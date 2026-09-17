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Mengapa tudingan tidak diarahkan kepada Alexander Isak di Liverpool, dengan Michael Owen menjelaskan gambaran yang lebih besar seputar striker £125 juta
Isak kesulitan menjaga konsistensi setelah transfer pemecah rekor
Isak menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris ketika meninggalkan Newcastle dan menuju Merseyside. Setelah memaksakan kepindahan itu, ia bergabung dengan Liverpool tanpa menjalani program pramusim yang memadai.
Hal itu membuat ia mengalami awal yang lambat dengan warna barunya, sementara patah kaki yang dialaminya pada Desember 2025 semakin menggagalkan upaya untuk membangun konsistensi dan kepercayaan diri. Lebih banyak diharapkan dari pemain berbakat berusia 26 tahun itu pada musim ini.
- Getty
Tiga gol musim ini, tetapi kini tiga laga tanpa satu pun gol
Ia memang sempat mencetak tiga gol dalam dua laga Premier League secara beruntun melawan Nottingham Forest dan Ipswich, tetapi setelah periode singkat tersebut ia kini sudah melalui tiga pertandingan tanpa mencetak gol.
Pertanyaan terus muncul mengenai kontribusinya terhadap kepentingan tim secara keseluruhan dan apakah penyerang timnas Swedia itu sudah menerapkan pola pikir yang tepat untuk memenuhi ekspektasi tinggi.
Mengapa Isak kesulitan memenuhi ekspektasi?
Saat ditanya apakah cedera merupakan satu-satunya hal yang menahan Isak, atau apakah ada kekhawatiran lain, mantan striker Liverpool Owen, yang kini menjadi duta Casino.org dan membantu pemain Inggris membandingkan kasino online terbaik yang dipilih untuk pemain Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa sekarang ini bukan masalah kebugaran, dia sudah kembali bergabung cukup lama, menuntaskan musim, lalu pergi ke Piala Dunia, dan kemudian menjalani pramusim penuh dan sebagainya.
“Jadi saya rasa kebugaran bukan masalahnya sekarang, tetapi hal yang sulit adalah ketika Anda bermain dalam sebuah tim, dan Liverpool memang kesulitan tahun lalu, dan saat dia fit, itu adalah tim yang sedang kesulitan. Kita bisa menunjuk [Florian] Wirtz, kita bisa menunjuk nyaris semua orang selain [Dominik] Szoboszlai musim lalu. Ketika Anda adalah rekrutan besar, semua mata tertuju kepada Anda, tetapi siapa selain Szoboszlai yang benar-benar tampil sesuai harapan musim lalu? Itu sangat sulit.
“Sebaliknya, kita pernah melihat Liverpool di masa lalu, di bawah Jurgen Klopp, ketika orang-orang berpikir ada beberapa pemain biasa-biasa saja di dalam dan sekitar skuad, saat momentumnya datang, saat Anda mulai mendapatkan sesuatu, tiba-tiba para [Andy] Robertson, [James] Milner, dan [Jordan] Henderson yang dulu dianggap semua orang hanyalah pemain pekerja keliling, mendadak sekarang semua orang menganggap mereka sebagai roda penggerak paling vital dalam tim mana pun.
“Yang ingin saya katakan adalah, pasang yang naik semacam mengangkat semua perahu dengan caranya sendiri, dan yang kita lakukan hanyalah menyalahkan Isak ketika ada banyak hal yang salah dengan Liverpool musim lalu, dan dialah yang mendapat salahnya, lalu sampai batas tertentu Wirtz juga. Tetapi sekali lagi, itu hanya karena mereka mungkin dua yang paling mahal.”
- Getty
Wirtz jadi tambahan mahal lainnya yang mencari percikan yang hilang
Wirtz adalah tambahan mewah lain di Anfield yang masih mencari percikan yang hilang, dengan playmaker Jerman itu dibanderol £116 juta ($155 juta). Ia dibebani tugas menyediakan suplai yang akan membuat Isak dan kawan-kawan tampil dengan performa terbaik.
Liverpool, yang masih belum terkalahkan di semua kompetisi musim ini, masih memiliki satu pertandingan lagi sebelum memasuki jeda internasional pertama musim 2026-27. Laga itu akan mempertemukan mereka dengan mantan klub pelatih kepala Andoni Iraola, Bournemouth, pada hari Minggu.
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