'Mengecewakan, lemah, malas' - Legenda Newcastle Alan Shearer memberikan penilaian pedas terhadap penampilan The Magpies dalam kekalahan telak di derby Tyne-Wear melawan Sunderland
Suasana di St James' Park menjadi memanas pada hari Minggu ketika Newcastle United gagal memanfaatkan awal yang menjanjikan, dan akhirnya harus menelan kekalahan 2-1 dari rival mereka, Sunderland. Meskipun The Magpies sempat memimpin lebih dulu lewat gol Anthony Gordon, performa mereka merosot tajam setelah jeda babak pertama, yang memicu reaksi marah dari legenda klub tersebut.
Melalui media sosial untuk menyuarakan kekecewaannya, Alan Shearer memberikan penilaian pedas dalam 10 kata: "Babak kedua yang menyedihkan, lemah, malas, dan lesu dari Newcastle lagi #NEWSUN."
Kisah dua babak bagi Eddie Howe
Awalnya, Newcastle tampak sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan. Gordon mencetak gol pada menit ke-10, dan sepanjang sisa babak pertama, Sunderland kesulitan menciptakan ancaman yang berarti. Namun, babak kedua menghadirkan cerita yang sama sekali berbeda saat tim asuhan Regis Le Bris tampil dengan intensitas yang lebih tinggi.
Dominasi The Black Cats akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57 ketika Chemsdine Talbi mencetak gol dari jarak dekat.
Drama di menit-menit akhir dan kontroversi VAR
Pertandingan tersebut tidak luput dari kontroversi, terutama ketika Malick Thiaw mengira ia telah mengembalikan keunggulan Newcastle lewat sundulan kerasnya. Wasit Anthony Taylor berkonsultasi dengan tim ofisialnya dan akhirnya menganulir gol tersebut, dengan alasan bahwa Jacob Murphy berada dalam posisi offside dan berhasil menghalangi pandangan kiper Melker Ellborg.
Sunderland memanfaatkan sepenuhnya kesempatan itu di menit-menit akhir pertandingan. Brian Brobbey memastikan kemenangan bersejarah pada menit ke-90, mencetak gol setelah upaya pertamanya diblokir, memicu perayaan meriah di tribun tim tamu.
Hasil ini berarti Sunderland telah mengamankan dua kemenangan liga atas rival terberat mereka, naik ke peringkat ke-11 di klasemen Liga Premier.
Carragher mengomentari nasib sial Newcastle
Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, juga turut memberikan analisisnya, sambil menyoroti makna historis dari hasil tersebut. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, ia menekankan betapa lamanya Black Cats tidak merasakan kesuksesan seperti ini di kandang lawan. "[Sudah] 10 tahun sejak mereka bermain di St James' Park dalam ajang Liga Premier, dan Newcastle sepertinya tak pernah bisa mengalahkan Sunderland," kata Carragher.
Ia melanjutkan: "Momen yang luar biasa bagi mereka, mungkin tak pernah terbayangkan dalam empat atau lima tahun terakhir bahwa mereka bisa mengalahkan Newcastle. Mereka berhasil lolos secara mengejutkan melalui babak play-off musim lalu, dan berhasil mengalahkan rival terbesar mereka dua kali, salah satu momen terbaik yang akan diingat oleh para penggemar muda mereka."
Iklan