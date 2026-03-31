"Menghabiskan uang dalam jumlah yang SANGAT BESAR" - Gerard Piqué meminta para pemain Man Utd untuk bertanggung jawab sambil mempertanyakan apakah Setan Merah sudah siap untuk merebut gelar Liga Premier dan Liga Champions
Piqué menuntut pertanggungjawaban dari para pemain
Saat tampil di acara The Late Run Show, Pique ditanya oleh pembawa acara apakah United memiliki kualitas untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Premier dan Liga Champions. Pemain asal Spanyol itu menjawab dengan tegas, membela pergantian manajer yang terus-menerus di Old Trafford. Pique menyatakan: "Maksud saya, mereka menghabiskan banyak uang, dan para pemain harus membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan uang sebanyak itu. Karena saat ini, sangat mudah untuk menyalahkan pelatih ketika tidak ada hasil. Dan itu... setidaknya dalam sepak bola, inilah yang terjadi ketika sebuah tim tidak tampil baik, yaitu menyalahkan pelatih. Tapi itu tidak benar."
Investasi besar-besaran tidak membuahkan hasil
Mantan bek tengah yang pernah membela United dan Barcelona selama kariernya sebagai pemain itu melanjutkan penilaiannya, sambil menambahkan: "Para pemainlah yang berada di lapangan, dan mereka harus meraih hasil. Sudah beberapa tahun ini klub dilatih oleh berbagai pelatih, jadi pada titik tertentu, para pemain harus bertanggung jawab." Komentarnya mencerminkan komitmen finansial yang luar biasa yang telah dilakukan klub dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Transfermarkt, skuad saat ini memiliki nilai pasar sebesar €754,15 juta. Hal ini terjadi setelah pengeluaran besar-besaran untuk pemain individu, termasuk Paul Pogba, Antony, dan Harry Maguire, namun para pemain mahal ini sebagian besar kesulitan untuk meraih gelar secara konsisten.
Ketidakstabilan manajemen melanda Old Trafford
Manchester United telah mengalami gejolak yang cukup besar di bangku cadangan sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, yang juga menandai gelar juara Liga Premier terakhir mereka. Sejak saat itu, klub ini telah mengganti manajer secara bergantian dalam upaya putus asa untuk mengembalikan kejayaan masa lalu. Tokoh-tokoh utama seperti David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Erik ten Hag telah datang dan pergi tanpa berhasil mengangkat trofi liga. Baru-baru ini, Ruben Amorim dipecat setelah hanya 63 pertandingan, membuka jalan bagi Michael Carrick pada 13 Januari.
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi Setan Merah?
Setan Merah saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan 55 poin dari 31 pertandingan, tertinggal dari Arsenal dan Manchester City namun berada di atas Aston Villa. Mereka masih memiliki tujuh pertandingan krusial yang tersisa dalam upaya mereka untuk memastikan tiket ke Liga Champions. Mereka akan kembali beraksi pada 13 April saat menjamu Leeds United, sebelum bertandang ke markas Chelsea pada 18 April.