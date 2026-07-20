'Mengubah orang asing menjadi teman' - Final Piala Dunia FIFA menampilkan Shakira, Justin Bieber, dan Donald Trump, namun sepak bola justru tenggelam dalam kemeriahan acara tersebut

Inilah "Piala Dunia FIFA, FINAL," sebagaimana disebut dalam branding resminya—yang terdengar agak dramatis. Tak diragukan lagi, banyak orang akan berharap bahwa ini bukanlah final terakhir sepanjang masa. Namun, pertandingan ini memang terasa seperti puncak yang mendebarkan. Dinamika antara Lionel Messi dan Lamine Yamal terlalu menarik untuk dilewatkan. Apakah setelah ini akan ada yang lebih baik lagi? Si GOAT (Greatest of All Time) membasuh pewarisnya dalam iklan UNICEF, sebuah foto yang harus dikonfirmasi oleh organisasi amal tersebut di media sosial bahwa foto itu memang asli — dan bukan hasil rekayasa AI seperti yang banyak orang katakan. Messi baru saja berusia 39 tahun. Yamal hampir berusia 19 tahun. Tua versus muda. Legenda versus calon legenda. Piala Dunia kali ini dipenuhi bintang-bintang, dan tidak ada pertarungan antara nama-nama besar yang lebih seru dari ini.

Namun, semua pertandingan Piala Dunia memiliki konteksnya masing-masing.

Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah perjalanan selama satu jam dari pusat kota Manhattan dengan kereta api, dengan tarif pulang-pergi kurang dari $100. Ini adalah puncak dari 104 pertandingan dan turnamen yang dibentuk oleh berbagai komplikasi: sebuah tim peserta yang terpaksa memindahkan markas besarnya karena konflik bersenjata, harga tiket yang fantastis, keterlibatan politik, larangan bermain Folarin Balogun akibat kartu merah yang ditangguhkan, stadion yang terlalu panas, dan jeda hidrasi yang tidak selalu diperlukan. Bahkan menjelang final, ada peringatan kualitas udara akibat asap kebakaran hutan, meskipun kondisi sudah membaik pada hari Minggu.

Semua itu menjadi bagian dari kisah Piala Dunia kali ini. Lalu ada hal-hal yang menyenangkan.

Yamal di Walmart. Erling Haaland mencetak banyak gol, merebut hati Amerika, lalu turun dari pesawat sambil membawa seekor rakun yang diawetkan. Ada Cape Verde, Curacao, dan Haiti. Kansas jatuh cinta pada Aljazair dan Argentina. Paraguay mengalahkan Jerman. Jude Bellingham membuat Inggris percaya diri.

Semua hal ini benar adanya, dan pada hari Minggu semuanya terangkum dengan sempurna.