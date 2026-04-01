AFP
Diterjemahkan oleh
"Menghancurkan para pemain kami" - Presiden Napoli mendesak reformasi radikal di Serie A setelah Italia kembali mengalami kekecewaan di Piala Dunia
Rencana pemulihan yang radikal
Menyusul kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, De Laurentiis menyerukan perombakan besar-besaran pada liga utama Italia. Bos Napoli itu berpendapat bahwa banyaknya jadwal pertandingan membuat para pemain elit kelelahan dan membuat tim nasional kehilangan waktu persiapan yang sangat penting.
Berbicara kepada Radio CRC setelah kekalahan dramatis Azzurri di final playoff melawan Bosnia dan Herzegovina, De Laurentiis mengungkapkan rasa frustrasinya yang telah lama terpendam. "Pendapat saya sudah jelas selama sepuluh tahun. Hal ini hanya membuat saya tersenyum," katanya. "Kami selalu mengatakan bahwa terlalu banyak pertandingan yang dimainkan, dan ini menghancurkan para pemain kami."
- IMAGO / EPA
Jumlah tim berkurang dan tidak ada Supercup di Arab Saudi
Presiden Partenopei meyakini bahwa mengurangi jumlah tim di liga adalah satu-satunya cara untuk memodernisasi sepak bola. Ia menegaskan bahwa format 20 tim saat ini tidak berkelanjutan, terutama jika dipadukan dengan tur ke luar negeri di tengah musim yang menguntungkan namun melelahkan demi memperebutkan gelar domestik. "Saat ini, kami masih ingin memiliki 20 tim [di Serie A], tetapi jika kami kembali ke 16 tim dan menghapus Supercup yang dimainkan di Arab Saudi, kami dapat memberi istirahat kepada para pemain kami, yang merupakan aset berharga yang kami bayar, dan kami akan memiliki waktu untuk melatih tim nasional," jelas De Laurentiis. "Kita harus mulai memikirkan: apakah pendekatan taktis yang menjadi kebanggaan sepak bola Italia benar-benar mendukung pencapaian melawan negara-negara lain? Enam belas tim, lebih sedikit pertandingan, lebih banyak waktu untuk melatih tim nasional.”
Klub-klub menuntut kompensasi dan perlindungan
Selain struktur liga, pemilik Napoli ini juga mendesak adanya perubahan dalam pengelolaan jeda internasional. Ia berpendapat bahwa klub-klub, yang menanggung beban finansial gaji para pemain, harus mendapat perlindungan yang lebih baik ketika mereka melepas para bintang mereka untuk bertugas bersama FIGC. "Memberikan kompensasi kepada klub atas pemain yang dipanggil ke tim nasional dan jaminan asuransi penuh jika terjadi cedera—menurut saya, itulah awal baru yang kita butuhkan," tambahnya.
- Getty
Mendukung era baru di bawah kepemimpinan Malago
Meskipun Presiden FIGC Gabriele Gravina menolak desakan untuk mundur, De Laurentiis tampaknya siap menyambut pergantian kepemimpinan. Ia telah memberikan dukungannya yang kuat kepada mantan presiden Komite Olimpiade Nasional Italia (CONI), Giovanni Malago, sebagai sosok yang tepat untuk memimpin federasi keluar dari krisis saat ini.
"Seseorang seperti Malago, yang terbiasa selalu memberikan yang terbaik karena ia adalah seorang profesional hebat dan selalu membuktikannya, adalah sosok yang dapat berkontribusi daripada hanya mengambil, dan ia juga memiliki sisi kemanusiaan," kata bos Napoli itu menyimpulkan. "Jika kita memulai kembali dengannya besok pagi, saya yakin kita akan kembali kuat dalam waktu dua tahun."