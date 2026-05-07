Mengapa upaya Manchester United untuk merekrut Sandro Tonali mungkin 'tidak mungkin' - namun Setan Merah telah mencapai kesepakatan dengan salah satu target lama di lini tengah
Newcastle tetap teguh terkait Tonali
Minat Manchester United terhadap Tonali dilaporkan menemui hambatan besar, karena Newcastle enggan mempertimbangkan tawaran untuk salah satu gelandang andalan mereka, menurut GiveMeSport. Pemain internasional Italia itu tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang The Magpies, sehingga membuat kesepakatan apa pun sangat sulit terwujud pada musim panas ini. United dikabarkan mengagumi kualitas teknis, energi, dan konsistensi Tonali di lini tengah.
Namun, dengan Newcastle yang enggan melepasnya musim panas ini, biaya transfer kemungkinan akan jauh melebihi anggaran yang direncanakan United untuk satu posisi. Selain itu, The Magpies diyakini tidak berniat memperkuat rival langsung mereka dengan membiarkan Tonali hengkang. Sikap ini secara efektif mendorong United untuk mencari target yang lebih realistis di bursa transfer.
Baleba muncul sebagai sasaran prioritas
Meskipun Tonali tampaknya sulit dijangkau, United telah mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan gelandang Brighton, Baleba. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Setan Merah telah menyepakati persyaratan kontrak pribadi dengan pemain berusia 22 tahun itu hingga Agustus 2025. Menurut laporan yang sama, persiapan untuk kemungkinan kepindahan Baleba ke Old Trafford sudah dimulai, dengan pemain internasional Kamerun tersebut telah dipantau oleh staf perekrutan United selama beberapa waktu.
Baleba dipandang secara internal sebagai opsi jangka panjang yang kuat di lini tengah bertahan dan pengganti potensial untuk Casemiro, yang akan hengkang dengan status bebas transfer musim panas ini. Pengalamannya di Liga Premier juga dianggap sebagai keuntungan signifikan karena United ingin memitigasi risiko yang terkait dengan perekrutan pemain asing mahal. Namun, dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, The Seagulls dikabarkan meminta hingga £80 juta.
Pilihan lain
Selain Tonali dan Baleba, Man Utd juga memiliki sejumlah gelandang yang akan mereka upayakan untuk didatangkan musim panas ini, mengingat masa depan Manuel Ugarte di Old Trafford masih belum pasti. Ederson dari Atalanta telah masuk dalam daftar incaran mereka sejak musim panas lalu. Gelandang tersebut tersedia karena kontraknya dengan Atalanta akan berakhir pada Juni 2027, dengan klub Italia tersebut meminta biaya transfer sebesar €45 juta. Bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, dan gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, juga masuk dalam radar Setan Merah, dengan klub Manchester tersebut terus mengevaluasi setiap target mereka dengan cermat.
Manchester United harus bernegosiasi dengan Brighton
Dengan kabarnya kesepakatan soal gaji sudah tercapai, fokus United kini beralih ke negosiasi dengan Brighton. Klub asal pesisir selatan itu terkenal keras dalam menawar pemain-pemain andalannya, sehingga pembicaraan ini kemungkinan masih akan rumit. United ingin segera memperkuat skuad sebelum dimulainya musim baru, terutama di lini tengah. Dengan Tonali yang tampaknya semakin sulit didatangkan, mendatangkan Baleba bisa menjadi salah satu prioritas utama klub dalam beberapa pekan ke depan.