Mengapa tidak ada yang membeli Troy Parrott?

Troy Parrott telah menaklukkan Irlandia dan kini ingin menaklukkan Eropa. Striker kelahiran Dublin pada 2002 itu mengawali musim dengan sangat baik: tiga gol dalam dua pertandingan bersama tim nasional, satu dalam kemenangan 3-0 atas Israel dan dua dalam hasil imbang di Austria, dengan gol pertamanya lahir lewat sebuah aksi brilian yang dibarengi sepasang dribel dan sebuah nutmeg terhadap seorang bek, yang langsung viral berkat indahnya aksi teknis tersebut, setelah dua golnya bersama Betis, dengan gol pertama yang menghadirkan kemenangan atas Real Madrid di Benito Villamarin dan gol kedua kemenangan di Lille pada ajang Liga Champions. Padahal, pemain 24 tahun yang dibesarkan di Tottenham ini, seorang penyerang yang teknis, dinamis, dan punya naluri gol, sudah beberapa kali nyaris ke Serie A, dengan AC Milan dan Juventus yang memantaunya dalam beberapa bursa transfer.







