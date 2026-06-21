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‘Mengelola ego’ - Gareth Bale menjelaskan tugas Jose Mourinho di Real Madrid saat ‘The Special One’ mengambil alih skuad ‘Galacticos’ yang diperkuat Kylian Mbappé, Vinícius Jr., dan Jude Bellingham
Tantangan para Galacticos
Setelah masa ketegangan internal di klub, fokus kini beralih pada apakah Mourinho yang kembali dapat menemukan keseimbangan yang tepat dalam skuad yang dipenuhi pemain-pemain berbakat.
Saat berbicara kepada The Athletic mengenai tuntutan peran yang harus diemban Mourinho, Bale menyoroti pentingnya kepemimpinan pemain senior dalam lingkungan yang penuh tekanan seperti ini. Bale menyatakan: "Di klub besar seperti Madrid, Anda tidak perlu benar-benar melatih. Anda perlu mengelola ego. Itulah mengapa dia begitu sukses di klub-klub terbesar."
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Perang psikologis Mourinho
Mourinho, yang sebelumnya melatih Bale selama masa kedua sang pemain asal Wales itu di Tottenham, dikenal memiliki gaya yang lebih konfrontatif dibandingkan pendahulunya di Madrid, Alvaro Arbeloa. Namun, Bale menegaskan bahwa metode manajer asal Portugal itu selalu dirancang secara cermat untuk memaksimalkan performa para pemainnya, terlepas dari bagaimana mereka dipandang oleh publik.
Bale menjelaskan pendekatan "The Special One" tersebut, dengan mengatakan: "Dia juga memiliki pengalaman itu. Dia hanya memberi dorongan untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Dia akan mencoba memahami setiap pemain dan mencari apa pun yang diperlukan untuk memotivasi mereka. Terkadang caranya mungkin dengan (mendorong) seseorang di media, terkadang mungkin hanya dengan melingkarkan lengan di bahu mereka. Jose pernah berada di Madrid, dia memahami dinamika di sana dan tahu bagaimana segala sesuatunya berjalan. Dia akan menyusun rencana agar hal itu berhasil."
Perkembangan 'Permainan Catur'
Saat merefleksikan kondisi sepak bola modern, Bale mengungkapkan kekhawatirannya bahwa permainan ini semakin kaku. Ia percaya bahwa kebebasan individu yang memungkinkannya bersinar di Spurs dan Madrid kini dihilangkan dari generasi penerus melalui pelatihan demi sistem taktis yang ketat, sehingga olahraga ini terasa lebih seperti pekerjaan berat daripada tontonan yang menghibur.
“Terutama dalam lima tahun terakhir, peran manajer menjadi sedikit lebih dominan dan pendekatan taktisnya pun semakin kental,” kata Bale. “Sepak bola sekarang tidak lagi sekadar permainan serang-balik. Ini lebih mirip permainan catur daripada basket, yang tidak semenarik dulu… kamu tidak lagi sering melihat (dribbling) dan para pemain pun tidak melakukannya. Mungkin itu karena manajer yang menginstruksikan mereka, tapi masih ada segelintir pemain yang bisa membuatmu terkesima, seperti Mbappé, Lamine Yamal, dan Vinicius Jr. Namun, mungkin jumlahnya memang tidak sebanyak dulu karena mereka tidak diizinkan melakukannya.”
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Kehidupan setelah peluit akhir dibunyikan
Sejak pensiun dari dunia sepak bola pada usia 33 tahun, Bale telah beralih ke dunia investasi olahraga. Bekerja sama dengan Juggernaut Capital Partners, ia berencana meluncurkan instrumen investasi senilai $500 juta yang secara khusus berfokus pada “era keemasan” olahraga wanita, dengan alasan keinginannya untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi generasi atlet berikutnya.