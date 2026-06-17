Getty Images
Diterjemahkan oleh
Mengapa Trent Alexander-Arnold kembali diabaikan oleh timnas Inggris? Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengemukakan teorinya setelah bek Real Madrid tersebut tidak dipanggil oleh Thomas Tuchel untuk Piala Dunia
Tuchel lebih memilih opsi pertahanan yang fungsional
Inggris melakukan perubahan mendadak pada skuad Piala Dunia mereka, menggantikan Tino Livramento yang cedera dengan Trevoh Chalobah pada malam menjelang pertandingan pembuka melawan Kroasia. Meskipun banyak pendukung mengharapkan Alexander-Arnold—yang sangat terkenal—menjadi pengganti yang wajar, Tuchel justru memilih pemain yang lebih serba bisa dan berorientasi pertahanan untuk mengisi kekosongan dalam barisannya.
Berbicara kepada Sky Sports, Carragher menyarankan bahwa filosofi Tuchel sama sekali tidak memiliki ruang untuk bakat khusus yang dimiliki Alexander-Arnold. "Kita tahu sikap Thomas Tuchel sekarang terkait Trent," kata Carragher. "Jika melihat beberapa pemain dalam skuad, sepertinya dia lebih memilih bek tengah yang bisa bermain sebagai bek kanan daripada bek kanan murni."
- AFP
Lebih fokus pada hal-hal negatif daripada hal-hal positif
Transisi dari Liverpool ke Madrid telah mengukuhkan status Alexander-Arnold sebagai talenta kelas dunia, namun kariernya di tim nasional masih mandek. Carragher berpendapat bahwa manajer timnas Inggris saat ini lebih mengutamakan kokohnya pertahanan dan disiplin taktis daripada gaya menyerang yang membuat sang bek menjadi legenda di Anfield dan rekrutan kunci bagi Los Blancos.
"Kita tahu kualitas istimewa yang dimiliki Trent Alexander-Arnold – itulah alasan Real Madrid merekrutnya, itulah alasan para pendukung Liverpool begitu kecewa kehilangan dirinya... tetapi kualitas yang dimiliki Trent – dan mungkin juga kekurangannya, kita harus menambahkan itu – itulah alasan mengapa Thomas Tuchel belum memainkannya," jelas Carragher. "Mungkin dia (Tuchel) lebih memperhatikan sisi negatif daripada sisi positif dari Trent."
Keharmonisan di atas kecemerlangan individu
Ada kesan yang semakin kuat bahwa Tuchel sedang membangun skuad yang mengutamakan kekompakan daripada kekuatan bintang individu. Tidak dimasukkannya Alexander-Arnold dipandang sebagai pernyataan taktis dari mantan manajer Chelsea tersebut, yang tampaknya lebih menyukai sistem di mana bek sayapnya bertindak lebih sebagai bek tradisional daripada sebagai pengatur serangan di sepertiga akhir lapangan.
Carragher menambahkan: "Dengan cara dia ingin menyusun timnya – mungkin kekuatan Trent tidak akan terlalu terlihat dalam tim asuhan Tuchel dibandingkan dalam tim asuhan Jurgen Klopp atau di Real Madrid. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya terlalu terkejut karena dia tidak memilih Trent. Beberapa minggu lalu di acara ini, saya mengatakan bahwa dia lebih mengutamakan keharmonisan, kekompakan, dan semangat tim daripada kualitas dan bakat, dan saya pikir ini adalah keputusan lain yang membuktikannya."
- Getty
Maguire juga diabaikan
Alexander-Arnold bukanlah satu-satunya nama besar yang terlewatkan; pemain senior Manchester United, Harry Maguire, juga gagal masuk skuad. Meskipun Maguire memiliki pengalaman turnamen yang luas di bawah asuhan Gareth Southgate, Tuchel memilih Chalobah ketika ada posisi kosong di lini belakang, yang semakin menandakan awal baru bagi barisan pertahanan tim nasional.
"Seorang bek kanan sudah tersingkir, jadi saya rasa dia tidak akan memilih bek tengah murni. Itulah posisi Harry Maguire," kata Carragher. "Saya tidak mengatakan Chalobah adalah bek kanan, tapi jika ada keadaan darurat, apakah dia bisa menjalankan tugas di posisi itu lebih baik daripada bek tengah tipikal seperti Maguire? Saya kira, ya. Setelah melihat komentar Maguire selama beberapa hari terakhir, hal itu bisa dimengerti. Setiap pemain merasa mereka bisa membuat perbedaan. Saya yakin argumen yang dia sampaikan kepada Tuchel melalui FaceTime sama dengan yang disampaikan pemain lain. Sekali lagi, saya tidak terlalu terkejut."