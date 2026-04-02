Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Mengecewakan' - Barcelona kesal akibat cedera Raphinha saat membela Brasil, sementara Presiden Joan Laporta mengkritik jadwal pertandingan
Laporta mengkritik jadwal FIFA
Presiden klub tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap jadwal pertandingan internasional, dan mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam setelah Raphinha kembali dari tugas bersama timnas Brasil dengan cedera yang cukup parah. Dalam wawancara dengan Mon Esport, presiden Barcelona itu menegaskan bahwa klub merasa kecewa dengan pengelolaan kalender sepak bola global oleh FIFA.
“Cedera Raphinha sungguh disayangkan. Kita harus meminta FIFA untuk menyusun kalender internasional yang memperhitungkan kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh klub-klub besar,” kata Laporta. “Ini hanya pertandingan persahabatan, namun salah satu pemain terbaik kami mengalami cedera. Tentu saja ini menjengkelkan. Kita tidak bisa menyalahkan para pemain, mereka adalah profesional dan mereka memberikan segalanya untuk negara mereka. Masalahnya adalah jadwal yang padat, di saat musim ini kita sedang bertarung untuk segalanya. Ini sangat membuat marah!”
- Getty Images Sport
Pukulan telak bagi Liga Champions
Waktu terjadinya cedera ini sungguh menjadi mimpi buruk bagi manajer Hansi Flick, karena staf medis klub telah memastikan bahwa perkiraan waktu pemulihan adalah lima minggu. Diagnosis ini secara efektif membuat mantan pemain Leeds United tersebut absen dalam dua leg pertandingan perempat final Liga Champions yang krusial melawan Atletico Madrid, serta beberapa pertandingan La Liga yang sangat penting. Raphinha sedang dalam performa terbaiknya musim ini, dengan mencatatkan 19 gol dan delapan assist dari 31 penampilan. Kehilangan pemain produktif seperti itu tepat saat Blaugrana berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen dan melaju di kompetisi Eropa merupakan pukulan telak yang menurut Laporta bisa dihindari dengan perlindungan pemain yang lebih baik.
Pengaduan resmi dan ganti rugi
Dihadapkan pada kehilangan salah satu pemain andalannya, Barcelona kabarnya bersiap untuk mengambil langkah resmi guna menyuarakan ketidakpuasan mereka. Laporan menyebutkan bahwa Blaugrana berencana mengajukan keluhan resmi ke FIFA untuk menangani situasi ini, terutama mengingat cedera tersebut terjadi dalam pertandingan non-kompetitif setelah perjalanan jarak jauh ke Amerika Serikat. Meskipun klub berhak mendapatkan ganti rugi finansial melalui Program Perlindungan Klub FIFA, mengingat pemain tersebut akan absen lebih dari 28 hari, pembayaran yang diperkirakan sebesar sekitar €144.000 dianggap tidak signifikan.
- Getty Images
Flick terpaksa mencari solusi
Dengan absennya Raphinha hingga setidaknya awal Mei, tekanan kini berada di pundak Flick untuk merombak opsi serangannya. Pelatih asal Jerman itu sangat mengandalkan kerja keras dan ketajaman Raphinha, dan absennya sang pemain menciptakan lubang besar di sayap yang harus segera diisi. Barcelona saat ini memimpin empat poin atas Real Madrid dalam perebutan gelar juara, namun keunggulan itu akan diuji tanpa kehadiran pencetak gol terbanyak kedua mereka. Saat tim bersiap menghadapi jadwal padat di bulan April, dampak dari jeda internasional ini menjadi pengingat yang jelas akan gesekan yang terus berlanjut antara klub-klub elit dan kalender sepak bola internasional.