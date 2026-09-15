Berbicara kepada Mundo Deportivo, Rodri merinci bagaimana kepergiannya dari Manchester City berkembang secara alami sebelum klub Catalan itu bergerak. "Ini adalah sebuah proses, bukan sebuah keputusan," jelasnya. "Pertama, Anda harus menyadari bahwa waktu Anda di sana telah berakhir dan bahwa Anda mungkin menginginkan tantangan baru. Dari situ, ketika peluang di Barcelona muncul, saya menyadari itu adalah hal terbaik bagi saya karena banyak alasan."

Gelandang itu sangat diminati Real Madrid, sehingga tujuan akhirnya menjadi pil pahit yang harus ditelan Madrid. Namun, Rodri menegaskan bahwa skuad Barca yang menarik dan jajaran petingginya menjadi faktor penentu. "Saya selalu mendasarkan keputusan saya pada pertimbangan olahraga, di mana saya yakin saya akan bisa menang, bahagia dan, yang terpenting, berkembang sebagai pemain," tambahnya. "Dan itulah mengapa saya memilih Barca, juga karena generasi pemain yang mereka miliki dan apa yang sedang dibangun Hansi di sana. Pada akhirnya, Deco dan Hansi, di level tertinggi organisasi, meyakinkan saya."

Menolak raksasa Bernabeu itu tetap menjadi beban berat bagi pemain internasional Spanyol tersebut. "Saya harus mempertimbangkan banyak hal dan membuat keputusan yang sangat penting di antara dua klub terbaik di dunia," ujarnya. "Pada akhirnya, saya membuat keputusan berdasarkan pertimbangan olahraga, pada apa yang memberi saya sedikit lebih banyak antusiasme dan pada pemahaman di mana saya bisa paling banyak menang dan berkembang sebagai pemain. Itu sama sekali bukan keputusan yang mudah; mengatakan tidak kepada Madrid tidak mudah, terutama karena mereka memperlakukan saya dengan sangat baik."



