United menyambut pemain muda itu setelah kepindahannya di Manchester rampung. Setelah meneken kontrak dengan Manchester United, pemain 16 tahun itu diajak berkeliling Old Trafford, meniru penyambutan yang diberikan kepada rekrutan baru lainnya, Cassim.

"Pemain muda berbakat David Eze telah bergabung dengan Manchester United," bunyi pernyataan resmi klub. "Gelandang tengah itu bergabung dengan klub setelah meninggalkan Manchester City.

"Pemain 16 tahun itu, yang berkembang melalui sistem akademi di City, juga telah membela England di level junior. Semua orang mendoakan yang terbaik untuk David di United dan menyambutnya ke klub."







