'Mengecewakan' - Barcelona kesal akibat cedera Raphinha saat membela Brasil, sementara Presiden Joan Laporta mengkritik jadwal pertandingan

Presiden klub tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap jadwal pertandingan internasional, dan mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam setelah Raphinha kembali dari tugas bersama timnas Brasil dengan cedera yang cukup parah. Dalam wawancara dengan Mon Esport, presiden Barcelona itu menegaskan bahwa klub merasa kecewa dengan pengelolaan kalender sepak bola global oleh FIFA.

“Cedera Raphinha sungguh disayangkan. Kita harus meminta FIFA untuk menyusun kalender internasional yang memperhitungkan kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh klub-klub besar,” kata Laporta. “Ini hanya pertandingan persahabatan, namun salah satu pemain terbaik kami mengalami cedera. Tentu saja ini menjengkelkan. Kita tidak bisa menyalahkan para pemain, mereka adalah profesional dan mereka memberikan segalanya untuk negara mereka. Masalahnya adalah jadwal yang padat, di saat musim ini kita sedang bertarung untuk segalanya. Ini sangat membuat marah!”