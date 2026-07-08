Mengapa tidak ada pertandingan Piala Dunia hari ini? Penjelasan mengenai jeda satu hari dalam jadwal menjelang laga-laga perempat final

Jeda ini hanya bersifat sementara, karena turnamen ini akan segera kembali memanas. Pertandingan kompetitif akan kembali digelar pada Kamis, 9 Juli, saat babak perempat final secara resmi dimulai dengan kehadiran beberapa nama besar dalam dunia sepak bola. Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk menyaksikan kembali drama di lapangan, karena pasangan pertandingan sudah ditentukan setelah serangkaian laga babak 16 besar yang mendebarkan.

Menurut jadwal resmi, pertandingan perempat final pertama akan mempertemukan Prancis dan Maroko. Pertarungan yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Boston Stadium, Massachusetts, yang menjadi ulangan dari semifinal 2022. Setelah itu, pertandingan-pertandingan lainnya akan digelar pada hari Jumat dan Sabtu untuk menentukan siapa yang akan melaju ke empat besar.

Pertandingan tunggal pada Jumat, 10 Juli, menghadirkan bentrokan antara dua tim raksasa lainnya. Spanyol memasuki pertandingan ini setelah secara tipis menyingkirkan Portugal asuhan Cristiano Ronaldo berkat gol penentu di masa tambahan waktu. Mereka akan menghadapi tim Belgia yang sedang bangkit, yang berhasil mempermalukan tuan rumah bersama AS dengan kemenangan 4-1 — sebuah pertandingan yang masih memicu perdebatan besar setelah insiden kartu merah kontroversial menjelang pertandingan.



