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Menggantikan Bradley Barcola? PSG di ambang merampungkan transfer senilai €50 juta yang segera terwujud
PSG mendekati Akliouche
PSG berada di ambang menuntaskan lagi satu perekrutan besar untuk memperkuat lini depan tangguh mereka di bawah pelatih kepala Luis Enrique. Raksasa Paris itu kian dekat merekrut winger Monaco, Akliouche, dengan kesepakatan itu kini disebut sudah di depan mata, menurut Mundo Deportivo.
Juara Eropa dua kali beruntun itu bergerak cepat untuk mendapatkan pemain internasional berusia 24 tahun tersebut, setelah mengidentifikasinya sebagai prioritas utama untuk rotasi lini serang mereka. Mengamankan Akliouche menjadi langkah krusial bagi PSG saat mereka berupaya memperkuat skuad. Kedatangannya diperkirakan akan menutupi kepergian yang sangat mungkin dari sesama winger Bradley Barcola pada musim panas ini.
- AFP
Monaco menerima tawaran yang ditingkatkan senilai €50 juta
Negosiasi transfer antara dua klub Prancis itu mencapai penyelesaian cepat setelah PSG kembali dengan tawaran yang ditingkatkan. Monaco awalnya menolak tawaran pembuka senilai €45 juta dari klub Paris itu untuk winger berbakat tersebut.
Namun, PSG menolak mundur dan segera menaikkan proposal mereka menjadi €50 juta. Monaco menerima nilai yang telah ditingkatkan itu, membuka jalan bagi sang pemain untuk merampungkan kesepakatan dengan klub ibu kota. Kesepakatan ini memungkinkan pemain internasional Prancis itu untuk menjalani kepindahan besar di Ligue 1 setelah menghabiskan seluruh karier profesionalnya di Kepangeranan.
Rekam jejak internasional dan perkembangan di Monaco
Akliouche awalnya bergabung dengan akademi muda Monaco pada 2018 sebelum mendapat promosi ke tim utama pada 2021. Sejak saat itu, ia berkembang menjadi salah satu pemain kunci di Ligue 1 dalam beberapa musim terakhir.
Penyerang berusia 24 tahun itu telah mencatatkan sepuluh caps senior untuk tim nasional Prancis, dengan mencetak satu gol untuk Prancis sejauh ini dalam karier internasionalnya. Ia juga menjadi bagian dari skuad Prancis yang berlaga di Piala Dunia 2026. Akliouche tampil satu kali selama turnamen tersebut, masuk dari bangku cadangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-83 menggantikan Barcola dalam kemenangan 3-0 atas Irak di fase grup.
- AFP
Tes medis sedang berlangsung jelang kesepakatan 2031
Proses transfer kini memasuki tahap akhir saat sang penyerang bersiap resmi bergabung dengan skuad Enrique. Akliouche terbang ke Paris pada Kamis untuk menjalani pemeriksaan medis resminya.
Lolos tes medis menjadi langkah terakhir yang dibutuhkan sebelum ia bisa resmi menandatangani kontraknya dengan juara bertahan Eropa itu. Setelah seluruh formalitas rampung, winger tersebut akan meneken kontrak jangka panjang hingga Juni 2031. Setelah itu, ia akan langsung bergabung dengan skuad PSG untuk menambah opsi di sektor sayap.
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