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Mengapa tidak ada yang "memohon" Robbie Keane untuk mengisi kursi pelatih mereka? Mantan bintang Tottenham dan Liverpool itu didukung untuk pekerjaan top setelah mengasah kemampuan melatihnya dengan gaya peraih trofi
Keane pernah menikmati kemenangan liga dan piala sebagai manajer
Pengalaman pertama Keane menjalani kehidupan di kursi pelatih dijalani bersama tim India, ATK. Pada 2023, ia benar-benar mengambil langkah besar ketika setuju menangani Maccabi Tel Aviv. Ia membawa mereka meraih gelar liga Israel dan trofi piala domestik.
Kesuksesan serupa juga dirasakan di Hungaria bersama Ferencvaros, sambil merasakan lebih banyak kompetisi antarklub Eropa di Liga Europa. Setelah 16 bulan di Budapest, pria 46 tahun itu memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mencari suasana baru.
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Keane telah dikaitkan dengan beberapa klub
Setelah membuktikan kapasitasnya saat bekerja jauh di luar zona nyaman profesionalnya, pria yang pernah menghabiskan waktu di MLS bersama LA Galaxy sebagai pemain itu dikaitkan dengan sejumlah jabatan bergengsi di Inggris dan Skotlandia.
Belum ada kesepakatan yang tercapai, dengan pria Irlandia itu menyadari perlunya menghindari terburu-buru dalam mengambil keputusan apa pun. Nilainya di pasar tetap tinggi, dan kemungkinan besar lebih banyak posisi akan terbuka pada awal musim 2026-27.
Mantan kiper Arsenal, Stack, yang merupakan bagian dari skuad legendaris "Invincibles" milik Arsenal, sempat bekerja bersama Keane di Maccabi. Ia yakin bahwa legenda modern Premier League itu akan mencapai puncak dunia kepelatihan.
Keane diprediksi akan mencapai level tertinggi
Stack, berbicara secara eksklusif kepada GOAL bersama PlayGuy.co.uk, mengatakan saat ditanya tentang jalur karier baru Keane: “Saya sesekali berbicara dengan Robbie. Jelas, saya mengikuti dengan saksama bagaimana perkembangannya, juga hasil-hasil dan trofi dalam kasus Robbie.
“Saya beruntung bisa bekerja dengan Robbie. Yang paling utama, dia sosok yang benar-benar luar biasa. Sosok yang hebat untuk dimiliki sebuah klub sepakbola. Bukan hanya untuk bekerja bersama sebagai pelatih, tetapi juga untuk para pemain.
“Saya bisa langsung melihat reaksi para pemain terhadap dirinya. Dan saya bisa melihat bahwa setiap kali dia berbicara atau masuk ke sebuah ruangan, ada antusiasme yang sangat jelas dari para pemain dan grup. Dia memang punya dampak seperti itu terhadap grup.
“Lalu dia menegaskannya dengan dua gelar liga di dua negara berbeda dan mungkin juga satu piala, saya kira. Jadi bisa melakukan itu di Israel lalu melakukannya di Hungaria, dengan bisa dibilang dua tim terbesar di sana, itu bagus dan orang-orang akan mengatakan itu. Dengarkan, Anda tetap harus pergi dan memenangkan gelar.
“Di negara yang berbeda, budaya yang berbeda, grup pemain yang tidak Anda kenal, pasar dalam hal perekrutan yang mungkin tidak Anda kenal, dalam hal anggaran yang mungkin tidak biasa Anda gunakan untuk bekerja. Ada banyak hal yang bisa dikatakan untuk itu.
“Dan begitu banyak manajer yang pergi ke luar negeri lalu gagal. Jadi saya pikir pujian besar dan rasa hormat besar perlu diberikan kepada Robbie. Saya pikir Robbie mungkin sedang menunggu yang tepat muncul.
“Saya pikir dia sekarang menempatkan dirinya pada posisi di mana saya rasa dia tidak perlu kembali masuk. Saya rasa dia tidak sedang terburu-buru. Saya pikir dia akan berada dalam posisi yang cukup kuat dan saya sangat, sangat terkejut belum ada yang mengangkat telepon dan memohon Robbie datang untuk mengambil pekerjaan itu.”
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Di mana pos kepelatihan Keane berikutnya?
Panggilan itu mungkin tidak akan terlalu lama datang, dengan sejumlah klub diperkirakan akan mencari inspirasi kepelatihan begitu musim baru mulai berjalan. Mereka akan mencari seseorang yang bisa datang dan memberikan dampak instan.
Keane telah menunjukkan bahwa ia mampu melakukan hal itu, dan ada kemungkinan batu loncatan lain akan ditemukan, yang jauh lebih dekat dengan rumah, yang menjadi pijakan menuju hal-hal yang lebih besar dan lebih baik lagi.
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