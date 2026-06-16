Pemain sayap berusia 39 tahun itu menyoroti pengaruh tak terbantahkan dari mantan rekan setimnya di klub dan tim nasional, sambil menekankan bahwa skuad akan menemukan motivasi ekstra hanya untuk menghormati warisan sang penyerang dengan merebut satu-satunya trofi yang masih belum ada di lemari trofinya. "Kehadiran Ronaldo di lapangan akan memberikan dampak. Dia akan memimpin para pemain lain untuk memberikan sedikit lebih banyak demi dirinya, demi tim, dan demi Tim Nasional, karena ada sejarah indah di balik semua ini dan kita semua adalah bagian dari sejarah tersebut. Kita tahu bahwa Cristiano tidak hanya menggerakkan para penggemar Portugal; dia juga menggerakkan penggemar di seluruh dunia. Akan ada banyak orang dari berbagai negara yang mendukung Portugal," ujarnya.