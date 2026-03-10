Getty/GOAL
Mengapa Wayne Rooney 'sangat mengganggu' istrinya Coleen saat legenda Manchester United itu menguji 'kesabaran' teman dan keluarganya
Coleen telah keluar dari bayang-bayang yang diciptakan oleh mantan kapten Inggris, Wayne.
Coleen, yang telah setia mendampingi Wayne melalui berbagai masa sulit dalam pernikahan mereka, kini tengah berjuang keras untuk membangun merek pribadinya sendiri - seiring ia mulai keluar dari bayang-bayang suaminya yang pernah mendominasi selama karier bermainnya yang memecahkan rekor.
Setelah finis sebagai runner-up dalam edisi 2024 I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, Coleen banjir tawaran komersial dan media. Salah satunya adalah kolaborasinya dengan retailer ritel Primark.
Mengapa perilaku Wayne telah membuat Coleen kesal.
Menjelang peluncuran besar-besaran koleksi barunya bersama merek fast fashion Irlandia, Wayne terlihat sedikit kusut selama malam yang dipenuhi alkohol di Manchester. Perilaku tersebut telah menjadi gangguan yang tidak diinginkan bagi Coleen.
Seorang sumber internal mengatakan kepada The Sun: “Coleen memang kesal dengan Wayne karena sering terlibat dalam masalah. Dia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan sukses, dan tidak suka jika orang lain memandang rendah dirinya. Tidak ada yang ingin reputasinya rusak karena perilaku konyol – terutama saat sedang mengerjakan proyek penting seperti koleksi pakaian.
“Hal ini benar-benar mengganggu baginya. Coleen akan selalu mendukung Wayne, tetapi kesabaran dari teman dan keluarganya mungkin mulai menipis.”
Coleen mengadakan pesta peluncuran mewah untuk tamu selebriti dan industri di London saat koleksi Primark-nya dipamerkan – dengan kesepakatan menguntungkan yang dikabarkan bernilai tujuh digit. Wayne ditinggal di mansion keluarga senilai £20 juta ($27 juta) di Cheshire sambil mengawasi anak-anaknya, Kai, Klay, Kit, dan Cass.
Dia mengajak mereka makan malam dari toko ayam panggang milik mantan rekan setimnya di United, Jesse Lingard, di Wilmslow. Coleen didampingi ibunya, Colette, di ibu kota Inggris.
Sumber The Sun menambahkan tentang Coleen yang terus mengandalkan keluarga dekat untuk dukungan: “Colette selalu menjadi pendukung terbesar putrinya dan akan melakukan apa pun untuk melindunginya. Sangat penting bagi Coleen untuk memiliki Colette di sisinya karena hal itu memberinya kepercayaan diri untuk bersinar dan benar-benar menikmati dirinya sendiri. Colette adalah suara akal sehat dalam hidupnya dan tentu saja bahu untuk menangis dan telinga untuk berkeluh kesah.”
Tidak mungkin mengabaikan gosip seputar Wayne di acara Primark.
Mengapa acara besar Coleen berjalan lancar tanpa hambatan, namun para hadirin tidak bisa menghindari gosip tentang Wayne dan perilakunya. Seorang sumber dari The Sun menambahkan: “Coleen tampil dengan wajah tenang. Tidak ada yang menyebut nama Wayne, tapi orang-orang membicarakan hal itu di luar jangkauan pendengarannya.”
Wayne terlihat kesulitan menjaga celananya tetap naik selama sesi minum-minum sebelum Brit Awards di Manchester - dengan acara penghargaan musik besar tersebut untuk pertama kalinya pindah dari London ke utara Inggris.
Dia sering menginap di hotel pusat kota bersama teman penyanyi pop Calum Scott sebelum ditemani oleh dua wanita, salah satunya bersama pacarnya. Rooney akhirnya pergi untuk tidur sekitar pukul 3:25 pagi.
Rooney bekerja sebagai komentator selama istirahat dari kepelatihan.
Rooney sebelumnya telah mengapresiasi istrinya, Coleen, atas bantuannya dalam mengendalikan kebiasaannya minum berlebihan, dengan mengatakan bahwa dia mungkin sudah meninggal jika tidak mendapat dukungan yang diberikan Coleen selama bertahun-tahun.
Wayne, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, saat ini bekerja sebagai analis untuk BBC Sport dan Amazon Prime Video. Ia telah menunda karier kepelatihannya setelah mengalami masa jabatan singkat sebagai manajer Birmingham City dan Plymouth Argyle.
