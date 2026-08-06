PSG berada di ambang menuntaskan lagi satu perekrutan besar untuk memperkuat lini depan tangguh mereka di bawah pelatih kepala Luis Enrique. Raksasa Paris itu kian dekat merekrut winger Monaco, Akliouche, dengan kesepakatan itu kini disebut sudah di depan mata, menurut Mundo Deportivo.

Juara Eropa dua kali beruntun itu bergerak cepat untuk mendapatkan pemain internasional berusia 24 tahun tersebut, setelah mengidentifikasinya sebagai prioritas utama untuk rotasi lini serang mereka. Mengamankan Akliouche menjadi langkah krusial bagi PSG saat mereka berupaya memperkuat skuad. Kedatangannya diperkirakan akan menutupi kepergian yang sangat mungkin dari sesama winger Bradley Barcola pada musim panas ini.