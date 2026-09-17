Saat ditanya apakah cedera merupakan satu-satunya hal yang menahan Isak, atau apakah ada kekhawatiran lain, mantan striker Liverpool Owen, yang kini menjadi duta Casino.org dan membantu pemain Inggris membandingkan kasino online terbaik yang dipilih untuk pemain Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa sekarang ini bukan masalah kebugaran, dia sudah kembali bergabung cukup lama, menuntaskan musim, lalu pergi ke Piala Dunia, dan kemudian menjalani pramusim penuh dan sebagainya.

“Jadi saya rasa kebugaran bukan masalahnya sekarang, tetapi hal yang sulit adalah ketika Anda bermain dalam sebuah tim, dan Liverpool memang kesulitan tahun lalu, dan saat dia fit, itu adalah tim yang sedang kesulitan. Kita bisa menunjuk [Florian] Wirtz, kita bisa menunjuk nyaris semua orang selain [Dominik] Szoboszlai musim lalu. Ketika Anda adalah rekrutan besar, semua mata tertuju kepada Anda, tetapi siapa selain Szoboszlai yang benar-benar tampil sesuai harapan musim lalu? Itu sangat sulit.

“Sebaliknya, kita pernah melihat Liverpool di masa lalu, di bawah Jurgen Klopp, ketika orang-orang berpikir ada beberapa pemain biasa-biasa saja di dalam dan sekitar skuad, saat momentumnya datang, saat Anda mulai mendapatkan sesuatu, tiba-tiba para [Andy] Robertson, [James] Milner, dan [Jordan] Henderson yang dulu dianggap semua orang hanyalah pemain pekerja keliling, mendadak sekarang semua orang menganggap mereka sebagai roda penggerak paling vital dalam tim mana pun.

“Yang ingin saya katakan adalah, pasang yang naik semacam mengangkat semua perahu dengan caranya sendiri, dan yang kita lakukan hanyalah menyalahkan Isak ketika ada banyak hal yang salah dengan Liverpool musim lalu, dan dialah yang mendapat salahnya, lalu sampai batas tertentu Wirtz juga. Tetapi sekali lagi, itu hanya karena mereka mungkin dua yang paling mahal.”