Mengapa transfer ke Chelsea ‘sama sekali tidak menjadi pilihan’ bagi Vinicius Junior, karena bintang Brasil tersebut tidak memiliki ‘tawaran apa pun’ untuk dipertimbangkan selain perpanjangan kontrak dengan Real Madrid

Meskipun pernyataan resmi dari Real Madrid dan Vinicius menunjukkan keinginan bersama untuk melanjutkan kerja sama mereka, dokumen resmi terkait hal tersebut belum juga diselesaikan. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menunda negosiasi formal hingga setelah Piala Dunia 2026, karena klub tidak ingin mengganggu konsentrasi sang pemain sayap selama kampanye Brasil, menurut Marca.

Namun, penundaan ini berarti bahwa dalam waktu hanya enam bulan, sang pemain akan diizinkan secara hukum untuk menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan klub lain.

Hambatan utama dalam pembicaraan ini tetaplah masalah keuangan. Vinicius, yang saat ini memperoleh gaji sekitar €20 juta per musim, dilaporkan mengincar kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di dunia. Rumor menyebutkan bahwa ia menargetkan paket gaji senilai €30 juta (£26 juta/$34 juta) per tahun, angka yang mungkin enggan dipenuhi oleh dewan direksi Madrid meskipun Florentino Perez menyatakan: "Vinicius ingin tetap tinggal dan saya ingin dia tetap tinggal."



