Schmeichel, yang menikmati karier penuh trofi di Old Trafford, tidak menahan diri saat membahas kondisi perwasitan modern. Berbicara kepada Viaplay, pria Denmark itu mengungkapkan frustrasi mendalamnya terhadap bagaimana teknologi telah mengubah atmosfer permainan. "Saya berharap kita bisa menghapus VAR," kata Schmeichel saat menjalankan tugasnya sebagai pundit. "Sekarang kita masuk ke sistem di mana VAR dan para wasit adalah orang-orang paling penting dalam sepakbola. Itu menguras seluruh energinya. Begitu ada gol, Anda tidak boleh merayakannya."

Sang kiper legendaris berargumen bahwa penerapan sistem saat ini pada dasarnya cacat dan secara aktif merugikan pengalaman penonton. "Kami melihat setelah lima menit, para pemain dan suporter bisa merayakannya, tetapi rasanya tidak sama. Bola masuk ke belakang gawang, itu gol, tetapi kemudian hakim garis mengangkat benderanya karena offside.

"Saya berharap, dan saya merindukan masa-masa itu, kita bisa menghapus VAR karena itu sangat mengganggu dan mencampuri sepakbola. Dan itu tidak membuatnya lebih baik."



