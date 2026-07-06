Mengapa Vinicius Junior tidak mengambil tendangan penalti yang krusial untuk Brasil saat melawan Norwegia? Bintang Real Madrid itu menjelaskan mengapa ia mengoper bola kepada Bruno Guimaraes - yang gagal mencetak gol

Harapan Brasil untuk memperpanjang rekor gelar juara Piala Dunia keenamnya berakhir secara mengejutkan di babak 16 besar setelah kalah 2-1 dari Norwegia. Momen krusial di babak pertama terjadi ketika Brasil mendapat hadiah penalti, namun alih-alih Vinicius—yang menjadi andalan tim—yang mengambil tendangan, Guimaraes justru mengambil tanggung jawab tersebut dan tendangannya berhasil ditepis oleh Orjan Nyland.

Menanggapi reaksi atas keputusan tersebut, pemain sayap Real Madrid itu menjelaskan bahwa pilihan penendang bukanlah wewenangnya. Ia dengan cepat menegaskan bahwa ia bukanlah orang yang menghindari sorotan, namun merasa perlu untuk menghormati hierarki yang ditetapkan oleh staf pelatih. “Mengapa saya tidak mengambil tendangan penalti itu? Karena itu adalah keputusan manajer. Saya tidak pernah bersembunyi atau mengabaikan tanggung jawab saya,” kata Vinicius.