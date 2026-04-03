Ketika ditanya apakah aktivitas transfer menjadi penyebab kekacauan di Spurs, Friedel—dalam wawancara eksklusif bersama Gambling.com, pakar kasino online Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Ini pertanyaan yang sangat sulit. Saya sudah sering berdebat dengan orang-orang mengenai hal ini. Jadi, salah satu masalah yang dihadapi Tottenham adalah, mereka sudah hampir menjadi klub besar. Mereka adalah klub besar. Ngomong-ngomong, ini adalah klub yang hebat. Klub yang luar biasa. Namun, ketika Anda berbicara tentang merekrut pemain asing dan Anda bersaing dengan Man City, Liverpool, Arsenal, Man United, dan Chelsea. Semua klub lain itu dianggap sebagai pemenang Liga Premier dan pemenang Liga Champions. Begitulah cara agen asing memandangnya. Dan begitulah cara pemain asing memandangnya. Dan mereka benar, jika Anda melihat sejarah siapa yang memenangkan Liga Premier dan siapa yang memenangkan Liga Champions.

“Jadi, untuk bergabung dengan Tottenham, biasanya Anda ditawari gaji yang lebih tinggi: ‘Ya, saya datang ke Tottenham, gajinya lebih tinggi’. Tottenham memiliki banyak uang, tapi mereka juga punya sedikit lebih sedikit uang. Mereka sedang melunasi utang stadion. Mereka baru saja membangun lapangan latihan, dan keluarga Lewis belum secara signifikan menyumbangkan 100 juta pound dari uang mereka sendiri untuk membeli pemain. Jadi Daniel Levy harus menciptakan sumber pendapatan, yang dia lakukan dengan brilian untuk klub.

“Tapi kemudian kita masuk ke dilema ini: kita bisa merekrut pemain itu dengan gaji 100 ribu pound per minggu, tapi dia bilang akan datang ke Tottenham dengan gaji 150 ribu pound per minggu. Dia tidak layak mendapat 150 ribu pound per minggu. Plus, apakah kita mau pemain yang datang ke sini hanya demi uang? Jadi saya pikir mereka melewatkan banyak pemain karena alasan yang masuk akal.

“Jadi, ini tidak sesederhana hanya pergi dan membelanjakan uang. Karena jika, misalnya, di Premier League musim ini dan Tottenham bertahan di liga, serta Tottenham mengejar pemain yang sama dengan Arsenal—yang sering terjadi—bahwa klub-klub Premier League ini mengejar pemain yang serupa. Pemain itu akan menerima jumlah uang tertentu untuk bermain di Arsenal dan berkompetisi di Liga Champions serta bersama juara Premier League. Jumlahnya tidak akan sama jika dia bergabung dengan Tottenham. Dia akan memilih Tottenham, tetapi hanya jika gajinya lebih tinggi, karena dia tidak akan melihat bahwa memenangkan semua trofi bersama Tottenham adalah hal yang harus dilakukan.”