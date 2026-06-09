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ronaldo messiGetty Images
Moataz Elgammal

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Mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo tidak seberbakat Lionel Messi bukanlah sebuah hinaan! Mantan bintang Barcelona, Gary Lineker, semakin mempertegas pendapatnya bahwa Messi adalah yang terbaik sepanjang masa (GOAT), yang membuat CR7 kesal

C. Ronaldo
L. Messi
World Cup
G. Lineker
Al Nassr FC
Inter Miami CF
Argentina
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo

Mantan penyerang Barcelona dan Timnas Inggris, Gary Lineker, kembali angkat bicara mengenai perdebatan abadi antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dengan menegaskan bahwa menempatkan pemain Argentina itu di atas pemain Portugal hanyalah soal fakta sepak bola, bukan hinaan pribadi. Lineker juga mengungkapkan bagaimana pendiriannya yang teguh dalam perdebatan "GOAT" (Greatest of All Time) itu memicu ketegangan pribadi dengan bintang Al-Nassr dan Portugal tersebut.

  • Lebih baik daripada Diego Maradona

    Dalam wawancara di The Louis Theroux Podcast, Lineker mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap maestro asal Argentina itu, bahkan menempatkannya di atas Diego Maradona. Mantan striker tersebut mengatakan: "Sepanjang hidupku, aku tak pernah menyangka akan melihat pemain yang lebih baik dari Diego. Dia mungkin belum tentu pemain yang lebih baik, tapi dia menjalani karier yang lebih baik sehingga ia bisa bertahan lebih lama. Dan menurut saya, hal itu harus diperhitungkan. Maksud saya, saya tidak bisa menjelaskan betapa hebatnya dia, karena dia melakukan hal-hal yang luar biasa; dia bisa melakukan empat atau lima hal dalam satu pertandingan yang tidak akan pernah saya lakukan sepanjang karier saya. Dan saya bermain, Anda tahu, di level tertinggi. Dia bermain seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dari atas. Lupakan semua gol dan dribelnya. Umpan dan visinya, saya tidak tahu bagaimana itu mungkin secara manusiawi. Itu benar-benar aneh. Tapi saya sangat menghargainya. Dia telah memberi saya 20 tahun kebahagiaan menontonnya."

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  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    Bukan penghinaan terhadap Ronaldo

    Dalam penilaiannya yang mendalam, Lineker menegaskan rasa hormatnya yang mendalam kepada penyerang legendaris asal Portugal itu, sambil menjelaskan bahwa Messi bermain di level yang sama sekali berbeda.

    Dia menambahkan: "Saya selalu merasa tidak enak karena orang-orang sering mengkritik saya dengan mengatakan, 'oh, kamu tidak suka Ronaldo'. Bukan berarti saya tidak suka Ronaldo. Saya benar-benar menganggap dia sebagai pesepakbola yang luar biasa, tapi tidak ada perdebatan tentang siapa yang lebih baik. Siapa pun yang memahami permainan ini akan melihatnya. Tapi saya sangat mengagumi Cristiano, karena dia sangat berdedikasi dan kariernya sangat sukses serta dia telah mencetak begitu banyak gol. Di banyak era, dia akan menjadi pemain terbaik di masanya. Tapi fakta bahwa dia benar-benar berada di level yang sama dan banyak orang membandingkan keduanya adalah pujian besar baginya, sungguh, atas apa yang telah dia capai. Karena dia tidak memiliki kemampuan yang dimiliki Messi. Tidak ada yang memilikinya. Tapi itu bukan penghinaan bagi Ronaldo untuk mengatakan hal itu."

  • Hubungan yang putus akibat perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa

    Meskipun Lineker memuji sang pemenang Ballon d'Or lima kali itu, kesimpulan tegasnya jelas telah menimbulkan kerusakan yang tak terperbaiki pada hubungan pribadi mereka. Ketika pembawa acara podcast Theroux bertanya apakah orang-orang merasa kesal dengan pandangannya yang tak tergoyahkan, sang pakar mengungkapkan bahwa kapten Portugal itu menanggapi penilaian tersebut secara pribadi. Lineker menjelaskan: "Para penggemar Ronaldo. Dan Ronaldo pun kesal, dia tidak mau bicara lagi denganku. Dulu kami berdua akur. Lalu tiba-tiba, kamu tahu, aku diwawancarai atau semacamnya dan ditanya, siapa pemain yang lebih baik? Ya, Messi. Dan kemudian dia tidak menyukaimu lagi."

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    Berjuang meraih kejayaan tertinggi di Piala Dunia

    Kedua penyerang legendaris tersebut kini sepenuhnya fokus pada Piala Dunia 2026. Messi, pemenang Ballon d'Or delapan kali yang telah mewujudkan impian terbesarnya di Qatar pada 2022, berharap dapat menciptakan keajaiban kedua bersama Argentina saat mereka menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania di Grup J. Sementara itu, Ronaldo memburu satu-satunya gelar yang masih hilang dalam karier gemilangnya. Portugal akan menghadapi Nigeria dalam laga persahabatan besok sebelum bertanding melawan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia di Grup K.

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