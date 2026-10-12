Namun, Voller segera menegaskan bahwa pemain berusia 33 tahun itu kemungkinan bukan solusi jangka panjang menjelang Euro 2028. Dalam penjelasan lebih lanjut kepada Sport1, direktur olahraga itu tidak menutup kemungkinan sang penyerang segera kembali jika ia mempertahankan performa gemilangnya: "Kita berbicara tentang Kejuaraan Eropa dua tahun lagi; saat itu usianya akan semakin tua. Namun, jika kondisinya terus seperti ini, dia sudah membuktikan bahwa dia selalu bisa dimainkan. Penampilan bagus di Bundesliga membantu."