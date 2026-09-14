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'Menguras semua energi!' - Legenda Man Utd Peter Schmeichel mendesak Premier League 'mencabut VAR' setelah kontroversi derby Manchester
Drama derbi picu kecaman terhadap kepemimpinan wasit
Derbi Manchester jarang kekurangan bahan pembicaraan, tetapi edisi terbaru di Old Trafford didominasi oleh blunder kepemimpinan wasit berprofil tinggi yang membuat dunia sepakbola tercengang. Gol penentu kemenangan Haaland pada menit ke-60, saat ia menuntaskan umpan silang Josko Gvardiol, awalnya dianulir karena offside sebelum secara sensasional dibatalkan kembali oleh para ofisial VAR.
Setelah pertandingan, badan wasit Professional Game Referees menghubungi Manchester United untuk secara resmi mengakui adanya "kesalahan penilaian" terkait insiden tersebut. Premier League Match Centre awalnya membela keputusan itu di media sosial, dengan menyatakan bahwa VAR "menentukan bahwa Haaland berada dalam posisi onside" dan "menilai bahwa meski berada dalam posisi offside, [Enzo] Fernandez tidak memainkan bola."
- Getty Images Sport
Schmeichel menuntut perubahan segera
Schmeichel, yang menikmati karier penuh trofi di Old Trafford, tidak menahan diri saat membahas kondisi perwasitan modern. Berbicara kepada Viaplay, pria Denmark itu mengungkapkan frustrasi mendalamnya terhadap bagaimana teknologi telah mengubah atmosfer permainan. "Saya berharap kita bisa menghapus VAR," kata Schmeichel saat menjalankan tugasnya sebagai pundit. "Sekarang kita masuk ke sistem di mana VAR dan para wasit adalah orang-orang paling penting dalam sepakbola. Itu menguras seluruh energinya. Begitu ada gol, Anda tidak boleh merayakannya."
Sang kiper legendaris berargumen bahwa penerapan sistem saat ini pada dasarnya cacat dan secara aktif merugikan pengalaman penonton. "Kami melihat setelah lima menit, para pemain dan suporter bisa merayakannya, tetapi rasanya tidak sama. Bola masuk ke belakang gawang, itu gol, tetapi kemudian hakim garis mengangkat benderanya karena offside.
"Saya berharap, dan saya merindukan masa-masa itu, kita bisa menghapus VAR karena itu sangat mengganggu dan mencampuri sepakbola. Dan itu tidak membuatnya lebih baik."
Neville ikut dalam deretan kebingungan
Schmeichel bukan satu-satunya mantan pemain Manchester United yang menyuarakan kebingungannya terhadap standar kepemimpinan wasit dalam derby tersebut. Gary Neville, yang berbicara sebagai co-commentator untuk Sky Sports, mengakui dirinya bingung dengan logika yang digunakan untuk mengesahkan gol itu meski ada interferensi yang jelas dari posisi offside. Keputusan tersebut kembali memicu perdebatan soal apakah interpretasi hukum offside saat ini masih layak diterapkan di era analisis video frame-by-frame.
"Saya perlu dijelaskan soal hukum offside, karena itu benar-benar membuat saya tidak paham, harus saya katakan," ujar Neville dalam siaran langsung. Mantan bek itu memprediksi bahwa PGMOL pada akhirnya harus menarik kembali keputusan tersebut, sebuah ramalan yang menjadi kenyataan dalam 24 jam setelah peluit akhir berbunyi.
- Getty Images Sport
Pejabat mengakui kegagalan besar
Pengakuan bersalah dari Pro Ref pada Minggu malam menjadi penegasan atas kesalahan yang disorot para pundit. Badan pengatur wasit itu mengakui bahwa VAR "tidak menyadari dampak yang mungkin timbul" dari posisi Fernandez dan "seharusnya merekomendasikan tinjauan di lapangan".
Seiring dampaknya terus berlanjut, tekanan terhadap Premier League untuk menyempurnakan atau menghapus teknologi itu kian meningkat. Bagi Schmeichel dan banyak suporter, sifat klinis dari pemeriksaan VAR telah menghilangkan emosi mentah yang menjadi ciri olahraga ini.
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