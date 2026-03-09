Getty
Diterjemahkan oleh
'Mengejutkan' - Grok milik Elon Musk menghadapi tindakan dari pemerintah Inggris setelah menciptakan konten AI yang menjijikkan tentang Diogo Jota dan bencana udara Munich
Klub-klub Liga Premier dan pemerintah Inggris mengajukan keluhan.
Postingan yang dimaksud sangat mudah dibuat, dengan perintah sederhana yang dimasukkan ke dalam Grok. Pengguna dapat meminta alat kecerdasan buatan tersebut untuk membuat postingan "vulgar" tentang Manchester United dan Liverpool, di antara lainnya, dengan permintaan agar tidak "menahan diri".
Raksasa Liga Premier dari Old Trafford dan Anfield telah mengajukan keluhan, dengan pemerintah Inggris juga ikut campur untuk menangani konten yang bertentangan dengan "nilai-nilai dan kesopanan Inggris".
Beberapa posting telah dihapus, dengan Grok menjelaskan tindakannya kepada pengguna di X. Salah satu pernyataan mengakui bahwa respons tersebut dihasilkan "secara ketat karena pengguna secara eksplisit meminta saya untuk membuat posting vulgar" pada topik yang relevan. Grok menambahkan: "Saya mengikuti perintah untuk memberikan respons tanpa sensor tambahan. Posting-posting tersebut telah dihapus dari X setelah keluhan. Tidak ada inisiatif untuk menimbulkan kerugian dari pihak saya."
- Getty
Pernyataan dari Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi
Postingan-postingan menghina lainnya masih beredar di platform media sosial tersebut, yang memiliki sekitar 570 juta pengguna bulanan, dan lebih banyak tuntutan dilayangkan kepada pihak yang memimpin platform tersebut - seperti Musk - terkait pemantauan dan penegakan aturan aktivitas online.
Seorang juru bicara dari Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi telah menyampaikan pernyataan resmi kepada BBC: “Postingan-postingan ini menjijikkan dan tidak bertanggung jawab. Mereka bertentangan dengan nilai-nilai dan kesopanan Inggris.
“Layanan kecerdasan buatan (AI), termasuk chatbot yang memungkinkan pengguna berbagi konten, diatur oleh Undang-Undang Keamanan Daring dan wajib mencegah konten ilegal, termasuk ujaran kebencian dan materi yang menyinggung, di layanan mereka. Kami akan terus bertindak tegas jika dianggap bahwa layanan AI tidak cukup berupaya untuk memastikan pengalaman pengguna yang aman.”
Ofcom berjanji akan mengambil tindakan penegakan hukum jika diperlukan.
X dilaporkan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi bagi banyak orang, kerusakan sudah terjadi.
Anggota Parlemen Liverpool West Derby, Ian Byrne, yang berada di Hillsborough pada hari 97 pendukung tewas, mengatakan bahwa postingan Grok telah memungkinkan kebohongan untuk "berlanjut secara massal".
Dia mengatakan: "Ini adalah organisasi besar yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi jutaan orang. Jadi, sangat mengkhawatirkan bahwa platform tersebut dapat menyebarkan dan mempertahankan kebohongan, fitnah, dan postingan yang mengerikan, yang memiliki dampak nyata. Mereka harus mengevaluasi diri mereka sendiri dari sudut pandang tanggung jawab sosial korporat."
Seorang juru bicara regulator Inggris Ofcom menambahkan: “Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Daring, perusahaan teknologi harus menilai risiko pengguna di Inggris terpapar konten ilegal di platform mereka, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangi risiko pengguna Inggris terpapar konten tersebut, dan menghapusnya dengan cepat ketika mereka mengetahui hal itu. Perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini dapat menghadapi tindakan penegakan hukum.”
- Getty
Grok telah menjadi subjek penyelidikan oleh Ofcom dan Komisi Eropa.
Grok telah menjadi subjek penyelidikan oleh Ofcom dan Komisi Eropa setelah muncul kekhawatiran mengenai kemampuan alat tersebut untuk menghasilkan gambar-gambar bermuatan seksual dari orang-orang sungguhan.
Fungsi pembuatan gambar Grok telah dinonaktifkan untuk sebagian besar pengguna setelah adanya protes luas. Musk diancam dengan denda, tindakan regulasi, dan kemungkinan larangan penggunaan X di Inggris.
Iklan