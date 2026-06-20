Mengikuti jejak laga epik antara Arab Saudi dan Argentina... Tunisia mengandalkan sang pahlawan yang mampu menyelesaikan misi mustahil

Dalam turnamen Piala Dunia, sepak bola tidak memberikan banyak waktu untuk berpikir atau memperbaiki kesalahan. Setiap kekalahan bisa berubah menjadi krisis, dan setiap keputusan bisa menentukan nasib seluruh tim nasional.

Saat Tunisia masih berusaha mencerna dampak kekalahan telak mereka dari Swedia pada laga pembuka Piala Dunia 2026, keputusan Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) justru membalikkan keadaan secara drastis, dengan memecat pelatih Sabri Lamouchi dan segera mengontrak pelatih veteran asal Prancis, Hervé Renard.

Keputusan mengejutkan ini membawa pesan yang jelas bahwa timnas Tunisia masih yakin akan kemampuannya untuk bangkit, dan bahwa impian untuk bersaing belum sirna, meskipun kekalahan telak tersebut telah mengguncang kepercayaan para penggemar dan memicu banyak keraguan mengenai kemampuan “El-Nisr al-Qartaji” untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini.