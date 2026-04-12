'Mengisi tangki bensinnya' - Neymar mendapat pujian khusus dari pelatih Santos setelah bintang Brasil itu kembali dengan kemenangan
Neymar tampil sangat dominan sepanjang pertandingan, meskipun ia absen dalam dua laga Santos sebelumnya karena skorsing dan kebutuhan istirahat. Tim tuan rumah menunjukkan disiplin taktis yang sangat baik untuk mengamankan hasil akhir dan mempertahankan keunggulan tipis mereka, yang tercipta pada babak kedua berkat gol dari pemain pengganti Moises. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Neymar yang kembali bermain, yang mengatur tempo permainan, menciptakan peluang, dan mengantarkan timnya meraih kemenangan penting di kompetisi domestik.
Cuca memuji kondisi fisik Neymar
Setelah kemenangan yang diraih dengan susah payah itu, Cuca langsung menyoroti kerja keras fisik yang ditunjukkan para pemainnya. Menjelaskan penilaian taktisnya, sang manajer berkata: "Ini adalah proses alami yang telah kami kembangkan dan, tentu saja, mereka telah bermain dengan baik. Neymar telah menguras tenaganya, seperti yang kami katakan. Gabigol [Barbosa] juga. Hari ini mereka tampil bagus dalam pertandingan. Saya belum melihat data fisik mereka, tapi, pasti, ini pasti salah satu pertandingan terbaik tahun ini, baik dari segi fisik maupun persaingan, bagi mereka. Kecenderungannya adalah dia [Neymar] terus bermain. Dia tidak perlu bermain Minggu dan Rabu, Minggu dan Rabu, sembilan puluh menit, sepanjang waktu. Tentu saja, Anda bisa mengaturnya agar dia tetap bugar setiap tiga hari."
Analisis statistik pertandingan Neymar
Data statistik yang ada menunjukkan pengaruh besar Neymar selama 90 menit pertandingan. Ia mencatatkan 77 sentuhan bola dan berhasil menyelesaikan 32 dari 44 upaya umpan yang dilakukannya. Selain itu, penyerang ini juga melepaskan dua umpan kunci dan tampil sempurna dalam umpan-umpan jarak jauhnya, berhasil menemukan rekan setimnya dalam kelima upaya tersebut. Meskipun ia tidak mencetak gol—dengan total ekspektasi gol sebesar 0,26 dari lima tembakan—tingkat aktivitasnya sungguh luar biasa. Ia memenangkan 14 duel di lapangan dan merebut kembali bola sebanyak tiga kali, membuktikan bahwa manajernya benar mengenai kondisi fisiknya yang luar biasa dan keunggulan kompetitifnya saat menghadapi lawan yang tangguh.
Ambisi Piala Dunia 2026
Ke depan, penyerang berusia 34 tahun ini bertekad untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, telah menyatakan bahwa penyerang tersebut harus menjaga kondisi fisiknya tetap prima agar bisa dipanggil ke tim nasional. Dengan sisa waktu dua bulan menjelang turnamen, Neymar berharap penampilannya kali ini dapat menjadi batu loncatan.