AFP
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Mengapa Vinicius Junior tidak mengambil tendangan penalti yang krusial untuk Brasil saat melawan Norwegia? Bintang Real Madrid itu menjelaskan mengapa ia mengoper bola kepada Bruno Guimaraes - yang gagal mencetak gol
Perintah manajerial di balik keputusan tendangan penalti tersebut
Harapan Brasil untuk memperpanjang rekor gelar juara Piala Dunia keenamnya berakhir secara mengejutkan di babak 16 besar setelah kalah 2-1 dari Norwegia. Momen krusial di babak pertama terjadi ketika Brasil mendapat hadiah penalti, namun alih-alih Vinicius—yang menjadi andalan tim—yang mengambil tendangan, Guimaraes justru mengambil tanggung jawab tersebut dan tendangannya berhasil ditepis oleh Orjan Nyland.
Menanggapi reaksi atas keputusan tersebut, pemain sayap Real Madrid itu menjelaskan bahwa pilihan penendang bukanlah wewenangnya. Ia dengan cepat menegaskan bahwa ia bukanlah orang yang menghindari sorotan, namun merasa perlu untuk menghormati hierarki yang ditetapkan oleh staf pelatih. “Mengapa saya tidak mengambil tendangan penalti itu? Karena itu adalah keputusan manajer. Saya tidak pernah bersembunyi atau mengabaikan tanggung jawab saya,” kata Vinicius.
- Getty Images Sport
Vinicius membela sikapnya yang tidak mementingkan diri sendiri
Pemain berusia 25 tahun ini sering dikritik karena temperamennya, namun ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menekankan komitmennya terhadap kekompakan tim daripada kejayaan pribadi. "Di Real Madrid, setiap kali manajer memintaku, aku melakukannya. Di sini, aku mengikuti keputusan yang telah diambil. Ini menunjukkan bahwa aku tidak egois atau bertindak dengan niat buruk demi mencari sorotan," jelasnya.
Terlepas dari reaksi negatif yang ditujukan kepada Guimaraes atas kegagalan tersebut, Vinicius dengan cepat menunjukkan solidaritas kepada rekan setimnya yang sedang frustrasi itu. Pemain sayap ini bertekad untuk memastikan bahwa satu momen tersebut tidak menentukan karier internasional sang gelandang, sambil menambahkan: “Saya berharap karier Bruno Guimaraes bersama tim nasional Brasil tidak ternoda oleh kesalahan ini.”
Dukungan penuh untuk Carlo Ancelotti
Meskipun para penggemar dan pakar sama-sama mempertanyakan keputusan taktis yang diambil selama kekalahan tersebut, Vinicius tetap menjadi pendukung setia manajer Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu telah menjalin ikatan yang kuat dengan sang pemain sepanjang turnamen. Berbicara tentang pelatihnya, ia menekankan: "Dia adalah manajer yang memberi saya banyak kepercayaan diri."
Kegagalan ini merupakan pukulan telak bagi negara yang memasuki kompetisi sebagai salah satu favorit utama. Vinicius menyadari rasa sakit yang dirasakan oleh para pendukung di tanah air, dengan menyatakan: "Kita harus melangkah maju. Saya hanya bisa meminta maaf kepada ‘torcida’ kami, yang selalu percaya pada kami dan mendukung kami. Ada banyak rasa frustrasi karena Selecao sudah lama tidak meraih kemenangan."
- Getty Images
Menatap masa depan yang lebih cerah
Seleção kini telah lebih dari dua dekade tanpa trofi Piala Dunia, sebuah fakta yang menjadi beban berat bagi generasi pemain berbakat saat ini. Namun, Vinicius tetap optimis bahwa kelompok pemain ini pada akhirnya dapat mengembalikan Brasil ke puncak sepak bola internasional. Ia yakin pengalaman yang diperoleh dari kekecewaan ini akan sangat bermanfaat bagi para pemain muda dalam skuad tersebut dalam jangka panjang.
"Kami, para pemain muda, akan terus berjuang dan melakukan segala yang kami bisa untuk membawa Seleção ke puncak," janjinya.
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