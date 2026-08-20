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'Menggantikan Robert Lewandowski sulit' - Barcelona buat keputusan besar soal Julian Alvarez setelah penolakan €100 juta
Barcelona menghentikan perburuan Alvarez
Barcelona telah menghentikan upaya mereka untuk merekrut penyerang Atletico, Alvarez, sebelum bursa transfer ditutup. Klub Catalan itu telah menerima bahwa kesepakatan tidak akan terwujud bulan ini tanpa perubahan drastis di saat-saat terakhir. Alvarez sebelumnya menjadi target utama Barca untuk membangun kembali lini serang mereka setelah kepergian Lewandowski dan Ferran Torres.
Namun, Atletico tetap kukuh menolak untuk menjual pemain internasional Argentina itu, meski sebelumnya sudahmenolak tawaran €100 juta (£85 juta) pada awal musim panas ini. Meski Alvarez secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk pindah klub, sikap keras kepala Atletico memaksa direktur olahraga Deco untuk mencari opsi lain. Barca belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk kembali mengejar pemain 26 tahun itu, tetapi opsi alternatif kini sedang dievaluasi secara aktif.
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Deco dan Flick uraikan pencarian penyerang
Flick tetap bertekad merekrut seorang penyerang tengah murni untuk melengkapi skuadnya. Sambil mengakui pencarian itu masih berlangsung, Deco mengakui bahwa menemukan penerus yang cocok untuk Lewandowski merupakan tantangan besar bagi dewan direksi.
"Kami mencari pemain itu [seorang penyerang] dan Deco melakukan pekerjaan yang hebat," kata Flick pada Rabu, seperti dikutip ESPN.
Deco menambahkan: "Kami kehilangan dua pemain di lini serang, Lewy dan Ferran. Saya pikir kami punya solusi untuk menutup peran Ferran dengan perekrutan yang telah kami lakukan. Menggantikan Robert jauh lebih sulit. Sangat sulit menggantikan pemain seperti dia.
"Kami punya beberapa solusi internal, tetapi kami harus melihat [apa yang tersedia]. Ada banyak kebisingan. Saya pikir akan ada lebih banyak pergerakan, kami masih bekerja keras."
Solusi internal dan target alternatif
Jika penyerang baru gagal didatangkan, sejumlah sosok di klub meyakini penyesuaian taktik internal sudah cukup. Flick bisa memainkan Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, atau Lamine Yamal di posisi penyerang tengah, sementara Fermin Lopez dan Dani Olmo menawarkan opsi false nine.
Satu-satunya penyerang murni dalam skuad pramusim Barcelona adalah pemain internasional Mesir berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim. Remaja itu mencetak gol melawan Al Ahly dalam kemenangan Trofi Joan Gamper pada Rabu, sehingga total golnya di pramusim menjadi empat.
Memuji pemain muda itu, Flick mengatakan: "Hamza adalah penyerang yang bagus. Kami bisa melihat itu dari cara dia menyambut umpan silang. Hari ini saya juga melihat dia menjaga bola dengan baik, dan itu bagus. Itulah yang ingin saya lihat darinya."
- Getty Images
Tenggat bursa transfer yang sibuk sudah di depan mata
Deco sedang menilai daftar panjang alternatif potensial di bursa transfer seiring tenggat waktu transfer yang semakin dekat. Upaya sebelumnya untuk merekrut Joao Pedro dan Junior Kroupi gagal terwujud, sementara Lautaro Martinez, Luis Suarez, dan Benjamin Sesko dinilai mustahil didatangkan dari sisi finansial.
Dua pemain Villarreal, Georges Mikautadze dan Ayoze Perez, sedang dipertimbangkan, dengan para analis klub sangat terkesan oleh data dasar Mikautadze dan penampilannya di Spanyol.
Barcelona tetap aktif di bursa setelah mengonfirmasi Rodri sebagai rekrutan keempat mereka pada musim panas ini bersama Gordon, Adeyemi, dan Jesse Bisiwu. Dengan Joao Cancelo juga dijadwalkan bergabung pekan ini, Deco akan terus bekerja di balik layar untuk menghadirkan satu tambahan terakhir di lini serang.
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