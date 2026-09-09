Pelatih PSV Eindhoven Peter Bosz meyakini timnya berada dalam posisi yang jauh lebih kuat menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk di Philips Stadion. Juara Belanda itu berupaya memutus kutukan yang terus menghantui laga pembuka, setelah kalah pada matchday 1 dalam lima kampanye Liga Champions terakhir mereka.

PSV menatap pertandingan ini dengan semangat tinggi saat bersiap menjalani partisipasi ke-20 mereka di format utama kompetisi tersebut, melampaui rekor Ajax yang mencatat 19 penampilan.

Bosz menegaskan bahwa skuadnya telah berkembang secara signifikan dibandingkan periode yang sama musim lalu.



