Mengapa Wayne Rooney dan Alan Shearer dituduh mengucapkan ‘omong kosong belaka’ saat Anthony Gordon melontarkan kritik tajam kepada para legenda Manchester United dan Newcastle
Mantan kapten Manchester United, Roy Keane, memimpin serangan dengan mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pemain bisa cukup fit untuk tampil sebentar di babak kedua namun tidak diturunkan sebagai starter, sementara legenda Newcastle, Alan Shearer, menyatakan bahwa dibutuhkan "sesuatu yang luar biasa untuk membuat saya tidak bermain dalam pertandingan ini." Wayne Rooney, yang hadir di stadion, semakin memperkeruh suasana dengan mengklaim bahwa Gordon menolak berjabat tangan sebelum pertandingan, sebuah tuduhan yang kini telah ditanggapi sang pemain dengan cara yang spektakuler.
Gordon membantah klaim yang 'sama sekali tidak masuk akal'
Setelah membuktikan kebugaran dan kemampuannya dengan mencetak gol penentu kemenangan melawan Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu lalu, Gordon tidak segan-segan menanggapi kritik yang ditujukan padanya. Dalam wawancara dengan BBC Match of the Day, pemain internasional Inggris itu mengatakan: "Biasanya saya tidak suka mengklarifikasi hal-hal seperti ini karena saya tidak terlalu peduli. Tapi kali ini memang perlu diklarifikasi karena itu benar-benar omong kosong. Mengatakan bahwa saya tidak ingin bermain dalam pertandingan terbesar dalam karier saya adalah omong kosong belaka.
"Saya pikir Rooney mengatakan saya lewat dan tidak berjabat tangan dengan mereka lalu masuk ke ruang ganti. Saya tidak melakukannya. Saya berganti pakaian sendirian di ruang ganti seukuran ini. Hanya ada saya dan wastafel. Omong kosong belaka. Saya pikir mereka perlu lebih baik dalam apa yang mereka lakukan."
Meskipun dia merasa siap untuk menahan rasa tidak nyaman itu, keputusan akhir diambil oleh Eddie Howe bersama dengan staf medis Newcastle. Gordon mengakui bahwa dia "tidak terlalu suka" ketika diberitahu bahwa dia akan duduk di bangku cadangan, tetapi dia memahami bahwa manajer harus memprioritaskan performa tim daripada keinginannya untuk bermain.
Howe mengklarifikasi soal protokol medis
Manajer Newcastle, Howe, dengan cepat membela pemain andalannya, sambil menjelaskan bahwa keputusan untuk menempatkan Gordon di bangku cadangan saat melawan raksasa Catalan itu didasari pertimbangan medis, bukan karena kurangnya semangat dari sang pemain. "Saya memang harus mengklarifikasi sesuatu terkait Anthony Gordon. Dia benar-benar bersedia bermain dalam laga melawan Barcelona," kata Howe. "Keputusan untuk tidak menurunkannya sebagai starter adalah keputusan saya, berdasarkan fakta bahwa dia sakit pada pagi hari itu dan tidak mengikuti sesi latihan. Dia siap bermain, tetapi setelah berkonsultasi dengan tim medis, dia merasa belum cukup fit untuk bermain."
Semangat semakin memuncak menjelang pertandingan di Camp Nou
Kemenangan 1-0 Newcastle di Stamford Bridge menjadi dorongan kepercayaan diri yang sangat penting saat mereka bersiap menghadapi laga tandang yang menantang ke Barcelona pada Rabu nanti. Mengingat mereka hanya sekali menang di kandang Chelsea di Liga Premier sejak 2012, hasil ini menandakan perubahan momentum bagi tim asuhan Howe. Gol kemenangan tersebut merupakan hasil kerja apik dari Tino Livramento dan Joe Willock, yang memberikan The Magpies kemampuan atletis yang mereka butuhkan untuk bersaing di level tertinggi di Eropa. Fokus kini kembali beralih ke Liga Champions dan apakah Gordon akan kembali masuk ke susunan pemain inti untuk leg kedua melawan Blaugrana.
