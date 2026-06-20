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Spain v France - UEFA Women's Nations League 2024 FinalGetty Images Sport

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Mengikuti jejak laga epik antara Arab Saudi dan Argentina... Tunisia mengandalkan sang pahlawan yang mampu menyelesaikan misi mustahil

FEATURES
H. Renard
Tunisia vs Japan
Tunisia
Japan
World Cup
Prancis
Tunisia
Jepang
Meksiko
Arab Saudi
Maroko

Apakah Renard akan menciptakan keajaiban saat menghadapi Jepang?

Dalam turnamen Piala Dunia, sepak bola tidak memberikan banyak waktu untuk berpikir atau memperbaiki kesalahan. Setiap kekalahan bisa berubah menjadi krisis, dan setiap keputusan bisa menentukan nasib seluruh tim nasional.

Saat Tunisia masih berusaha mencerna dampak kekalahan telak mereka dari Swedia pada laga pembuka Piala Dunia 2026, keputusan Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) justru membalikkan keadaan secara drastis, dengan memecat pelatih Sabri Lamouchi dan segera mengontrak pelatih veteran asal Prancis, Hervé Renard.

Keputusan mengejutkan ini membawa pesan yang jelas bahwa timnas Tunisia masih yakin akan kemampuannya untuk bangkit, dan bahwa impian untuk bersaing belum sirna, meskipun kekalahan telak tersebut telah mengguncang kepercayaan para penggemar dan memicu banyak keraguan mengenai kemampuan “El-Nisr al-Qartaji” untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kekalahan itu memicu alarm peringatan

    Kekalahan 5-1 dari Swedia bukan sekadar kekalahan biasa dalam pertandingan pembuka, melainkan sebuah kejutan besar yang mengungkap besarnya masalah yang dihadapi tim nasional Tunisia, baik dari segi teknis maupun mental.

    Di Stadion Monterrey, Meksiko, timnas Tunisia tampak tak mampu mengimbangi ritme permainan Swedia, hingga akhirnya menelan salah satu kekalahan terberat dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

    Kekalahan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan, karena sebelumnya sudah ada tanda-tanda mengkhawatirkan selama masa persiapan, terutama kekalahan telak 0-5 dari Belgia dalam pertandingan persahabatan terakhir sebelum turnamen dimulai.

    Hasil-hasil yang beruntun ini mendorong para petinggi untuk bertindak cepat, sehingga Sabri Lamouchi menjadi korban pertama pada edisi Piala Dunia kali ini, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya kekhawatiran di kalangan sepak bola Tunisia.

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  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Pria yang Mengemban Tugas-Tugas Sulit

    Pada saat pilihan tampak terbatas, pilihan jatuh pada sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi tekanan dan situasi rumit, yaitu Hervé Renard.

    Pelatih asal Prancis ini tak perlu diperkenalkan lagi, karena ia telah mengukir reputasi istimewa di antara para pelatih terkemuka di level tim nasional, berkat kepribadian kepemimpinannya yang kuat serta kemampuannya untuk memaksimalkan potensi para pemainnya, bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun.

    Renard dikenal memiliki bakat luar biasa dalam membangun kembali kepercayaan di ruang ganti, serta kemampuannya memotivasi para pemain secara psikologis dan mental—sifat-sifat yang mendorong Federasi Sepak Bola Tunisia untuk menaruh harapan padanya pada fase kritis ini.

  • Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kesempatan Terakhir

    Semua mata tertuju pada Stadion "BBVA", yang akan menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Tunisia dan Jepang dalam rangkaian pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026.

    Pertandingan ini menjadi titik balik yang menentukan bagi perjalanan timnas Tunisia, karena hasil apa pun selain kemenangan dapat sangat mempersulit peluang lolos mereka, dan bahkan mungkin membuat tim tersebut terancam tersingkir lebih awal dari turnamen.

    Grup 5 juga terdiri dari tim nasional Swedia dan Belanda, di mana Swedia memimpin klasemen dengan tiga poin setelah kemenangan telak atas Tunisia.

    Sementara itu, timnas Belanda dan Jepang menempati posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing satu poin setelah bermain imbang 2-2 dalam pertandingan seru pada putaran pertama.

    Adapun Tunisia berada di posisi terakhir tanpa poin sama sekali, sehingga pertandingan melawan Jepang ini bagaikan pertarungan hidup mati yang tidak mengenal kompromi.

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    Pidato yang membakar semangat

    Sejak saat pertama tiba di pemusatan latihan tim nasional Tunisia, Renard berupaya menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemainnya bahwa masih ada waktu untuk membalikkan keadaan.

    Tak lama kemudian, sebuah video yang memperlihatkan pelatih asal Prancis itu sedang menyampaikan pidato yang membakar semangat di dalam kamp pelatihan pun beredar luas, sebuah adegan yang menuai reaksi besar di kalangan penggemar Tunisia melalui media sosial.

    Dengan nada tegas, Renard berkata kepada para pemainnya: “Jika kita pulang ke negara kita hari ini, tahukah kalian apa yang akan terjadi? Semua orang marah, dan itu wajar. Kita berada di Piala Dunia, dan kita harus berjuang serta memberikan yang terbaik. Kalian beruntung bisa berada di sini, dan dalam pertandingan berikutnya kita akan memperbaiki keadaan.”

    Pidato ini mengingatkan kembali pada momen-momen yang terkait dengan nama pelatih asal Prancis tersebut selama kariernya sebelumnya, ketika ia berhasil mengubah kekecewaan menjadi motivasi, dan keraguan menjadi energi positif yang mendorong para pemain untuk menampilkan performa terbaik mereka.

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    Tidak ada alasan... melainkan tanggung jawab dan tindakan

    Dalam pernyataan terbarunya, Renard menegaskan bahwa ia tidak percaya pada pencarian alasan setelah kekalahan telak, melainkan berfokus pada pencarian solusi cepat.

    Pelatih asal Prancis itu mengatakan: “Tidak ada ruang untuk mencari-cari alasan, melainkan kita harus menggali energi dan tekad dari dalam diri kita. Kita harus menampilkan pertandingan yang mengembalikan harapan dan senyuman kepada masyarakat yang merasa sangat kecewa setelah hasil pertandingan pertama.”

    Pernyataan ini mencerminkan filosofi Renard yang sudah dikenal, yaitu mengambil tanggung jawab alih-alih menghindarinya, serta berupaya memulihkan kepercayaan melalui penampilan di lapangan, bukan hanya melalui kata-kata.

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    Pertandingan antara Arab Saudi dan Argentina

    Bagi banyak penggemar Tunisia, nama Hervé Renard langsung dikaitkan dengan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia era modern.

    Pada edisi Qatar 2022, pelatih asal Prancis ini memimpin tim nasional Arab Saudi meraih kemenangan bersejarah atas Argentina dengan skor 2-1 di babak penyisihan grup, dalam pertandingan yang menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen tersebut.

    Argentina yang sama itulah yang kemudian melanjutkan perjalanannya hingga meraih gelar juara Piala Dunia, yang semakin menambah nilai prestasi yang diraih Renard bersama “Al-Akhdar”.

    Dan justru karena alasan inilah, banyak pihak di Tunisia yang meyakini bahwa pria tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan kejutan baru, meskipun kondisi saat ini tampak sangat rumit.

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    Perjalanan yang penuh dengan prestasi

    Renard tidak hanya membangun ketenarannya melalui pengalamannya di Arab Saudi, tetapi juga memiliki rekam jejak yang gemilang di tingkat benua Afrika.

    Ia memimpin tim nasional Zambia meraih salah satu kisah paling menginspirasi dalam sejarah Piala Afrika, ketika mereka menjuarai turnamen tersebut pada tahun 2012 meskipun memiliki sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan para pesaingnya.

    Hanya tiga tahun kemudian, ia mengulangi prestasi yang sama bersama timnas Pantai Gading, sehingga menjadi pelatih pertama yang meraih gelar Piala Afrika bersama dua tim nasional yang berbeda.

    Ia juga mencatatkan prestasi gemilang bersama sejumlah tim nasional Afrika dan Arab, yang menjadikannya salah satu pelatih paling berpengalaman dalam menghadapi tekanan dan tantangan besar.

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    Harapan Tunisia: Antara Kenyataan dan Impian

    Tak ada yang bisa memastikan seberapa besar pengaruh yang akan ditinggalkan Renard pada tim nasional Tunisia dalam waktu yang sangat singkat, namun yang pasti kedatangannya telah mengembalikan secercah harapan bagi para pendukung yang sebelumnya dilanda kekecewaan setelah kekalahan telak dari Swedia.

    Di antara kenyataan pahit yang dipaksakan oleh hasil-hasil pertandingan dan impian yang masih hidup untuk kembali bersaing, tim nasional Tunisia kini menghadapi ujian krusial baru. Dalam ujian ini, masyarakat Tunisia menaruh harapan pada pengalaman pelatih asal Prancis tersebut, kepribadian kepemimpinannya, serta kemampuannya untuk membangkitkan semangat juang di dalam tim.

    Pertanyaan terbesar tetap menggantung sebelum peluit kick-off dibunyikan: Apakah Hervé Renard berhasil mengulangi keajaibannya yang biasa, dan memimpin El-Nisr al-Qartaj (Elang Kartago) menuju kebangkitan yang menghidupkan kembali mimpi Piala Dunia, ataukah tugas ini akan terlalu sulit untuk diselesaikan hanya dengan pidato motivasi dan pengalaman yang mumpuni?

    Jawabannya akan terungkap di lapangan, saat Tunisia menghadapi tim nasional Jepang dalam salah satu pertandingan paling seru dan penting di babak ini.

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