Mengapa Trent Alexander-Arnold kembali diabaikan oleh timnas Inggris? Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengemukakan teorinya setelah bek Real Madrid tersebut tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk Piala Dunia

Alexander-Arnold bukanlah satu-satunya nama besar yang terlewatkan; pemain senior Manchester United, Harry Maguire, juga gagal masuk skuad. Meskipun Maguire memiliki pengalaman turnamen yang luas di bawah asuhan Gareth Southgate, Tuchel memilih Chalobah ketika ada posisi kosong di lini belakang, yang semakin menandakan awal baru bagi barisan pertahanan tim nasional.

"Seorang bek kanan sudah tersingkir, jadi saya rasa dia tidak akan memilih bek tengah murni. Itulah posisi Harry Maguire," kata Carragher. "Saya tidak mengatakan Chalobah adalah bek kanan, tapi jika ada keadaan darurat, apakah dia bisa menjalankan tugas di posisi itu lebih baik daripada bek tengah tipikal seperti Maguire? Saya kira, ya. Setelah melihat komentar Maguire selama beberapa hari terakhir, hal itu bisa dimengerti. Setiap pemain merasa mereka bisa membuat perbedaan. Saya yakin argumen yang dia sampaikan kepada Tuchel melalui FaceTime sama dengan yang disampaikan pemain lain. Sekali lagi, saya tidak terlalu terkejut."