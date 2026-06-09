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Mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo tidak seberbakat Lionel Messi bukanlah sebuah hinaan! Mantan bintang Barcelona, Gary Lineker, semakin mempertegas pendapatnya bahwa Messi adalah yang terbaik sepanjang masa (GOAT), yang membuat CR7 kesal
Lebih baik daripada Diego Maradona
Dalam wawancara di The Louis Theroux Podcast, Lineker mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap maestro asal Argentina itu, bahkan menempatkannya di atas Diego Maradona. Mantan striker tersebut mengatakan: "Sepanjang hidupku, aku tak pernah menyangka akan melihat pemain yang lebih baik dari Diego. Dia mungkin belum tentu pemain yang lebih baik, tapi dia menjalani karier yang lebih baik sehingga ia bisa bertahan lebih lama. Dan menurut saya, hal itu harus diperhitungkan. Maksud saya, saya tidak bisa menjelaskan betapa hebatnya dia, karena dia melakukan hal-hal yang luar biasa; dia bisa melakukan empat atau lima hal dalam satu pertandingan yang tidak akan pernah saya lakukan sepanjang karier saya. Dan saya bermain, Anda tahu, di level tertinggi. Dia bermain seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dari atas. Lupakan semua gol dan dribelnya. Umpan dan visinya, saya tidak tahu bagaimana itu mungkin secara manusiawi. Itu benar-benar aneh. Tapi saya sangat menghargainya. Dia telah memberi saya 20 tahun kebahagiaan menontonnya."
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Bukan penghinaan terhadap Ronaldo
Dalam penilaiannya yang mendalam, Lineker menegaskan rasa hormatnya yang mendalam kepada penyerang legendaris asal Portugal itu, sambil menjelaskan bahwa Messi bermain di level yang sama sekali berbeda.
Dia menambahkan: "Saya selalu merasa tidak enak karena orang-orang sering mengkritik saya dengan mengatakan, 'oh, kamu tidak suka Ronaldo'. Bukan berarti saya tidak suka Ronaldo. Saya benar-benar menganggap dia sebagai pesepakbola yang luar biasa, tapi tidak ada perdebatan tentang siapa yang lebih baik. Siapa pun yang memahami permainan ini akan melihatnya. Tapi saya sangat mengagumi Cristiano, karena dia sangat berdedikasi dan kariernya sangat sukses serta dia telah mencetak begitu banyak gol. Di banyak era, dia akan menjadi pemain terbaik di masanya. Tapi fakta bahwa dia benar-benar berada di level yang sama dan banyak orang membandingkan keduanya adalah pujian besar baginya, sungguh, atas apa yang telah dia capai. Karena dia tidak memiliki kemampuan yang dimiliki Messi. Tidak ada yang memilikinya. Tapi itu bukan penghinaan bagi Ronaldo untuk mengatakan hal itu."
Hubungan yang putus akibat perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa
Meskipun Lineker memuji sang pemenang Ballon d'Or lima kali itu, kesimpulan tegasnya jelas telah menimbulkan kerusakan yang tak terperbaiki pada hubungan pribadi mereka. Ketika pembawa acara podcast Theroux bertanya apakah orang-orang merasa kesal dengan pandangannya yang tak tergoyahkan, sang pakar mengungkapkan bahwa kapten Portugal itu menanggapi penilaian tersebut secara pribadi. Lineker menjelaskan: "Para penggemar Ronaldo. Dan Ronaldo pun kesal, dia tidak mau bicara lagi denganku. Dulu kami berdua akur. Lalu tiba-tiba, kamu tahu, aku diwawancarai atau semacamnya dan ditanya, siapa pemain yang lebih baik? Ya, Messi. Dan kemudian dia tidak menyukaimu lagi."
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Berjuang meraih kejayaan tertinggi di Piala Dunia
Kedua penyerang legendaris tersebut kini sepenuhnya fokus pada Piala Dunia 2026. Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali yang telah mewujudkan impian terbesarnya di Qatar pada 2022, berharap dapat menciptakan keajaiban kedua bersama Argentina saat mereka menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania di Grup J. Sementara itu, Ronaldo memburu satu-satunya gelar yang masih hilang dalam karier gemilangnya. Portugal akan menghadapi Nigeria dalam laga persahabatan besok sebelum bertanding melawan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia di Grup K.