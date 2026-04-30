'Mengerikan' - Diego Simeone dikritik habis-habisan atas perilakunya saat insiden penalti Eberechi Eze, sementara tingkah lakunya di pinggir lapangan sebagai pelatih Atletico Madrid disebut 'gila'
Simeone dituduh melakukan perilaku 'gila' di pinggir lapangan
Leg pertama semifinal Liga Champions dibayangi oleh perilaku tidak terkendali dari bangku cadangan Atletico. Mantan kapten Liverpool Steven Gerrard memimpin kritik tersebut, dengan menyoroti bagaimana kehadiran Simeone yang terus-menerus di sudut pandang wasit mungkin telah memengaruhi proses pengambilan keputusan selama tinjauan krusial yang melibatkan Eberechi Eze.
Berbicara setelah pertandingan, Gerrard tidak segan-segan dalam menilai bos Atleti tersebut. "Simeone gila, menepuk bagian belakang kepala para pemainnya. Simeone, menurut saya dia memainkan peran besar [dalam keputusan pembatalan penalti]. Dari sudut pandang kepelatihan, perilakunya di sana, dia berada dalam pandangan wasit saat mendekat," kata Gerrard kepada TNT Sports.
Keown mengklaim wasit 'tertekan' oleh tekanan Atleti
Legenda Arsenal, Martin Keown, berpendapat bahwa wasit tidak mampu menahan tekanan yang diciptakan oleh area teknis tim tuan rumah. Ia berargumen bahwa kontak terhadap Eze sudah cukup untuk mempertahankan keputusan awal, dan bahwa intervensi dari pusat VAR sejak awal tidak perlu serta melanggar protokol standar.
"Saya sama sekali tidak berpikir itu adalah [kesalahan] yang jelas dan nyata [dari wasit]," jelas Keown. "Wasit seharusnya mampu memimpin pertandingan. VAR terlalu terlibat. Itu bukan yang kami inginkan dari VAR. Bagi saya, itu bukan bagian dari protokol. Namun, Simeone, dengan tindakannya di pinggir lapangan, drama yang ia ciptakan, dan keributan di sekitarnya, pada akhirnya, saya merasa wasit menyerah di bawah tekanan, pergi ke layar, dan tidak mempertahankan keputusannya. Saya rasa ia bahkan tidak seharusnya dipaksa untuk pergi ke layar."
Kontroversi VAR memicu keputusan yang 'sangat buruk'
Insiden memanas terjadi ketika David Hancko tampak menjegal Eze di dalam kotak penalti. Meskipun awalnya penalti diberikan, Makkelie didesak untuk memeriksa monitor di pinggir lapangan, di mana ia meninjau sebanyak 13 tayangan ulang selama 45 detik sebelum membatalkan keputusannya. Steve McManaman merasa terkejut melihat keributan di sekitar monitor selama proses tersebut.
"Nah, kita lagi-lagi ngomongin soal VAR. Maksudku, aku benci banget, benci, benci, benci banget," kata McManaman dengan marah. "Menurutku, aku setuju sama Martin [Keown], perilaku Diego Simeone dan asistennya saat wasit mencoba mendekat untuk melihat monitor itu benar-benar mengerikan. Terus-menerus mengomeli wasit keempat, begitu dia sudah memutuskan dan itu kontak, itu bukan kesalahan yang jelas dan nyata. Kamu tidak seharusnya kembali dan mengulang keputusan itu, tapi menurutku dia menjalani pertandingan yang buruk."
Ilmu hitam dan trik-trik di area teknis
Komentator Darren Fletcher sependapat dengan hal ini, sambil mencatat bahwa Simeone seolah-olah terus mengawasi wasit dari dekat saat rekaman video sedang ditinjau. Taktik manajer Atleti itu digambarkan sebagai pelajaran berharga dalam 'seni gelap' yang dirancang untuk mengintimidasi tim wasit di tengah panasnya pertandingan semifinal Eropa.
Fletcher mencatat: "Ini bukanlah malam yang baik di Liga Champions untuk keputusan-keputusan semacam ini. Saya hanya berharap kita bisa mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang tingkah laku Simeone saat dia melihat layar, dia benar-benar berada lima yard di belakang layar, berteriak pada wasit, dan melambaikan tangan pada wasit. Jika ada saatnya untuk mendapat kartu kuning karena mencoba mempengaruhi wasit, itu adalah saat itu." McManaman menyimpulkan dengan mengatakan: "Saya jamin jika itu terjadi di kotak penalti lawan, Simeone pasti akan marah besar di pinggir lapangan dan perilakunya jujur saja sangat buruk, benar-benar buruk."