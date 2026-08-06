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Bradley Barcola PSG 2025Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Menggantikan Bradley Barcola? PSG di ambang merampungkan transfer senilai €50 juta yang segera terwujud

Transfers
Paris Saint-Germain
M. Akliouche
B. Barcola
Monaco
Ligue 1

Paris Saint-Germain selangkah lagi merampungkan perekrutan winger Monaco Maghnes Akliouche setelah menyepakati biaya transfer sebesar €50 juta. Pemain timnas Prancis berusia 24 tahun itu telah pergi ke Paris untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang.

  • PSG mendekati Akliouche

    PSG berada di ambang menuntaskan lagi satu perekrutan besar untuk memperkuat lini depan tangguh mereka di bawah pelatih kepala Luis Enrique. Raksasa Paris itu kian dekat merekrut winger Monaco, Akliouche, dengan kesepakatan itu kini disebut sudah di depan mata, menurut Mundo Deportivo.

    Juara Eropa dua kali beruntun itu bergerak cepat untuk mendapatkan pemain internasional berusia 24 tahun tersebut, setelah mengidentifikasinya sebagai prioritas utama untuk rotasi lini serang mereka. Mengamankan Akliouche menjadi langkah krusial bagi PSG saat mereka berupaya memperkuat skuad. Kedatangannya diperkirakan akan menutupi kepergian yang sangat mungkin dari sesama winger Bradley Barcola pada musim panas ini.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Monaco menerima tawaran yang ditingkatkan senilai €50 juta

    Negosiasi transfer antara dua klub Prancis itu mencapai penyelesaian cepat setelah PSG kembali dengan tawaran yang ditingkatkan. Monaco awalnya menolak tawaran pembuka senilai €45 juta dari klub Paris itu untuk winger berbakat tersebut.

    Namun, PSG menolak mundur dan segera menaikkan proposal mereka menjadi €50 juta. Monaco menerima nilai yang telah ditingkatkan itu, membuka jalan bagi sang pemain untuk merampungkan kesepakatan dengan klub ibu kota. Kesepakatan ini memungkinkan pemain internasional Prancis itu untuk menjalani kepindahan besar di Ligue 1 setelah menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Kepangeranan.

  • Rekam jejak internasional dan perkembangan di Monaco

    Akliouche awalnya bergabung dengan akademi muda Monaco pada 2018 sebelum mendapat promosi ke tim utama pada 2021. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu pemain kunci di Ligue 1 dalam beberapa musim terakhir.

    Penyerang berusia 24 tahun itu telah mencatatkan sepuluh caps senior untuk tim nasional Prancis, dengan mencetak satu gol untuk Prancis sejauh ini dalam karier internasionalnya. Ia juga menjadi bagian dari skuad Prancis yang berlaga di Piala Dunia 2026. Akliouche tampil satu kali selama turnamen tersebut, masuk dari bangku cadangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-83 menggantikan Barcola dalam kemenangan 3-0 atas Irak di fase grup.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Tes medis sedang berlangsung jelang kesepakatan 2031

    Proses transfer kini memasuki tahap akhir saat sang penyerang bersiap resmi bergabung dengan skuad Enrique. Akliouche terbang ke Paris pada Kamis untuk menjalani pemeriksaan medis resminya.

    Lolos tes medis menjadi langkah terakhir yang dibutuhkan sebelum ia bisa resmi menandatangani kontraknya dengan juara bertahan Eropa itu. Setelah seluruh formalitas rampung, winger tersebut akan meneken kontrak jangka panjang hingga Juni 2031. Setelah itu, ia akan langsung bergabung dengan skuad PSG untuk menambah opsi di sektor sayap.

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