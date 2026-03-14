Mengapa Tottenham belum memecat Igor Tudor? Spurs terus menunda-nunda keputusan penting — dan hal ini akan berujung pada degradasi

Dalam pernyataan yang memperkenalkan Tudor—yang secara mencurigakan sarat dengan ciri-ciri teks hasil buatan AI—Tottenham mengatakan: "Igor bergabung dengan kami dengan fokus yang jelas: meningkatkan performa, meraih hasil, dan mengangkat posisi kami di klasemen Liga Premier. Tugasnya sangat jelas—membawa keteraturan, intensitas, dan semangat kompetitif ke dalam skuad pada tahap krusial musim ini." Dia bahkan tidak mampu membuat sedikit pun kemajuan dalam hal-hal tersebut, dan, jika ada, pelatih asal Kroasia ini justru membuat Spurs semakin buruk dalam segala aspek.
Tidak ada manajer dalam sejarah Tottenham yang pernah kalah dalam empat pertandingan pertamanya sebelum kedatangan Tudor. Situasi yang dia warisi memang berantakan, tetapi tugasnya adalah membuat Spurs menjadi lebih baik terlepas dari keadaan apa pun. Penunjukannya benar-benar merupakan bencana, namun hingga baru-baru ini tampaknya klub bertekad untuk tetap mendukung mantan pelatih Juventus dan Marseille tersebut meskipun semua tanda menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan.