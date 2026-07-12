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‘Menghancurkan pertandingan’ - Swiss geram atas kartu merah kontroversial akibat ‘kesalahan identifikasi’ saat wasit dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Lionel Messi dan Argentina disebut sebagai ‘bencana’
Yakin mengecam keputusan yang 'tidak dapat dimengerti'
Pelatih kepala Swiss, Yakin, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap kinerja wasit setelah timnya mengalami kekalahan yang memilukan dari Argentina pada babak perpanjangan waktu. Tim Swiss sempat bermain imbang dan semakin percaya diri sebelum tinjauan VAR mengakibatkan Embolo diusir dari lapangan, sehingga mereka harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari satu jam melawan juara dunia bertahan.
Berbicara setelah pertandingan, Yakin yang frustrasi berkata: "Ini sama sekali tidak bisa dimengerti. Saya tahu mereka akan membela wasit mereka, tetapi aturan ini telah menghancurkan pertandingan hari ini." Pelatih tersebut menekankan bagaimana keputusan tersebut mengubah momentum pertandingan, sambil menambahkan: "Itu sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Menurut saya, ini adalah aturan yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Fakta bahwa mereka memperkenalkan aturan semacam itu sungguh tidak perlu. Ini benar-benar sangat menyakitkan."
- Getty Images Sport
Wasit disebut sebagai 'bencana' oleh para bintang Swiss
Kontroversi ini bermula ketika wasit asal Portugal, Joao Pinheiro, awalnya memberikan kartu kuning kepada pemain Argentina, Leandro Paredes, atas tekelnya terhadap Embolo. Namun, asisten wasit video Guillermo Pacheco Larios merekomendasikan tinjauan ulang di lapangan karena “kesalahan identifikasi,” yang membuat wasit tersebut menyimpulkan bahwa Embolo sebenarnya melakukan diving. Kartu kuning untuk Paredes kemudian dicabut dan diberikan kepada Embolo, sehingga penyerang Rennes itu menerima peringatan kedua dan kartu merah.
Gelandang Remo Freuler juga sama pedasnya dalam mengkritik standar wasit di Kansas City Stadium. Freuler menyatakan: "Ini benar-benar bencana. Saya tidak tahu apa yang dilakukan wasit di sini. Saya tidak mengerti mengapa mereka menunjuknya untuk situasi seperti ini karena ada banyak pelanggaran seperti ini di babak pertama. Mungkin dia juga harus memberikan kartu kuning untuk pelanggaran-pelanggaran itu. Saya tidak mengerti bagaimana VAR bisa mengubah jalannya pertandingan dalam situasi seperti ini. Biarkan saja wasit melakukan tugasnya, kan?"
Embolo 'hancur' akibat kepergian yang penuh emosi
Embolo terlihat menangis saat meninggalkan lapangan. Penyerang tersebut telah menjadi ancaman utama bagi Swiss, namun justru menjadi korban penerapan ketat pembaruan peraturan IFAB untuk turnamen 2026. Bangku cadangan Swiss meluapkan kemarahan saat keputusan itu diumumkan, sementara Embolo harus diantar ke ruang ganti oleh rekan-rekan setimnya.
Yakin memberikan gambaran mengenai suasana di ruang ganti, menjelaskan dampak yang dirasakan oleh penyerang andalannya. Yakin berkata: “Anda bisa membayangkan bagaimana keadaannya. Dia hancur. Dia tidak bisa membantu tim hari ini. Ini menyakitkan bagi kami dan juga baginya. Itu adalah kesalahan wasit. Sama sekali tidak ada alasan untuk memberikan kartu kuning itu. Saya tidak mengerti, itu adalah situasi yang tidak berbahaya.”
- Getty Images Sport
Penjelasan mengenai perubahan peraturan IFAB
Meskipun istilah "kesalahan identifikasi" secara tradisional digunakan ketika wasit memberikan kartu kuning kepada pemain yang salah atas sebuah pelanggaran, IFAB memperluas definisi tersebut menjelang Piala Dunia ini. Interpretasi baru ini memungkinkan VAR untuk campur tangan jika seorang pemain diberi kartu kuning padahal pelanggaran tersebut sebenarnya dilakukan oleh pemain lawan, seperti aksi berpura-pura terjatuh. Ini adalah kali kedua aturan tersebut diterapkan dalam turnamen ini, menyusul insiden serupa yang melibatkan bek timnas AS Tim Ream dan gelandang Paraguay Miguel Almiron pada babak penyisihan grup sebelumnya.
Meskipun FIFA berpendapat bahwa teknologi tersebut diterapkan dengan benar, kubu Swiss tetap tidak yakin. Keunggulan jumlah pemain akhirnya menentukan hasil pada babak perpanjangan waktu saat Argentina mencetak dua gol melalui Julian Alvarez dan Lautaro Martinez untuk mengamankan tempat mereka di semifinal. Bagi Swiss, rasa ketidakadilan tetap menjadi emosi yang mendominasi kampanye mereka di Amerika Utara.
"Ini adalah aturan yang menurut saya tidak ada hubungannya dengan sepak bola," tambah Yakin. "Fakta bahwa mereka memperkenalkan aturan semacam itu sungguh tidak perlu. Hal ini sangat menyakitkan."
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