AFP
Diterjemahkan oleh
'Menggelikan dan konyol!' Peter Bosz kecam media saat melontarkan klaim berani soal Liga Champions PSV
Bosz menyatakan PSV jauh meningkat
Pelatih PSV Eindhoven Peter Bosz meyakini timnya berada dalam posisi yang jauh lebih kuat menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk di Philips Stadion. Juara Belanda itu berupaya memutus kutukan yang terus menghantui laga pembuka, setelah kalah pada matchday 1 dalam lima kampanye Liga Champions terakhir mereka.
PSV menatap pertandingan ini dengan semangat tinggi saat bersiap menjalani partisipasi ke-20 mereka di format utama kompetisi tersebut, melampaui rekor Ajax yang mencatat 19 penampilan.
Bosz menegaskan bahwa skuadnya telah berkembang secara signifikan dibandingkan periode yang sama musim lalu.
- ANP
Manajer menuntut perlengkapan tambahan di Eropa
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingannya, Bosz menilai bahwa PSV memainkan sepak bola kolektif yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pelatih berusia 62 tahun itu memperingatkan para pemainnya bahwa kompetisi Eropa menuntut tingkat intensitas dan fokus yang lebih tinggi untuk mengamankan tiga poin.
Alih-alih menetapkan target finis jangka panjang di fase liga, Bosz kembali menegaskan filosofinya untuk menghadapi turnamen ini satu pertandingan pada satu waktu.
"Saya bisa mengatakan dengan yakin bahwa perkembangan kami jauh lebih maju dibandingkan pada tahap ini tahun lalu," kata Bosz. "Kami bermain jauh lebih baik sekarang, tetapi kami harus meningkatkannya satu level lagi untuk Liga Champions."
Bosz kecam badai media yang 'konyol'
Bosz juga menanggapi badai media yang terus berlanjut seputar Ruben van Bommel menyusul tekel kontroversial, dengan membela keras pemain muda itu. Sang pelatih mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak memberikan perlakuan khusus kepada Van Bommel agar tidak semakin membesar-besarkan insiden tersebut, sambil menyatakan kelegaan karena pemain lawan itu pulih dengan baik.
Bosz menyoroti standar ganda dalam pemberitaan media, dengan menyinggung cedera-cedera yang pernah dialami para pemain PSV yang mendapat kemarahan publik jauh lebih kecil.
"Semua kemarahan media ini menggelikan dan konyol," kata Bosz. "Itu hanya satu insiden dalam pertandingan sepakbola. Polemik ini harus berakhir sekarang demi ketenangan pikiran Ruben."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke tantangan Shakhtar
PSV akan menghadapi Shakhtar, tim yang dikenal karena memadukan rekrutan Brasil bertalenta dengan pemain Ukraina berkualitas. Laga ini juga membangkitkan kenangan akan pertemuan dramatis mereka pada 2024, ketika PSV mencetak tiga gol di akhir laga setelah menit ke-86 untuk meraih kemenangan menakjubkan 3-2 di Eindhoven.
Dengan total 44 gol tercipta dalam 10 pertandingan terakhir PSV di Liga Champions, para suporter bisa mengharapkan laga lain yang menghibur dan sarat gol.
Bosz akan menuntut fokus total dari para pemainnya di Philips Stadion untuk mengamankan awal sempurna dalam kampanye mereka di Eropa.
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