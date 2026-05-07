Mengapa upaya Manchester United untuk merekrut Sandro Tonali mungkin 'tidak mungkin' - namun Setan Merah telah mencapai kesepakatan dengan salah satu target lama di lini tengah

Minat Manchester United terhadap Tonali dilaporkan menemui hambatan besar, karena Newcastle enggan mempertimbangkan tawaran untuk salah satu gelandang andalan mereka, menurut GiveMeSport. Pemain internasional Italia itu tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang The Magpies, sehingga membuat kesepakatan apa pun sangat sulit terwujud pada musim panas ini. United dikabarkan mengagumi kualitas teknis, energi, dan konsistensi Tonali di lini tengah.

Namun, dengan Newcastle yang enggan melepasnya musim panas ini, biaya transfer kemungkinan akan jauh melebihi anggaran yang direncanakan United untuk satu posisi. Selain itu, The Magpies diyakini tidak berniat memperkuat rival langsung mereka dengan membiarkan Tonali hengkang. Sikap ini secara efektif mendorong United untuk mencari target yang lebih realistis di bursa transfer.