‘Menghapus struktur gaji’ - Masalah transfer Tottenham dijelaskan dalam saling menyalahkan terkait pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Perburuan trofi telah usai, namun perjuangan di Liga Premier masih berlanjut
Ange Postecoglou memang berhasil mengakhiri penantian selama 17 tahun akan gelar juara besar pada tahun 2025 dengan membawa trofi Liga Europa, namun ia diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer hanya beberapa minggu kemudian. Thomas Frank dan Igor Tudor telah bergantian memimpin Spurs sejak saat itu, dengan Tudor hanya bertahan selama 44 hari dan tujuh pertandingan di kursi kepelatihan.
Tali komando kini telah diserahkan kepada Roberto De Zerbi, dengan pelatih asal Italia tersebut ditugaskan untuk memimpin misi penyelamatan. Ia memiliki banyak talenta di bawah asuhannya, namun harus menghadapi masalah cedera yang tidak menguntungkan. Apakah skuad yang diwarisinya cukup dalam untuk mengatasi hal tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan yang jelas telah diajukan mengenai pergerakan masuk dan keluar dari Tottenham Hotspur Stadium selama jendela transfer terakhir, dengan kepergian pemain seperti Harry Kane, Hugo Lloris, dan Heung-min Son. Nilai uang yang sepadan terbukti sulit didapat saat merekrut pengganti untuk para superstar internasional berpengalaman.
Apakah aktivitas transfer menjadi penyebab kesulitan yang dialami Tottenham?
Ketika ditanya apakah aktivitas transfer menjadi penyebab kekacauan di Spurs, Friedel—dalam wawancara eksklusif bersama Gambling.com, pakar kasino online Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Ini pertanyaan yang sangat sulit. Saya sudah sering berdebat dengan orang-orang mengenai hal ini. Jadi, salah satu masalah yang dihadapi Tottenham adalah, mereka sudah hampir menjadi klub besar. Mereka adalah klub besar. Ngomong-ngomong, ini adalah klub yang hebat. Klub yang luar biasa. Namun, ketika Anda berbicara tentang merekrut pemain asing dan Anda bersaing dengan Man City, Liverpool, Arsenal, Man United, dan Chelsea. Semua klub lain itu dianggap sebagai pemenang Liga Premier dan pemenang Liga Champions. Begitulah cara agen asing memandangnya. Dan begitulah cara pemain asing memandangnya. Dan mereka benar, jika Anda melihat sejarah siapa yang memenangkan Liga Premier dan siapa yang memenangkan Liga Champions.
“Jadi, untuk bergabung dengan Tottenham, biasanya Anda ditawari gaji yang lebih tinggi: ‘Ya, saya datang ke Tottenham, gajinya lebih tinggi’. Tottenham memiliki banyak uang, tapi mereka juga punya sedikit lebih sedikit uang. Mereka sedang melunasi utang stadion. Mereka baru saja membangun lapangan latihan, dan keluarga Lewis belum secara signifikan menyumbangkan 100 juta pound dari uang mereka sendiri untuk membeli pemain. Jadi Daniel Levy harus menciptakan sumber pendapatan, yang dia lakukan dengan brilian untuk klub.
“Tapi kemudian kita masuk ke dilema ini: kita bisa merekrut pemain itu dengan gaji 100 ribu pound per minggu, tapi dia bilang akan datang ke Tottenham dengan gaji 150 ribu pound per minggu. Dia tidak layak mendapat 150 ribu pound per minggu. Plus, apakah kita mau pemain yang datang ke sini hanya demi uang? Jadi saya pikir mereka melewatkan banyak pemain karena alasan yang masuk akal.
“Jadi, ini tidak sesederhana hanya pergi dan membelanjakan uang. Karena jika, misalnya, di Premier League musim ini dan Tottenham bertahan di liga, serta Tottenham mengejar pemain yang sama dengan Arsenal—yang sering terjadi—bahwa klub-klub Premier League ini mengejar pemain yang serupa. Pemain itu akan menerima jumlah uang tertentu untuk bermain di Arsenal dan berkompetisi di Liga Champions serta bersama juara Premier League. Jumlahnya tidak akan sama jika dia bergabung dengan Tottenham. Dia akan memilih Tottenham, tetapi hanya jika gajinya lebih tinggi, karena dia tidak akan melihat bahwa memenangkan semua trofi bersama Tottenham adalah hal yang harus dilakukan.”
Masalah-masalah yang dihadapi Spurs
Friedel, yang membela Spurs selama empat tahun antara 2011 dan 2015, melanjutkan, “Jadi, risiko sesungguhnya yang dihadapi Tottenham adalah: apakah kita akan benar-benar mengabaikan struktur gaji kita dan bertaruh semuanya, atau tidak? Dan jika Anda memang merombak struktur gaji dan melakukannya, tidak ada jaminan Anda akan memenangkan Liga Premier karena Liverpool akan membangun kembali, Man City akan membangun kembali, Man United semakin baik dan mereka akan membangun kembali.
“Jadi saya mengapresiasi Daniel Levy atas pekerjaan yang dilakukannya dengan dana yang diberikan kepadanya dan aliran pendapatan yang diciptakannya. Melangkah ke tahap berikutnya itu sulit. Sangat sulit setelah Anda mencapai titik itu. Dan saya pikir Aston Villa berada dalam situasi yang sangat mirip saat ini. Anda tahu, jika mereka lolos ke Liga Champions lagi tahun depan, mereka akan mendapat uang lagi, pendapatan mereka akan naik lagi. Mereka hampir berada dalam situasi yang sama.”
Pertarungan di zona degradasi: Bisakah Spurs terhindar dari degradasi?
Sementara Villa—salah satu klub tempat Friedel pernah bermain—masih berpeluang lolos ke Liga Champions musim ini, Spurs harus waspada dengan tujuh pertandingan tersisa di jadwal mereka.
Pertandingan pertama dari rangkaian tersebut, saat De Zerbi memulai masa jabatannya, akan menjadi lawatan ke Sunderland pada hari Minggu. Tottenham memasuki pertandingan tersebut dengan posisi satu peringkat dan selisih satu poin di atas zona degradasi, dengan pintu jebakan menuju Championship yang perlahan-lahan terbuka di bawah mereka.