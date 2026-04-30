Legenda Arsenal, Martin Keown, berpendapat bahwa wasit tidak mampu menahan tekanan yang diciptakan oleh area teknis tim tuan rumah. Ia berargumen bahwa kontak terhadap Eze sudah cukup untuk mempertahankan keputusan awal, dan bahwa intervensi dari pusat VAR sejak awal tidak perlu serta melanggar protokol standar.

"Saya sama sekali tidak berpikir itu adalah [kesalahan] yang jelas dan nyata [dari wasit]," jelas Keown. "Wasit seharusnya mampu memimpin pertandingan. VAR terlalu terlibat. Itu bukan yang kami inginkan dari VAR. Bagi saya, itu bukan bagian dari protokol. Namun, Simeone, dengan tindakannya di pinggir lapangan, drama yang ia ciptakan, dan keributan di sekitarnya, pada akhirnya, saya merasa wasit menyerah di bawah tekanan, pergi ke layar, dan tidak mempertahankan keputusannya. Saya rasa ia bahkan tidak seharusnya dipaksa untuk pergi ke layar."