampil pada 2018 sebelum mengoleksi 14 caps pada 2019. Lalu, setelah hanya mencatatkan enam caps dalam dua tahun berikutnya, ia secara mengejutkan dipanggil kembali untuk Piala Dunia 2022, ketika ia langsung kembali ke susunan pemain inti USMNT sebagai starter di Qatar.

Setelah itu, ia selalu hadir dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, dan akhirnya menjadi kapten tim sambil menjadi starter dalam empat pertandingan di turnamen musim panas lalu, yang menjadi turnamen terakhirnya bersama USMNT.



