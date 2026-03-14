Mengapa Tottenham belum memecat Igor Tudor? Spurs terus menunda-nunda keputusan penting — dan hal ini akan berujung pada degradasi

Para pendukung Tottenham telah diremehkan musim ini. Kekhawatiran mereka mengenai kesesuaian Frank dianggap sebagai paranoia belaka. Pelatih asal Denmark itu telah membangun citra positif di mata para pengamat netral selama tujuh tahun kariernya di Brentford, sementara penampilan gemilangnya pada bulan pertama di Spurs saat menghadapi Paris Saint-Germain dan Manchester City dalam laga-laga bergengsi hanya semakin memperkuat keyakinan bahwa ia akan menjadi sosok yang dapat diandalkan.

Namun sepanjang sisa bulan Agustus, September, dan Oktober, Tottenham asuhan Frank nyaris tak mampu menampilkan permainan sepak bola yang terorganisir selama 45 menit, apalagi 90 menit penuh. Keraguan para penggemar berubah menjadi kemarahan ketika tim tersebut praktis menyerah begitu saja kepada rival-rivalnya, Chelsea dan Arsenal, pada bulan November.

Tidak ada solusi instan untuk masalah Spurs setelah finis di peringkat ke-17 pada musim 2024-25, dan para pendukung tahu itu, tapi mereka tidak bisa dibohongi; mereka tahu seperti apa sepak bola buruk tanpa masa depan itu. Bisa dibilang Frank akan dipecat oleh mantan ketua Daniel Levy pada akhir November atau awal Desember saat Tottenham dikalahkan oleh Fulham dan Nottingham Forest secara berturut-turut.

Tanda yang jelas apakah seseorang telah menonton Spurs pada paruh pertama musim adalah pendapat mereka tentang Frank. Mereka yang dengan tegas mengklaim dia butuh waktu jelas tidak menonton Tottenham, karena jika mereka melakukannya, mereka akan segera menyadari itu tidak akan pernah berhasil. Anda harus memberi orang sesuatu untuk dipercaya, dan Frank menolak untuk bermain dalam permainan itu.

Fabio Paratici, yang kembali ke Spurs sebagai direktur olahraga bersama pada Oktober hingga akhir jendela transfer Januari, pertama kali mengusulkan Tudor sebagai pengganti sementara untuk Frank sebelum Natal, tetapi permohonan dan kekhawatirannya tidak didengarkan. Fakta bahwa klub baru memecat Frank dan mendatangkan Tudor dua minggu setelah kepergian Paratici memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang kekuatan kepemimpinan di tingkat direksi.