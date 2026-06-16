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Mengejar impian Cristiano Ronaldo! Portugal akan ‘berusaha lebih keras lagi’ demi meraih kejayaan di Piala Dunia untuk CR7
Silsilah yang telah terbukti sukses
Dalam wawancara di podcast Portugal Football Summit—yang kutipannya dilansir oleh O Jogo—Nani mengungkapkan optimisme yang sangat besar terkait skuad saat ini menjelang turnamen. Mantan bintang Manchester United ini yakin bahwa tim memiliki keseimbangan sempurna yang dibutuhkan untuk menjadi penantang serius, dengan membangun fondasi dari kesuksesan bersejarah. Di bawah kepemimpinan Ronaldo, Portugal telah merasakan kejayaan, dengan meraih gelar Kejuaraan Eropa pada 2016 serta dua gelar UEFA Nations League pada 2019 dan 2025. “Saya yakin kami memiliki talenta-talenta muda yang telah menunjukkan kedewasaan luar biasa, bersama dengan beberapa pemain berpengalaman di tim kami,” jelasnya. Penyerang veteran ini menekankan bahwa Portugal hanya perlu tetap bersatu untuk meraih kemenangan.
- AFP
Berjuang sekuat tenaga demi Cristiano Ronaldo
Pemain sayap berusia 39 tahun itu menyoroti pengaruh tak terbantahkan dari mantan rekan setimnya di klub dan tim nasional, sambil menekankan bahwa skuad akan menemukan motivasi ekstra hanya untuk menghormati warisan sang penyerang dengan merebut satu-satunya trofi yang masih belum ada di lemari trofinya. "Kehadiran Ronaldo di lapangan akan memberikan dampak. Dia akan memimpin para pemain lain untuk memberikan sedikit lebih banyak demi dirinya, demi tim, dan demi Tim Nasional, karena ada sejarah indah di balik semua ini dan kita semua adalah bagian dari sejarah tersebut. Kita tahu bahwa Cristiano tidak hanya menggerakkan para penggemar Portugal; dia juga menggerakkan penggemar di seluruh dunia. Akan ada banyak orang dari berbagai negara yang mendukung Portugal," ujarnya.
Mengandalkan seorang maestro di lini tengah
Selain kehadiran kapten ikonik mereka yang bagaikan jimat, Nani dengan cepat memuji sosok kunci lainnya yang akan sangat penting bagi ambisi tim nasional. Ia memuji gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, dengan menekankan pola pikir kelas atas dan semangat tak kenal lelahnya untuk meraih kesuksesan. "Membicarakan Bruno itu mudah karena dia telah menjadi pemain luar biasa selama bertahun-tahun. Saya pernah bermain bersamanya dan saya tahu mentalitas serta keinginannya untuk selalu menang. Dia ingin menjadi yang terbaik di posisinya, jadi dia selalu memberikan kontribusi bagi tim. Kami selalu bisa mengandalkan kontribusinya," pungkasnya. Nani sendiri baru-baru ini kembali ke dunia sepak bola bersama FC Aktobe setelah merindukan olahraga indah ini.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Portugal?
Terpilih ke Grup K, Portugal akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia yang sangat dinantikan besok malam melawan Republik Demokratik Kongo di Houston. Setelah itu, pasukan asuhan Roberto Martinez akan menghadapi Uzbekistan pada Selasa depan, sebelum menutup rangkaian pertandingan fase grup mereka melawan Kolombia pada 28 Juni. Membawa harapan jutaan orang, Ronaldo dan rekan-rekan setimnya akan berupaya memberikan pernyataan yang kuat sejak peluit pertama dibunyikan.