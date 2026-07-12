‘Menghancurkan pertandingan’ - Swiss geram atas kartu merah kontroversial akibat ‘kesalahan identifikasi’ saat wasit dalam laga perempat final Piala Dunia melawan Lionel Messi dan Argentina disebut sebagai ‘bencana’

Pelatih kepala Swiss, Yakin, tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap kinerja wasit setelah timnya mengalami kekalahan yang memilukan dari Argentina pada babak perpanjangan waktu. Tim Swiss sempat bermain imbang dan semakin percaya diri sebelum tinjauan VAR mengakibatkan Embolo diusir dari lapangan, sehingga mereka harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari satu jam melawan juara dunia bertahan.

Berbicara setelah pertandingan, Yakin yang frustrasi berkata: "Ini sama sekali tidak bisa dimengerti. Saya tahu mereka akan membela wasit mereka, tetapi aturan ini telah menghancurkan pertandingan hari ini." Pelatih tersebut menekankan bagaimana keputusan tersebut mengubah momentum pertandingan, sambil menambahkan: "Itu sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Menurut saya, ini adalah aturan yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Fakta bahwa mereka memperkenalkan aturan semacam itu sungguh tidak perlu. Ini benar-benar sangat menyakitkan."



