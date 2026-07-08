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Mengapa tidak ada pertandingan Piala Dunia hari ini? Penjelasan mengenai jeda satu hari dalam jadwal menjelang laga-laga perempat final
Waktu istirahat yang sangat dibutuhkan bagi delapan tim unggulan
Seiring turnamen beralih dari energi yang semarak di babak-babak awal ke drama penuh ketegangan di babak perempat final, tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai hari istirahat pertama dalam kompetisi ini. Dengan selesainya babak 16 besar secara resmi, jumlah tim yang semula 48 kini telah menyusut menjadi delapan kontestan terakhir, dan jeda ini memungkinkan para pemain untuk memulihkan diri sebelum berlomba menuju final di MetLife Stadium.
Keputusan untuk menghentikan pertandingan terutama didasari oleh pertimbangan kesejahteraan pemain dan manajemen logistik. Dalam format yang diperluas di mana para semifinalis kini akan memainkan total delapan pertandingan, hari istirahat yang ditetapkan ini memberikan waktu yang sangat penting bagi tim-tim yang tersisa untuk memulihkan diri dari beban fisik yang ditimbulkan oleh sistem gugur. Hal ini sangat penting mengingat jarak tempuh yang sangat jauh antara kota-kota tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ditambah dengan panasnya musim panas yang menyengat di seluruh benua.
- Getty Images
Kapan aksi itu dilanjutkan?
Jeda ini hanya bersifat sementara, karena turnamen ini akan segera kembali memanas. Pertandingan kompetitif akan kembali digelar pada Kamis, 9 Juli, saat babak perempat final secara resmi dimulai dengan kehadiran beberapa nama besar dalam dunia sepak bola. Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk menyaksikan kembali drama di lapangan, karena pasangan pertandingan sudah ditentukan setelah serangkaian laga babak 16 besar yang mendebarkan.
Menurut jadwal resmi, pertandingan perempat final pertama akan mempertemukan Prancis dan Maroko. Pertarungan yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Boston Stadium, Massachusetts, yang menjadi ulangan dari semifinal 2022. Setelah itu, pertandingan-pertandingan lainnya akan digelar pada hari Jumat dan Sabtu untuk menentukan siapa yang akan melaju ke empat besar.
Pertandingan tunggal pada Jumat, 10 Juli, menghadirkan bentrokan antara dua tim raksasa lainnya. Spanyol memasuki pertandingan ini setelah secara tipis menyingkirkan Portugal asuhan Cristiano Ronaldo berkat gol penentu di masa tambahan waktu. Mereka akan menghadapi tim Belgia yang sedang bangkit, yang berhasil mempermalukan tuan rumah bersama AS dengan kemenangan 4-1 — sebuah pertandingan yang masih memicu perdebatan besar setelah insiden kartu merah kontroversial menjelang pertandingan.
Drama hari Sabtu
Di antara tim-tim yang tengah mempersiapkan diri selama jeda ini adalah tim Inggris asuhan Thomas Tuchel, yang berhasil mengamankan tempat di perempat final dengan cara yang dramatis. Setelah pertarungan sengit melawan tuan rumah bersama turnamen ini, Meksiko—yang membuat mereka harus bermain dengan sepuluh pemain—The Three Lions kini memiliki waktu berharga untuk menyesuaikan kembali pendekatan taktis mereka menjelang tantangan besar berikutnya dalam perjalanan menuju potensi kejayaan.
Pertandingan perempat final antara Inggris dan Norwegia dijadwalkan pada Sabtu, 11 Juli. Pertandingan ini akan digelar di Miami Stadium, Florida, di mana kelembapan dan panas diperkirakan akan memainkan peran penting. Bagi para penggemar Inggris, slot pertandingan pada Sabtu malam ini menawarkan waktu tayang yang sempurna saat tim berusaha memanfaatkan momentum kemenangan mereka di Mexico City.
Setelah pertandingan The Three Lions, fokus beralih ke sang juara bertahan. Berbeda dengan rival lamanya, Ronaldo, Lionel Messi berhasil mempertahankan impiannya di Piala Dunia dengan memimpin Argentina meraih kemenangan comeback yang dramatis atas Mesir. Yang menghalangi langkah mereka adalah Swiss, kuda hitam abadi, yang memastikan tiket mereka dengan mengalahkan Kolombia dalam adu penalti yang menegangkan untuk mencapai perempat final Piala Dunia pertama mereka sejak 1954.
- AFP
Perjalanan menuju final MetLife
Setelah akhir pekan babak perempat final, turnamen ini akan kembali mengalami jeda singkat pada 12 dan 13 Juli, sebelum babak semifinal menjadi sorotan utama pada 14 dan 15 Juli. FIFA telah merencanakan jeda-jeda ini dengan cermat untuk memastikan kualitas pertandingan tetap berada di puncaknya bagi penonton di seluruh dunia, sekaligus menghindari kelelahan yang terkadang dapat mengurangi keseruan babak-babak selanjutnya.
Tidak akan ada pertandingan pada 16 dan 17 Juli, sehingga tim-tim yang tersisa memiliki waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan diri menjelang puncak turnamen. Aksi akan dilanjutkan dengan pertandingan perebutan tempat ketiga pada Sabtu, 18 Juli, saat dua tim yang tersingkir dari babak semifinal bertarung memperebutkan medali perunggu. Perjalanan ini kemudian secara resmi berakhir dengan final besar pada Minggu, 19 Juli, di East Rutherford. Hingga saat itu, tim-tim akan memanfaatkan jeda pada hari Rabu ini untuk menganalisis rekaman video dan memulihkan cedera yang masih tersisa sebelum taruhannya semakin tinggi.
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