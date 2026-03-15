Mengapa Wayne Rooney dan Alan Shearer dituduh mengucapkan ‘omong kosong belaka’ saat Anthony Gordon melontarkan kritik tajam kepada para legenda Manchester United dan Newcastle

Setelah membuktikan kebugaran dan kemampuannya dengan mencetak gol penentu kemenangan melawan Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu lalu, Gordon tidak segan-segan menanggapi kritik yang ditujukan padanya. Dalam wawancara dengan BBC Match of the Day, pemain internasional Inggris itu mengatakan: "Biasanya saya tidak suka mengklarifikasi hal-hal seperti ini karena saya tidak terlalu peduli. Tapi kali ini memang perlu diklarifikasi karena itu benar-benar omong kosong. Mengatakan bahwa saya tidak ingin bermain dalam pertandingan terbesar dalam karier saya adalah omong kosong belaka.

"Saya pikir Rooney mengatakan saya lewat dan tidak berjabat tangan dengan mereka lalu masuk ke ruang ganti. Saya tidak melakukannya. Saya berganti pakaian sendirian di ruang ganti seukuran ini. Hanya ada saya dan wastafel. Omong kosong belaka. Saya pikir mereka perlu lebih baik dalam apa yang mereka lakukan."

Meskipun dia merasa siap untuk menahan rasa tidak nyaman itu, keputusan akhir diambil oleh Eddie Howe bersama dengan staf medis Newcastle. Gordon mengakui bahwa dia "tidak terlalu suka" ketika diberitahu bahwa dia akan duduk di bangku cadangan, tetapi dia memahami bahwa manajer harus memprioritaskan performa tim daripada keinginannya untuk bermain.