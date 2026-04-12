Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah itu, Cuca langsung menyoroti kerja keras fisik yang ditunjukkan para pemainnya. Menjelaskan penilaian taktisnya, sang manajer berkata: "Ini adalah proses alami yang telah kami kembangkan dan, tentu saja, mereka telah bermain dengan baik. Neymar telah menguras tenaganya, seperti yang kami katakan. Gabigol [Barbosa] juga. Hari ini mereka tampil bagus dalam pertandingan. Saya belum melihat data fisik mereka, tapi, pasti, ini pasti salah satu pertandingan terbaik tahun ini, baik dari segi fisik maupun persaingan, bagi mereka. Kecenderungannya adalah dia [Neymar] terus bermain. Dia tidak perlu bermain Minggu dan Rabu, Minggu dan Rabu, sembilan puluh menit, sepanjang waktu. Tentu saja, Anda bisa mengaturnya agar dia tetap bugar setiap tiga hari."