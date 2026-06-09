Mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo tidak seberbakat Lionel Messi bukanlah sebuah hinaan! Mantan bintang Barcelona, Gary Lineker, semakin mempertegas pendapatnya bahwa Messi adalah yang terbaik sepanjang masa (GOAT), yang membuat CR7 kesal

Dalam penilaiannya yang mendalam, Lineker menegaskan rasa hormatnya yang mendalam kepada penyerang legendaris asal Portugal itu, sambil menjelaskan bahwa Messi bermain di level yang sama sekali berbeda.

Dia menambahkan: "Saya selalu merasa tidak enak karena orang-orang sering mengkritik saya dengan mengatakan, 'oh, kamu tidak suka Ronaldo'. Bukan berarti saya tidak suka Ronaldo. Saya benar-benar menganggap dia sebagai pesepakbola yang luar biasa, tapi tidak ada perdebatan tentang siapa yang lebih baik. Siapa pun yang memahami permainan ini akan melihatnya. Tapi saya sangat mengagumi Cristiano, karena dia sangat berdedikasi dan kariernya sangat sukses serta dia telah mencetak begitu banyak gol. Di banyak era, dia akan menjadi pemain terbaik di masanya. Tapi fakta bahwa dia benar-benar berada di level yang sama dan banyak orang membandingkan keduanya adalah pujian besar baginya, sungguh, atas apa yang telah dia capai. Karena dia tidak memiliki kemampuan yang dimiliki Messi. Tidak ada yang memilikinya. Tapi itu bukan penghinaan bagi Ronaldo untuk mengatakan hal itu."