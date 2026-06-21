Mourinho, yang sebelumnya melatih Bale selama masa kedua sang pemain asal Wales itu di Tottenham, dikenal memiliki gaya yang lebih konfrontatif dibandingkan pendahulunya di Madrid, Alvaro Arbeloa. Namun, Bale menegaskan bahwa metode manajer asal Portugal itu selalu dirancang secara cermat untuk memaksimalkan performa para pemainnya, terlepas dari bagaimana mereka dipandang oleh publik.

Bale menjelaskan pendekatan "The Special One" tersebut, dengan mengatakan: "Dia juga memiliki pengalaman itu. Dia hanya memberi dorongan untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Dia akan mencoba memahami setiap pemain dan mencari apa pun yang diperlukan untuk memotivasi mereka. Terkadang caranya mungkin dengan (mendorong) seseorang di media, terkadang mungkin hanya dengan melingkarkan lengan di bahu mereka. Jose pernah berada di Madrid, dia memahami dinamika di sana dan tahu bagaimana segala sesuatunya berjalan. Dia akan menyusun rencana agar hal itu berhasil."