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'Mengatakan TIDAK kepada Real Madrid tidak mudah' - Rodri mengungkapkan alasan ia menolak Real Madrid untuk bergabung dengan Barcelona dalam transfer sensasional pada musim panas dari Manchester City
Meninggalkan Manchester City menuju Catalonia
Kepergian Rodri dari Manchester City menjadi salah satu cerita transfer terbesar pada musim panas ini, saat gelandang berusia 30 tahun itu meninggalkan Inggris untuk La Liga, memilih bergabung dengan Barcelona meski mendapat minat besar dari rival sengit mereka, Real Madrid.
Pemenang Ballon d'Or 2024 itu menegaskan pilihannya sepenuhnya didorong oleh alasan sepak bola. Alih-alih terpengaruh oleh paket finansial atau kebisingan dari luar, Rodri memprioritaskan proyek taktis yang sedang dibangun pelatih kepala Barcelona Hansi Flick dan direktur olahraga Deco.
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Proyek olahraga ketimbang ibu kota Spanyol
Berbicara kepada Mundo Deportivo, Rodri merinci bagaimana kepergiannya dari Manchester City berkembang secara alami sebelum klub Catalan itu bergerak. "Ini adalah sebuah proses, bukan sebuah keputusan," jelasnya. "Pertama, Anda harus menyadari bahwa waktu Anda di sana telah berakhir dan bahwa Anda mungkin menginginkan tantangan baru. Dari situ, ketika peluang di Barcelona muncul, saya menyadari itu adalah hal terbaik bagi saya karena banyak alasan."
Gelandang itu sangat diminati Real Madrid, sehingga tujuan akhirnya menjadi pil pahit yang harus ditelan Madrid. Namun, Rodri menegaskan bahwa skuad Barca yang menarik dan jajaran petingginya menjadi faktor penentu. "Saya selalu mendasarkan keputusan saya pada pertimbangan olahraga, di mana saya yakin saya akan bisa menang, bahagia dan, yang terpenting, berkembang sebagai pemain," tambahnya. "Dan itulah mengapa saya memilih Barca, juga karena generasi pemain yang mereka miliki dan apa yang sedang dibangun Hansi di sana. Pada akhirnya, Deco dan Hansi, di level tertinggi organisasi, meyakinkan saya."
Menolak raksasa Bernabeu itu tetap menjadi beban berat bagi pemain internasional Spanyol tersebut. "Saya harus mempertimbangkan banyak hal dan membuat keputusan yang sangat penting di antara dua klub terbaik di dunia," ujarnya. "Pada akhirnya, saya membuat keputusan berdasarkan pertimbangan olahraga, pada apa yang memberi saya sedikit lebih banyak antusiasme dan pada pemahaman di mana saya bisa paling banyak menang dan berkembang sebagai pemain. Itu sama sekali bukan keputusan yang mudah; mengatakan tidak kepada Madrid tidak mudah, terutama karena mereka memperlakukan saya dengan sangat baik."
Nuansa kekeluargaan tanpa gembar-gembor media
Di luar taktik, strategi rekrutmen Barcelona sangat membekas bagi gelandang jangkar itu. Ia menilai klub tidak pernah memaksanya mengambil keputusan, sehingga tercipta lingkungan yang ramah yang terasa "sangat nyaman, seperti klub keluarga". "Mereka sama sekali tidak pernah memberi tekanan kepada saya; semua orang menyampaikan keinginan mereka untuk membawa saya bergabung, bekerja bersama, dan melihat apa yang bisa saya berikan kepada tim," kata Rodri. "Ini lebih soal sepak bolanya sendiri, tentang apa yang mereka pahami bisa saya berikan baik di dalam maupun di luar lapangan, dan saya sangat menyukainya."
Kepindahannya juga terjadi setelah boikot Real Madrid yang sangat disorot terhadap seremoni Ballon d'Or, ketika Rodri mengungguli Vinicius. Namun, gelandang itu menepis anggapan bahwa kontroversi tersebut memengaruhi transfernya.
"Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa saya berusaha menjauhkan diri dari hal semacam itu, seperti hiruk-pikuk media," pungkasnya. "Saya fokus pada sepak bola. Dalam hal itu, saya sangat Inggris, bukan? Premier League adalah sepak bola dan sedikit hal lainnya."
Menopang era baru Flick
Dengan saga transfer yang kini benar-benar telah berlalu, fokus Rodri sepenuhnya beralih untuk tampil maksimal di lapangan bersama Barcelona. Sebagai pengatur permainan di lini tengah Flick, ia akan diharapkan membimbing generasi muda klub yang menjanjikan sekaligus menantang Real Madrid secara langsung dalam perebutan dominasi domestik. Tekanannya akan sangat besar, tetapi kapten juara Piala Dunia itu telah membuktikan bahwa ia berkembang saat taruhannya berada di level tertinggi.
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