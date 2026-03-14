Mengapa Tottenham belum memecat Igor Tudor? Spurs terus menunda-nunda keputusan penting — dan hal ini akan berujung pada degradasi

Penunjukan itu semula diharapkan dapat menyelamatkan musim Tottenham Hotspur. Saat Igor Tudor ditunjuk untuk menggantikan Thomas Frank hingga akhir musim 2025-26, dunia luar hanya menanggapi kekhawatiran para penggemar akan degradasi dengan skeptis. Satu bulan dan empat pertandingan kemudian, tampaknya hampir tak terelakkan bahwa Spurs akan kehilangan status mereka di Liga Premier kecuali mereka mengambil langkah drastis lagi.

Dalam pernyataan yang memperkenalkan Tudor—yang secara mencurigakan sarat dengan ciri-ciri teks hasil buatan AI—Tottenham mengatakan: "Igor bergabung dengan kami dengan fokus yang jelas: meningkatkan performa, meraih hasil, dan mengangkat posisi kami di klasemen Liga Premier. Tugasnya sangat jelas—membawa keteraturan, intensitas, dan semangat kompetitif ke dalam skuad pada tahap krusial musim ini." Dia bahkan tidak mampu membuat sedikit pun kemajuan dalam hal-hal tersebut, dan, jika ada, pelatih asal Kroasia ini justru membuat Spurs semakin buruk dalam segala aspek.

Tidak ada manajer dalam sejarah Tottenham yang pernah kalah dalam empat pertandingan pertamanya sebelum kedatangan Tudor. Situasi yang dia warisi memang berantakan, tetapi tugasnya adalah membuat Spurs menjadi lebih baik terlepas dari keadaan apa pun. Penunjukannya benar-benar merupakan bencana, namun hingga baru-baru ini tampaknya klub bertekad untuk tetap mendukung mantan pelatih Juventus dan Marseille tersebut meskipun semua tanda menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan.

  Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League

    Terlalu lama menunggu Frank

    Para pendukung Tottenham telah diremehkan musim ini. Kekhawatiran mereka mengenai kesesuaian Frank dianggap sebagai paranoia belaka. Pelatih asal Denmark itu telah membangun citra positif di mata para pengamat netral selama tujuh tahun kariernya di Brentford, sementara penampilan gemilangnya pada bulan pertama di Spurs saat menghadapi Paris Saint-Germain dan Manchester City dalam laga-laga bergengsi hanya semakin memperkuat keyakinan bahwa ia akan menjadi sosok yang dapat diandalkan.

    Namun sepanjang sisa bulan Agustus, September, dan Oktober, Tottenham asuhan Frank nyaris tak mampu menampilkan permainan sepak bola yang terorganisir selama 45 menit, apalagi 90 menit penuh. Keraguan para penggemar berubah menjadi kemarahan ketika tim tersebut praktis menyerah begitu saja kepada rival-rivalnya, Chelsea dan Arsenal, pada bulan November.

    Tidak ada solusi instan untuk masalah Spurs setelah finis di peringkat ke-17 pada musim 2024-25, dan para pendukung tahu itu, tapi mereka tidak bisa dibohongi; mereka tahu seperti apa sepak bola buruk tanpa masa depan itu. Bisa dibilang Frank akan dipecat oleh mantan ketua Daniel Levy pada akhir November atau awal Desember saat Tottenham dikalahkan oleh Fulham dan Nottingham Forest secara berturut-turut.

    Tanda yang jelas apakah seseorang telah menonton Spurs pada paruh pertama musim adalah pendapat mereka tentang Frank. Mereka yang dengan tegas mengklaim dia butuh waktu jelas tidak menonton Tottenham, karena jika mereka melakukannya, mereka akan segera menyadari itu tidak akan pernah berhasil. Anda harus memberi orang sesuatu untuk dipercaya, dan Frank menolak untuk bermain dalam permainan itu.

    Fabio Paratici, yang kembali ke Spurs sebagai direktur olahraga bersama pada Oktober hingga akhir jendela transfer Januari, pertama kali mengusulkan Tudor sebagai pengganti sementara untuk Frank sebelum Natal, tetapi permohonan dan kekhawatirannya tidak didengarkan. Fakta bahwa klub baru memecat Frank dan mendatangkan Tudor dua minggu setelah kepergian Paratici memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang kekuatan kepemimpinan di tingkat direksi.

  Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Pendekatan yang salah

    Paratici tidak pernah ragu untuk mengemukakan ide-ide nekatnya. Misalnya, ketika ia pertama kali bergabung dengan Spurs pada 2021, daftar calon manajer yang dipertimbangkannya mencakup Gennaro Gattuso, yang komentar diskriminatifnya di masa lalu membuat para penggemar menentang penunjukannya dan memaksa klub untuk mempertimbangkannya kembali. Larangan selama 30 bulan yang dijatuhkan kepadanya pada Maret 2023 untuk menduduki posisi penuh waktu di dunia sepak bola akibat pelanggaran yang dilakukannya di Juventus tidak benar-benar mengejutkan di Italia.

    Ketertarikan Paratici terhadap Tudor tetap menjadi misteri. Pelatih asal Kroasia ini memiliki banyak kesamaan dengan mantan rekan kerja mereka berdua, Antonio Conte, yang menerapkan formasi tiga bek terlepas dari komposisi pemain dan mengambil pendekatan keras serta militan dalam manajemen pemain. Perbedaan utama yang kini dirasakan Spurs, sama seperti yang dialami Juve, adalah Conte jauh lebih sukses dan dihormati daripada Tudor.

    Tudor kini telah menjalani 12 pertandingan tanpa kemenangan, yang berlanjut sejak delapan pertandingan terakhirnya di Juventus pada awal musim ini. Tidak ada efek "manajer baru" yang bisa mengangkat semangat Spurs, dan ia juga belum membawa sedikit pun kualitas di sepertiga akhir lapangan ke tim yang sebelumnya hanya fokus menyerang selama dua musim sebelumnya. Tottenham salah langkah dan seharusnya menargetkan pelatih interim yang lebih progresif, bukan yang mempertahankan ide-ide konservatif Frank tetapi dengan formasi andalan yang berbeda.

  TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACE

    Tidak ada waktu untuk bersabar

    Sebelum kekalahan 5-2 pada Selasa lalu di kandang Atletico Madrid — jangan khawatir, kita akan membahasnya sebentar lagi — Tudor ditanya apakah, setelah tiga kekalahan beruntun, ia setidaknya sudah 'mendapatkan lebih banyak' dari para pemainnya, terutama dalam sesi latihan.

    "Saya melihat bahwa seiring berjalannya waktu, sesi latihan selalu lebih baik, ada peningkatan kualitas di segala hal. Terutama karena pemain-pemain penting mulai kembali ke tim. Jadi itulah kuncinya, tentu saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak kebiasaan lama yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk diubah," jawabnya.

    Namun, hal itu mengkhawatirkan bagi Tottenham. Tudor direkrut untuk memberikan dampak langsung, dan ia sendiri mengakui dalam konferensi pers pertamanya bahwa ia ditunjuk dalam "situasi darurat". Jika ia berbicara tentang membutuhkan "lebih banyak waktu" untuk mengoptimalkan para pemain ini, maka ia secara terbuka mengakui bahwa ia gagal. Ingat, ini terjadi 24 jam sebelum Spurs dihancurkan oleh Atletico.

  FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAM

    Kehilangan ruang ganti

    Anda mengira Tottenham sudah mencapai titik terendah, namun entah bagaimana mereka berhasil menciptakan jurang yang lebih dalam di bawah jurang tempat mereka sudah terperangkap. Kekalahan telak di kandang Atletico, di mana mereka sudah tertinggal empat gol hanya dalam 22 menit, sungguh tak bisa dijelaskan karena berbagai alasan baru. Kondisi lapangan Estadio Metropolitano yang meragukan memang tak membantu, namun begitu pula dengan situasi penjaga gawang Spurs.

    Performa Guglielmo Vicario mulai menurun sejak kembalinya dia dari cedera pergelangan kaki yang patah musim lalu, dan tahun ini penampilannya mencapai titik terendah sepanjang kariernya. Tidak terlalu mengejutkan ketika namanya tidak masuk dalam starting XI untuk menghadapi Atletico, dengan kiper cadangan Antonin Kinsky yang mendapat kesempatan. Namun, kiper asal Ceko itu menyia-nyiakan kesempatan untuk tampil impresif, bahkan lebih dari itu.

    Kinsky ditarik keluar pada menit ke-17 setelah mengoper bola langsung ke pemain Atletico, yang berujung pada dua dari tiga gol pembuka lawan. Dengarkan, kami tidak di sini untuk mendebat apakah dia seharusnya menjadi starter, atau apakah ini waktu yang tepat untuk menariknya keluar dari tekanan, tetapi keputusan ini jelas tidak disukai oleh rekan-rekan Kinsky.

    The Daily Telegraph melaporkan pada Rabu bahwa ruang ganti tidak memiliki 'kepercayaan' pada Tudor, yang bahkan menolak mengakui kiper tersebut saat dia meninggalkan lapangan dan langsung menuju terowongan pada malam sebelumnya. "Hampir tidak ada orang, jika ada sama sekali, di ruang ganti itu yang memiliki kepercayaan padanya," kata seorang sumber.

    Itu, sebenarnya, seharusnya menjadi akhir bagi Tudor saat itu juga. Kecuali terjadi keajaiban dalam dua pertandingan Spurs berikutnya, tandang ke Liverpool sebelum leg kedua melawan Atletico, dia tidak akan bisa memenangkan kembali dukungan siapa pun. Klub tidak punya waktu lagi untuk ragu-ragu.

  Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier League

    Rencana sudah berjalan?

    The Athletic melaporkan pada Jumat malam bahwa Spurs kini 'secara aktif' mencari sosok yang bisa menggantikan Tudor jika mereka memutuskan untuk melakukan perubahan lebih lanjut. Namun, saat ini belum diketahui apakah klub akan mencari opsi pelatih sementara lainnya atau melanjutkan rencana yang telah disusun sejak musim panas untuk menunjuk seorang pelatih kepala dengan kontrak jangka panjang.

    Ini adalah berita yang paling dinantikan oleh para penggemar Tottenham minggu ini, tetapi karena berita tersebut muncul beberapa jam setelah apa yang mungkin menjadi konferensi pers prapertandingan terakhir Tudor, berarti ia tidak akan memiliki hak untuk membalas hingga setelah pertandingan akhir pekan ini di Liverpool. Sama seperti klub membiarkan Frank terombang-ambing di hadapan media beberapa minggu setelah nasibnya seharusnya sudah ditentukan, Tudor dan para pemainnya hanya mengalami penderitaan lebih lanjut, dan pertandingan Minggu ini mungkin sudah menjadi pertandingan yang tak berarti bagi pelatih asal Kroasia tersebut.

    Seharusnya ini menjadi situasi 'lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali' bagi Spurs jika mereka memang memecat Tudor dari jabatannya dalam beberapa hari ke depan, tetapi kita baru akan tahu dampak sebenarnya dari penundaan ini pada akhir musim.

  Johan Lange

    Dewan yang tidak peka

    Masalah di Tottenham sudah ada sebelum kedatangan Tudor, dan jika ia segera dipecat, ia hampir tak akan dikenang sebagai orang yang membawa Spurs ke jurang degradasi—jika memang itulah nasib mereka.

    Sebaliknya, kesalahan harus ditimpakan kepada para petinggi yang telah menyeret klub ke dalam kekacauan ini. Mereka menunggu terlalu lama untuk memecat Frank, dan mereka melakukan hal yang sama terhadap Tudor. Terlepas dari segala kekurangan Levy, ia biasanya tahu kapan harus mengambil tindakan (kecuali Jose Mourinho, karena ia tidak akan berhenti membicarakannya).

    Mereka yang mewarisi tanggung jawab Levy, CEO Vinai Venkatesham dan direktur olahraga Johan Lange, tampaknya berpikir bahwa tetap pada pendirian mereka adalah pendekatan yang lebih cerdas daripada panik. Nah, kalian sedang berada dalam pertarungan degradasi, jadi tidak apa-apa jika kalian ingin panik. Reputasi kalian tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan status klub sebagai klub Liga Premier.

    Lange, yang kini terkenal di kalangan Spurs, mengatakan tentang jendela transfer Januari di mana mereka hanya merekrut Conor Gallagher dan Souza, "Selama jendela transfer berlangsung, sangat penting—meski sangat frustrasi dengan semua cedera—untuk tetap disiplin karena, a) para pemain akan kembali dan, b) jika kemudian, katakanlah, kalian masuk dan melakukan 'pembelian tergesa-gesa' terhadap pemain sepak bola mana pun, ya, perasaan instan yang ditimbulkannya memang menyenangkan. Tapi tentu saja tidak ada gunanya merekrut pemain yang tidak akan membantu kami dalam jangka pendek, menengah, atau bahkan jangka panjang."

    Sementara itu, Venkatesham secara efektif menyerang pendahulunya, Levy, dalam pertemuan dengan Dewan Penasihat Penggemar Spurs awal bulan ini, menurut Daily Telegraph. Para pengkritik Venkatesham akan mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari cara dia mengelola klub.

  Harry Redknapp Mauricio Pochettino

    Kurangnya pilihan?

    Satu-satunya alasan yang masuk akal yang mungkin dimiliki petinggi Spurs untuk belum juga menunjuk Tudor hingga saat ini adalah pasar untuk mencari pengganti semakin menyempit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pilihan yang tersedia dan bersedia mengambil alih jabatan itu sangat sedikit ketika Frank dipecat sebulan yang lalu.

    Mantan favorit Harry Redknapp mengungkapkan minggu ini bahwa ia dihubungi oleh Levy, yang mengklaim bahwa mantan ketua klub tersebut mengatakan akan mempekerjakannya kembali jika ia masih berada di klub saat ini.

    "Saya mendapat telepon minggu lalu dari Daniel, lucunya," kata Redknapp kepada talkSPORT. "Saya kira saya hanya berbicara dengannya sekali sejak saya pergi dulu, dan saya sedang di mobil minggu lalu tiba-tiba telepon berdering, itu Daniel Levy.

    "Saya pikir 'itu aneh' dan saya berbicara dengannya selama sekitar setengah jam, berbincang-bincang dengannya, dan dia menjelaskan apa yang terjadi padanya, serta bagaimana dia dipaksa keluar dari sana, yang benar-benar aneh. Dan dia memang berkata kepada saya: 'Jika saya masih di sana sekarang, dan saya tidak hanya mengatakannya begitu saja, saya akan membawa Anda kembali hingga akhir musim, Harry' - jadi itu akan menarik."

    Namun, fakta bahwa kita bahkan membicarakan Redknapp, yang berusia 79 tahun dan tidak pernah melatih secara profesional sejak 2017, dalam konteks ini menunjukkan betapa putus asanya situasi ini. Jika Spurs berhasil menghindari degradasi, maka Mauricio Pochettino adalah pilihan favorit banyak penggemar untuk mengambil alih, tetapi dia tidak bisa melakukan penyelamatan saat ini mengingat fokusnya pada persiapan timnas AS untuk Piala Dunia di kandang mereka musim panas ini. Namun, bukan tugas orang lain, baik itu kami di media atau pendukung di tribun, untuk mengusulkan opsi bagi Tottenham.

  Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg

    Pertarungan sengit di hutan semakin mendekat

    Tottenham hampir pasti akan kalah di kandang Liverpool pada hari Minggu. Mereka belum pernah menang di Anfield sejak 2011, saat meraih kemenangan 2-0 di bawah asuhan Redknapp, sementara mereka hanya berhasil meraih satu hasil imbang di sana pada era pasca-Pochettino. Peluang mereka untuk membalikkan keadaan melawan Atletico pada hari Rabu sangat tipis, meski mereka sedang menjalani 24 pertandingan tak terkalahkan di kandang dalam kompetisi Eropa.

    Oleh karena itu, sebagian besar pendukung Spurs kini menatap laga krusial Minggu depan melawan Nottingham Forest, sesama tim yang berjuang menghindari degradasi. Kemungkinan besar tim asal London Utara ini akan memasuki laga tersebut masih mencari kemenangan Premier League pertama mereka di tahun 2026, dan dengan ini menjadi laga terakhir mereka sebelum jeda internasional, ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk mencatatkan bulan ketiga berturut-turut tanpa kemenangan.

    Ancaman degradasi sangat, sangat nyata. Kematian sedang mengetuk pintu Tottenham, dan mereka hanya berharap ancaman itu hilang dengan sendirinya daripada melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi yang ada.

