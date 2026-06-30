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Mengapa transfer ke Chelsea ‘sama sekali tidak menjadi pilihan’ bagi Vinicius Junior, karena bintang Brasil tersebut tidak memiliki ‘tawaran apa pun’ untuk dipertimbangkan selain perpanjangan kontrak dengan Real Madrid
Kebuntuan dalam pembicaraan kontrak di Madrid
Meskipun pernyataan resmi dari Real Madrid dan Vinicius menunjukkan keinginan bersama untuk melanjutkan kerja sama mereka, dokumen resmi terkait hal tersebut belum juga diselesaikan. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menunda negosiasi formal hingga setelah Piala Dunia 2026, karena klub tidak ingin mengganggu konsentrasi sang pemain sayap selama kampanye Brasil, menurut Marca.
Namun, penundaan ini berarti bahwa dalam waktu hanya enam bulan, sang pemain akan diizinkan secara hukum untuk menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan klub lain.
Hambatan utama dalam pembicaraan ini tetaplah masalah keuangan. Vinicius, yang saat ini memperoleh gaji sekitar €20 juta per musim, dilaporkan mengincar kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di dunia. Rumor menyebutkan bahwa ia menargetkan paket gaji senilai €30 juta (£26 juta/$34 juta) per tahun, angka yang mungkin enggan dipenuhi oleh dewan direksi Madrid meskipun Florentino Perez menyatakan: "Vinicius ingin tetap tinggal dan saya ingin dia tetap tinggal."
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Pindah ke Chelsea tidak mungkin terjadi di bawah kepemimpinan Alonso
Awal tahun ini, Chelsea sering disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi pemain sayap berbakat tersebut, namun pintu itu tampaknya telah tertutup rapat. Penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala baru di Stamford Bridge secara efektif mengakhiri upaya perekrutan pemain asal Brasil itu. Keduanya dilaporkan memiliki hubungan yang rumit selama periode singkat mereka bersama di ibu kota Spanyol, yang mencapai puncaknya dalam sebuah pergantian pemain yang tegang pada laga Clasico di Bernabeu.
Keretakan hubungan ini berarti kepindahan ke London kini dianggap "sama sekali tidak mungkin". Selain itu, terlepas dari statusnya, sang pemain saat ini belum menerima tawaran konkret dari klub-klub raksasa Eropa lainnya.
Meskipun minat dari Arab Saudi sempat santer dibicarakan di awal musim dengan nilai transfer yang fantastis, kabar tersebut kini telah mereda, sehingga memunculkan spekulasi bahwa hal itu mungkin hanyalah taktik yang digunakan oleh pihak pemain untuk mendapatkan keuntungan dalam negosiasi kontrak.
Prestasi gemilang di Piala Dunia memperkuat posisi tawar
Saat ini, Vinicius akhirnya membuktikan dirinya layak mendapat predikat tersebut untuk Brasil, dengan menjadi motor penggerak yang mengantarkan Selecao melewati babak-babak awal turnamen ini. Catatan prestasinya baru-baru ini—tiga gol dan dua assist dalam tiga pertandingan grup pertamanya—telah mengingatkan para pemain elit dunia akan kemampuannya yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Sebelum turnamen, ia menyoroti pentingnya rentetan penampilan ini, dengan mengatakan: "Jika saya tampil di Piala Dunia, mencetak empat atau lima gol, dan kami menjadi juara, seluruh ceritanya akan berubah."
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Madrid tetap tenang meski waktu terus berjalan
Meskipun tenggat waktu bulan Januari semakin dekat, suasana di jajaran petinggi Real Madrid digambarkan sebagai suasana yang "tenang." Mereka yakin bahwa ikatan yang terjalin sejak Vinicius bergabung dengan klub saat masih remaja akan cukup untuk menangkis minat dari pihak luar. Klub menyadari bahwa Vinicius adalah ikon mereka, terutama saat ia mencatatkan namanya dalam sejarah Brasil dengan mencetak gol dalam dua pertandingan Piala Dunia berturut-turut, menyamai prestasi pemain sekelas Romario dan Ronaldo Nazario.
Namun, waktu terus berjalan tanpa bisa dipungkiri. Selama tanda tangan belum tertera di garis putus-putus, ketidakpastian akan terus meningkat.