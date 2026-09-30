Getty Images Sport
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'Menjadi bagian dari sesuatu selama 16 tahun' - kapten Piala Dunia 2026 Tim Ream mengumumkan pensiun dari timnas AS
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi?
Berbicara kepada media pada Selasa di kampung halamannya, St. Louis, Ream mengonfirmasi bahwa ia mengundurkan diri dari tim nasional setelah 16 tahun membela USMNT. Dari semua pemain outfield yang pernah mewakili USMNT, hanya DaMarcus Beasley yang memiliki jarak lebih panjang antara penampilan pertama dan terakhir, dengan debut Ream untuk USMNT terjadi pada November 2010.
Meski begitu, karier internasional Ream sama sekali tidak berjalan lurus. Setelah mencatatkan tujuh caps pada 2010 dan 11, ia baru tampil lagi pada 2014 setelah Piala Dunia tahun itu. Setelah itu, ia sama sekali tidak tampil pada 2018 sebelum mengoleksi 14 caps pada 2019. Lalu, setelah hanya mencatatkan enam caps dalam dua tahun berikutnya, ia secara mengejutkan dipanggil kembali untuk Piala Dunia 2022, ketika ia langsung kembali ke susunan pemain inti USMNT sebagai starter di Qatar.
Setelah itu, ia selalu hadir dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, dan akhirnya menjadi kapten tim sambil menjadi starter dalam empat pertandingan di turnamen musim panas lalu, yang menjadi turnamen terakhirnya bersama USMNT.
- Getty Images Sport
Apa yang dikatakan Ream
"Saya tahu saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan pensiun dari tim nasional sampai saya benar-benar pensiun dari sepak bola, tetapi anak-anak ini makin muda saja, dan yang saya maksud bukan anak-anak saya sendiri," kata Ream. "Ini sudah dibahas sebelum pemusatan latihan ini. Sudah dibahas bahwa saya tidak akan lagi menjadi pemain di tim nasional, jadi ini adalah pensiun. Kami menggunakan kata 'penghormatan'. Kami sebenarnya tidak begitu yakin bagaimana kami ingin menyebutnya, tetapi ya, sampai di sini untuk saya.
"Saya bangga bisa menjadi bagian dari sesuatu selama 16 tahun, tetapi sekarang saatnya menepi dan tidak lagi bermain untuk tim nasional."
- Anadolu Agency
Momen-momen besar
Selain mewakili AS di dua Piala Dunia, Ream juga memenangi dua trofi bersama AS, dengan mengangkat CONCACAF Nations League pada 2020 dan 2024. Namun, tidak ada satu momen spesifik yang paling ia banggakan.
"Itulah yang membuat perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan," katanya. "Tidak ada satu hal yang bisa saya tunjuk dan katakan, 'Oh, saya sangat senang itu terjadi'. Saya bisa bilang kepada Anda, empat tahun terakhir adalah masa paling menyenangkan yang pernah saya alami bersama tim nasional, dan itu bukan berarti lebih baik daripada yang lain, tetapi itu yang paling menyenangkan.
"Saya melihat masa-masa lain yang sulit, dan saya berpikir, 'Ya, Anda berhasil melewati gejolak dan apa pun itu, kemunduran-kemunduran itu, dan Anda keluar di sisi lain, lalu terus mendorong diri dan terus berjuang'. Saya rasa saya tidak bisa memisahkan momen-momen apa pun... Semua terjadi karena memang terjadi, dan pada akhirnya, saya masih bisa duduk di sini setelah mewakili tim nasional saya selama 16 tahun, bahkan melalui pasang surut."
- Newscom World
Apa yang terjadi selanjutnya?
Meskipun bek berusia 38 tahun itu telah mengakhiri karier internasionalnya, ia tetap melanjutkan kiprahnya bersama klubnya, Charlotte FC.
"Saya belum membuat keputusan," kata Ream. "Saya belum sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi...Kami ingin mencoba memenangkan trofi. Kami punya grup yang bagus di ruang ganti dan kami bermain dengan baik, sedang dalam tren positif, jadi itulah fokusnya.
"Lalu, setelah musim berakhir, Anda akan memikirkannya dari sana, tetapi keputusan itu tidak akan dibuat atau diungkapkan sampai bola terakhir ditendang."
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