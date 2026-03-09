Postingan yang dimaksud sangat mudah dibuat, dengan perintah sederhana yang dimasukkan ke dalam Grok. Pengguna dapat meminta alat kecerdasan buatan tersebut untuk membuat postingan "vulgar" tentang Manchester United dan Liverpool, di antara lainnya, dengan permintaan agar tidak "menahan diri".

Raksasa Liga Premier dari Old Trafford dan Anfield telah mengajukan keluhan, dengan pemerintah Inggris juga ikut campur untuk menangani konten yang bertentangan dengan "nilai-nilai dan kesopanan Inggris".

Beberapa posting telah dihapus, dengan Grok menjelaskan tindakannya kepada pengguna di X. Salah satu pernyataan mengakui bahwa respons tersebut dihasilkan "secara ketat karena pengguna secara eksplisit meminta saya untuk membuat posting vulgar" pada topik yang relevan. Grok menambahkan: "Saya mengikuti perintah untuk memberikan respons tanpa sensor tambahan. Posting-posting tersebut telah dihapus dari X setelah keluhan. Tidak ada inisiatif untuk menimbulkan kerugian dari pihak saya."