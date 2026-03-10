Mengapa Wayne Rooney 'sangat mengganggu' istrinya Coleen saat legenda Manchester United itu menguji 'kesabaran' teman dan keluarganya

Menjelang peluncuran besar-besaran koleksi barunya bersama merek fast fashion Irlandia, Wayne terlihat sedikit kusut selama malam yang dipenuhi alkohol di Manchester. Perilaku tersebut telah menjadi gangguan yang tidak diinginkan bagi Coleen.

Seorang sumber internal mengatakan kepada The Sun: “Coleen memang kesal dengan Wayne karena sering terlibat dalam masalah. Dia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan sukses, dan tidak suka jika orang lain memandang rendah dirinya. Tidak ada yang ingin reputasinya rusak karena perilaku konyol – terutama saat sedang mengerjakan proyek penting seperti koleksi pakaian.

“Hal ini benar-benar mengganggu baginya. Coleen akan selalu mendukung Wayne, tetapi kesabaran dari teman dan keluarganya mungkin mulai menipis.”

Coleen mengadakan pesta peluncuran mewah untuk tamu selebriti dan industri di London saat koleksi Primark-nya dipamerkan – dengan kesepakatan menguntungkan yang dikabarkan bernilai tujuh digit. Wayne ditinggal di mansion keluarga senilai £20 juta ($27 juta) di Cheshire sambil mengawasi anak-anaknya, Kai, Klay, Kit, dan Cass.

Dia mengajak mereka makan malam dari toko ayam panggang milik mantan rekan setimnya di United, Jesse Lingard, di Wilmslow. Coleen didampingi ibunya, Colette, di ibu kota Inggris.

Sumber The Sun menambahkan tentang Coleen yang terus mengandalkan keluarga dekat untuk dukungan: “Colette selalu menjadi pendukung terbesar putrinya dan akan melakukan apa pun untuk melindunginya. Sangat penting bagi Coleen untuk memiliki Colette di sisinya karena hal itu memberinya kepercayaan diri untuk bersinar dan benar-benar menikmati dirinya sendiri. Colette adalah suara akal sehat dalam hidupnya dan tentu saja bahu untuk menangis dan telinga untuk berkeluh kesah.”