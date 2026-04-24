Menghabiskan £1,5 miliar hanya untuk mundur selangkah! Chelsea disarankan untuk mencari pemilik baru setelah Jamie Carragher mengkritik habis-habisan Todd Boehly dan BlueCo menyusul pemecatan manajer kelima

Pakar tersebut lebih lanjut menyoroti bagaimana kegigihan klub dalam menerapkan "model" tersebut telah membuat para pelatih berpengalaman dan berkualitas tinggi menjauh, sekaligus membuat manajer muda seperti Rosenior rentan terhadap lingkungan yang penuh tekanan. Carragher juga menyoroti ketegangan yang ditimbulkan oleh kebijakan kontrak klub, yang menurutnya merongrong otoritas sang manajer.

Memperluas pembahasannya tentang bagaimana para pemilik telah mengubah posisi klub dalam dunia sepak bola, Carragher menambahkan: “Mereka yang memimpin di Stamford Bridge ingin menjalankan bisnis mereka dengan cara yang berbeda dari Roman Abramovich. Mereka tentu saja berhasil melakukannya, menghabiskan lebih dari £1,5 miliar untuk membuat Chelsea kurang sukses, kurang ditakuti, kurang dihormati, dan kurang menguntungkan. Sebuah mesin pemenang trofi telah berubah menjadi eksperimen sepak bola yang mahal dan gagal.”

Bek tengah Liverpool mantan itu melanjutkan: “Rosenior langsung harus mengatasi masalah begitu namanya disebut karena ia sudah bekerja di organisasi tersebut dan asumsinya ia akan tahu dan menerima posisinya dalam rantai komando. Begitu Rosenior diberi tugas, ada ekspektasi bahwa hal itu akan berakhir dengan cara yang brutal. Itu hanya masalah waktu, bukan apakah akan terjadi.

"Kegagalannya seharusnya tidak membuat siapa pun senang. Para penggemar Chelsea akan lega karena semuanya sudah berakhir, tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa masalahnya adalah bagaimana dan mengapa dia pernah dianggap tepat untuk pekerjaan itu pada titik ini dalam kariernya. Rosenior tidak bisa menolak kesempatan seperti itu, tetapi dia pasti akan dimakan hidup-hidup."