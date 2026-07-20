'Mengubah orang asing menjadi teman' - Final Piala Dunia FIFA menampilkan Shakira, Justin Bieber, dan Donald Trump, namun sepak bola justru tenggelam dalam kemeriahan acara tersebut

Oh ya, ada juga pertandingan sepak bola.
Pertandingannya berjalan membosankan. Mungkin memang sudah bisa diprediksi bahwa ini akan menjadi pertandingan yang agak aneh. Spanyol adalah tim yang mengutamakan teknik namun kurang memiliki kecepatan, tetapi mampu menguasai bola lebih efektif daripada tim mana pun. Mereka juga memiliki pertahanan terbaik di turnamen ini. Ini adalah kombinasi yang mematikan—meski belum tentu mendebarkan. Jika mereka ingin mengalahkan Argentina, itu harus dilakukan dengan seribu umpan enam yard yang mematikan.
Sementara itu, Argentina sangat bergantung pada pemain berusia 39 tahun yang telah memenangkan delapan Ballon d’Or—dan memiliki sedikit opsi lain. Sederhananya: hentikan Messi, dan Anda menghentikan Argentina. Dan itulah yang kurang lebih terjadi. Kurang lebih. Satu tim berusaha bermain sepak bola di sini. Sisi lainnya tidak. Namun Spanyol—yang dengan murah hati datang ke sini untuk bermain sepak bola—terbukti kurang tajam di depan gawang. Ini adalah tim yang menarik, penuh kreativitas, tetapi kekurangan penuntas yang mematikan. Lamine Yamal tampil lincah. Dani Olmo melakukan beberapa hal bagus. Rodri menguasai lini tengah. Namun, serangan mematikan tak kunjung datang sepanjang 90 menit.
Sementara itu, Argentina terpaksa menendang-nendang pemain Spanyol—dan wasit secara mengejutkan bersikap toleran dengan memilih tidak meniup peluit. Sebagian kecil penonton Spanyol mengungkapkan ketidakpuasan mereka baik dengan kata-kata maupun gestur, tetapi wasit baru bertindak pada menit ke-93. Enzo Fernandez, yang telah bermain agresif dalam tekelnya setelah mendapat kartu kuning, melakukan tekel dua kaki terhadap Pau Cubarsi. Wasit tidak punya pilihan lain.
Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, mengakui bahwa pada akhirnya itu mungkin merupakan keputusan yang tepat.
"Kartu kuning pertama sebenarnya bisa dihindari. Saya mencoba berbicara dengan bahasa Inggris yang terbata-bata untuk mengajukan protes, tapi tidak ada yang bisa dikritik," katanya setelah pertandingan.
Ferran Torres menjadi pahlawan hari itu, mencetak gol dari jarak 10 yard setelah pertahanan Argentina akhirnya jebol pada menit ke-106. Messi hampir tidak mendapat kesempatan untuk menendang bola. Mayoritas penonton Argentina hampir tidak bersuara sampai mereka memutuskan, dengan kasar, untuk bersiul saat upacara penyerahan trofi kepada Spanyol.