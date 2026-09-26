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Menggerebek tetangga! Man Utd memboyong wonderkid kedua Manchester City dalam sepekan saat David Eze bergabung dengan akademi Old Trafford
United tuntaskan pembajakan dari City
Manchester United secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang tengah berbakat Eze dari rival sekota, Manchester City. Prospek berusia 16 tahun itu telah menyetujui kontrak praprofesional, yang menjelaskan bahwa ia akan secara resmi menandatangani kontrak profesional saat berusia 17 tahun.
Eze secara resmi diperkenalkan hanya dua hari setelah Manchester United mengonfirmasi perekrutan Karrim Cassim dari sistem Etihad. Kedatangan Eze melengkapi dua perekrutan impresif dari rival lokal mereka.
Pernyataan resmi mengonfirmasi kedatangan pemain muda
United menyambut pemain muda itu setelah kepindahannya di Manchester rampung. Setelah meneken kontrak dengan Manchester United, pemain 16 tahun itu diajak berkeliling Old Trafford, meniru penyambutan yang diberikan kepada rekrutan baru lainnya, Cassim.
"Pemain muda berbakat David Eze telah bergabung dengan Manchester United," bunyi pernyataan resmi klub. "Gelandang tengah itu bergabung dengan klub setelah meninggalkan Manchester City.
"Pemain 16 tahun itu, yang berkembang melalui sistem akademi di City, juga telah membela England di level junior. Semua orang mendoakan yang terbaik untuk David di United dan menyambutnya ke klub."
Ketertarikan dari Eropa ditolak untuk Old Trafford
Eze menjadi pemain yang sangat diminati pada bursa transfer musim panas, dengan menarik minat konkret dari beberapa klub besar Eropa. Karena ia lahir di Dublin, gelandang itu memiliki paspor Eropa, yang memberinya opsi hukum tersendiri untuk menuntaskan transfer ke luar negeri.
Meski memiliki jalur alternatif tersebut di berbagai penjuru Eropa, pemain muda itu pada akhirnya memilih melanjutkan kariernya di Old Trafford. Eze juga sudah memiliki pengalaman internasional yang berharga, setelah mewakili England di level U-16 dan U-17 dalam perjalanannya menapaki jenjang junior.
Fokus rekrutmen strategis untuk akademi Manchester United
Karena aturan Brexit, pencarian rekrutmen akademi klub itu pada dasarnya terbatas di Britania Raya. Karena pembatasan regulasi ini, Manchester United sangat proaktif dalam merekrut pemain-pemain muda terbaik dari klub-klub tetangga dalam beberapa tahun terakhir. Eze kini akan memulai perkembangannya di Carrington sebelum secara resmi menandatangani kontrak profesionalnya saat ia menginjak ulang tahun ke-17.
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