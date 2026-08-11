Stack, berbicara secara eksklusif kepada GOAL bersama PlayGuy.co.uk, mengatakan saat ditanya tentang jalur karier baru Keane: “Saya sesekali berbicara dengan Robbie. Jelas, saya mengikuti dengan saksama bagaimana perkembangannya, juga hasil-hasil dan trofi dalam kasus Robbie.

“Saya beruntung bisa bekerja dengan Robbie. Yang paling utama, dia sosok yang benar-benar luar biasa. Sosok yang hebat untuk dimiliki sebuah klub sepakbola. Bukan hanya untuk bekerja bersama sebagai pelatih, tetapi juga untuk para pemain.

“Saya bisa langsung melihat reaksi para pemain terhadap dirinya. Dan saya bisa melihat bahwa setiap kali dia berbicara atau masuk ke sebuah ruangan, ada antusiasme yang sangat jelas dari para pemain dan grup. Dia memang punya dampak seperti itu terhadap grup.

“Lalu dia menegaskannya dengan dua gelar liga di dua negara berbeda dan mungkin juga satu piala, saya kira. Jadi bisa melakukan itu di Israel lalu melakukannya di Hungaria, dengan bisa dibilang dua tim terbesar di sana, itu bagus dan orang-orang akan mengatakan itu. Dengarkan, Anda tetap harus pergi dan memenangkan gelar.

“Di negara yang berbeda, budaya yang berbeda, grup pemain yang tidak Anda kenal, pasar dalam hal perekrutan yang mungkin tidak Anda kenal, dalam hal anggaran yang mungkin tidak biasa Anda gunakan untuk bekerja. Ada banyak hal yang bisa dikatakan untuk itu.

“Dan begitu banyak manajer yang pergi ke luar negeri lalu gagal. Jadi saya pikir pujian besar dan rasa hormat besar perlu diberikan kepada Robbie. Saya pikir Robbie mungkin sedang menunggu yang tepat muncul.

“Saya pikir dia sekarang menempatkan dirinya pada posisi di mana saya rasa dia tidak perlu kembali masuk. Saya rasa dia tidak sedang terburu-buru. Saya pikir dia akan berada dalam posisi yang cukup kuat dan saya sangat, sangat terkejut belum ada yang mengangkat telepon dan memohon Robbie datang untuk mengambil pekerjaan itu.”