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imago-sport-1084285115.jpgKirchner-Media
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Mengapa tidak?” Niclas Fullkrug mendapat peluang kembali membela Jerman setelah petinggi DFB Rudi Voller membahas kemungkinan kembalinya bintang Werder Bremen itu secara mengejutkan

N. Fuellkrug
R. Voeller
Werder Bremen
Bundesliga
Germany
UEFA Nations League A
J. Klopp

Niclas Fullkrug berpeluang kembali tampil di panggung internasional secara sensasional setelah menemukan lagi ketajamannya di Bundesliga. Striker veteran itu tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya setelah kembali ke Jerman, sehingga memicu pembicaraan di level tinggi mengenai masa depannya bersama tim nasional.

  • Pemain andalan yang bangkit kembali merebut sorotan di panggung internasional

    Voller memberi isyarat jelas bahwa Fullkrug bisa kembali dipanggil ke tim nasional setelah tampil produktif sejak kembali bermain di sepakbola Jerman. Penyerang tersebut menegaskan nilainya pada Jumat dengan menyelamatkan satu poin lewat gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu dalam laga dramatis yang berakhir imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund. Ketajamannya menarik perhatian petinggi DFB setelah pemain pinjaman dari West Ham itu mencetak empat gol dalam lima laga pertamanya di Bundesliga.

  • imago-sport-1084290955.jpgEibner

    Penyerang Bremen menuai pujian dari pelatih

    Performa yang mudah terpengaruh di depan gawang bisa jadi mustahil diabaikan oleh pelatih kepala yang akan datang, Jurgen Klopp, saat ia menilai opsi lini serangnya menjelang jeda internasional berikutnya. Berbicara di Sport1dalam program Doppelpass pada Minggu, direktur olahraga DFB menyoroti kemampuan sang penyerang dalam duel udara: "Dia bisa menyundul bola, itu fakta. Kalau dia mencetak gol seperti itu, ya, kenapa tidak?"

  • Opsi pemain veteran memberi dorongan jangka pendek

    Namun, Voller segera menegaskan bahwa pemain berusia 33 tahun itu kemungkinan bukan solusi jangka panjang menjelang Euro 2028. Dalam penjelasan lebih lanjut kepada Sport1, direktur olahraga itu tidak menutup kemungkinan sang penyerang segera kembali jika ia mempertahankan performa gemilangnya: "Kita berbicara tentang Kejuaraan Eropa dua tahun lagi; saat itu usianya akan semakin tua. Namun, jika kondisinya terus seperti ini, dia sudah membuktikan bahwa dia selalu bisa dimainkan. Penampilan bagus di Bundesliga membantu."

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  • imago-sport-1066157206.jpgEibner

    Laga-laga krusial Liga Negara-Negara sudah di depan mata

    Jerman saat ini menempati posisi ketiga di grup Nations League mereka dan akan bertandang ke Serbia pada 13 November sebelum menjamu Belanda tiga hari kemudian. Fullkrug belum tampil untuk negaranya sejak hanya duduk di bangku cadangan saat Jerman kalah 0-2 dari Slowakia di bawah asuhan Julian Nagelsmann pada September 2025. Dengan koleksi 14 gol internasional, pemain veteran itu menawarkan opsi serangan langsung yang sudah teruji bagi Klopp untuk mempertajam lini serang Jerman.

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