"Menghancurkan para pemain kami" - Presiden Napoli mendesak reformasi radikal di Serie A setelah Italia kembali mengalami kekecewaan di Piala Dunia

Menyusul kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, De Laurentiis menyerukan perombakan besar-besaran pada liga utama Italia. Bos Napoli itu berpendapat bahwa banyaknya jadwal pertandingan membuat para pemain elit kelelahan dan membuat tim nasional kehilangan waktu persiapan yang sangat penting.

Berbicara kepada Radio CRC setelah kekalahan dramatis Azzurri di final playoff melawan Bosnia dan Herzegovina, De Laurentiis mengungkapkan rasa frustrasinya yang telah lama terpendam. "Pendapat saya sudah jelas selama sepuluh tahun. Hal ini hanya membuat saya tersenyum," katanya. "Kami selalu mengatakan bahwa terlalu banyak pertandingan yang dimainkan, dan ini menghancurkan para pemain kami."