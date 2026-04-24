Menghabiskan £1,5 miliar hanya untuk mundur selangkah! Chelsea disarankan untuk mencari pemilik baru setelah Jamie Carragher mengkritik habis-habisan Todd Boehly dan BlueCo menyusul pemecatan manajer kelima
Carragher mengecam kesalahan manajemen BlueCo
Pemecatan Rosenior telah memicu sorotan tajam terhadap kepemimpinan di Stamford Bridge, dengan jajaran petinggi Chelsea dituduh telah merusak budaya kesuksesan yang telah mapan di klub tersebut. Meskipun telah dilakukan investasi lebih dari £1,5 miliar ($2 miliar) sejak pengambilalihan pada 2022, performa tim justru menurun di lapangan, sementara pergantian pemain dan manajer tim utama terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Para kritikus berpendapat bahwa model kepemimpinan yang dipimpin oleh dewan direksi saat ini telah menciptakan kesenjangan yang signifikan antara para direktur klub dan basis penggemar yang semakin frustrasi.
Tindakan berlebihan dewan direksi menuai kecaman
Carragher berpendapat bahwa kegagalan para manajer belakangan ini hanyalah gejala dari kegagalan struktural yang lebih mendalam, di mana para direktur memandang pelatih sekadar pion. Ia menyarankan bahwa upaya mencari celah finansial dan kontrak berjangka panjang telah mengutamakan aspek akuntansi daripada performa atletik dan keharmonisan skuad.
Dalam kolomnya di The Telegraph mengenai kondisi klub di bawah kepemimpinan Boehly dan Behdad Eghbali, Carragher menyatakan: “Pemilik Chelsea telah mengubah mesin pemenang trofi menjadi eksperimen yang gagal. Kehancuran Liam Rosenior merupakan gejala dari manajemen yang buruk oleh BlueCo yang telah menghancurkan klub yang sukses.
"Kepergian manajer permanen kelima dalam empat tahun di Stamford Bridge menunjukkan bahwa Chelsea membutuhkan pemilik baru sama seperti mereka membutuhkan pelatih kepala baru. Era BlueCo telah menjadi kegagalan total; contoh nyata bahwa penampilan lebih diutamakan daripada substansi. Pada awal musim lalu, saya menulis di kolom ini bahwa Chelsea telah berubah menjadi klub pengembangan terkaya di dunia. Kenyataannya, situasinya lebih buruk dari itu. Mereka kini dituduh membayar terlalu mahal untuk kemunduran yang mengejutkan.”
Mengkritisi model perekrutan
Pakar tersebut lebih lanjut menyoroti bagaimana kegigihan klub dalam menerapkan "model" tersebut telah membuat para pelatih berpengalaman dan berkualitas tinggi menjauh, sekaligus membuat manajer muda seperti Rosenior rentan terhadap lingkungan yang penuh tekanan. Carragher juga menyoroti ketegangan yang ditimbulkan oleh kebijakan kontrak klub, yang menurutnya merongrong otoritas sang manajer.
Memperluas pembahasannya tentang bagaimana para pemilik telah mengubah posisi klub dalam dunia sepak bola, Carragher menambahkan: “Mereka yang memimpin di Stamford Bridge ingin menjalankan bisnis mereka dengan cara yang berbeda dari Roman Abramovich. Mereka tentu saja berhasil melakukannya, menghabiskan lebih dari £1,5 miliar untuk membuat Chelsea kurang sukses, kurang ditakuti, kurang dihormati, dan kurang menguntungkan. Sebuah mesin pemenang trofi telah berubah menjadi eksperimen sepak bola yang mahal dan gagal.”
Bek tengah Liverpool mantan itu melanjutkan: “Rosenior langsung harus mengatasi masalah begitu namanya disebut karena ia sudah bekerja di organisasi tersebut dan asumsinya ia akan tahu dan menerima posisinya dalam rantai komando. Begitu Rosenior diberi tugas, ada ekspektasi bahwa hal itu akan berakhir dengan cara yang brutal. Itu hanya masalah waktu, bukan apakah akan terjadi.
"Kegagalannya seharusnya tidak membuat siapa pun senang. Para penggemar Chelsea akan lega karena semuanya sudah berakhir, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa masalahnya adalah bagaimana dan mengapa dia pernah dianggap tepat untuk pekerjaan itu pada titik ini dalam kariernya. Rosenior tidak bisa menolak kesempatan seperti itu, tetapi dia pasti akan dimakan hidup-hidup."
Mencari penerus yang tangguh
Chelsea kini harus mencari pengganti permanen yang mampu memimpin skuad yang membengkak sekaligus menyesuaikan diri dengan batasan-batasan visi para direktur olahraga. Jendela transfer mendatang menghadirkan tantangan baru, karena klub masih berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan keuangan dan kemungkinan harus melepas bintang-bintang ternama yang mungkin ingin hengkang. Dengan meningkatnya protes dari para pendukung, manajer baru yang akan ditunjuk akan langsung diuji karakternya untuk mencegah "kekacauan" yang sedang berlangsung ini menggagalkan musim 2026-27.