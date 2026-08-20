'Menggantikan Robert Lewandowski sulit' - Barcelona buat keputusan besar soal Julian Alvarez setelah penolakan €100 juta

Flick tetap bertekad merekrut seorang penyerang tengah murni untuk melengkapi skuadnya. Sambil mengakui pencarian itu masih berlangsung, Deco mengakui bahwa menemukan penerus yang cocok untuk Lewandowski merupakan tantangan besar bagi dewan direksi.

"Kami mencari pemain itu [seorang penyerang] dan Deco melakukan pekerjaan yang hebat," kata Flick pada Rabu, seperti dikutip ESPN.

Deco menambahkan: "Kami kehilangan dua pemain di lini serang, Lewy dan Ferran. Saya pikir kami punya solusi untuk menutup peran Ferran dengan perekrutan yang telah kami lakukan. Menggantikan Robert jauh lebih sulit. Sangat sulit menggantikan pemain seperti dia.

"Kami punya beberapa solusi internal, tetapi kami harus melihat [apa yang tersedia]. Ada banyak kebisingan. Saya pikir akan ada lebih banyak pergerakan, kami masih bekerja keras."