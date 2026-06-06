The FA
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Mengapa Thomas Tuchel merasa 'khawatir dan cemas' setelah melihat foto yang diambil oleh seorang jurnalis menjelang laga persahabatan pemanasan Piala Dunia Inggris melawan Selandia Baru
Tiga Singa mengatasi masalah lapangan
Persiapan Inggris menjelang turnamen ini menemui kendala kecil menyusul laporan dari Daily Mail yang mengungkapkan bahwa lapangan di Raymond James Stadium merupakan lapangan sementara tipe 'plug and play' yang baru saja dipasang seminggu yang lalu.
Venue yang biasanya menggunakan lapangan sintetis ini harus dilapisi ulang dengan rumput untuk pertandingan mendatang. Hal ini mendorong staf lapangan Asosiasi Sepak Bola yang bertugas di lokasi untuk berkoordinasi secara aktif dengan penyelenggara stadion setelah foto-foto menunjukkan bahwa rumput di beberapa bagian terlihat sedikit tidak rata.
- Getty Images Sport
Tuchel menuntut pemeriksaan langsung
Pelatih Inggris itu mengungkapkan bahwa ia tetap waspada terhadap potensi masalah logistik, namun ingin meninjau stadion secara langsung sebelum mengubah jadwal taktisnya. Dalam konferensi pers pada hari Jumat, Tuchel mengatakan: "Saya melihat foto dari seorang jurnalis yang membuat saya sedikit khawatir dan cemas, tapi mari kita putuskan saat kita sudah berada di sana.
"Jika ada masalah, kita selalu bisa menanggapinya. Rencananya adalah bermain 45 menit dengan dua tim lengkap, agar semua pemain mendapat waktu bermain yang sama. Kemudian kita bisa melanjutkan selama tiga hari berikutnya dengan beban latihan yang sama. Itulah rencananya dan saat ini kami tetap berpegang pada rencana tersebut."
Kedalaman skuad diuji di Florida
Timnas Inggris saat ini harus bermain tanpa para bintang utama Arsenal, yakni Eberechi Eze, Noni Madueke, Declan Rice, dan Bukayo Saka, yang sedang beristirahat setelah tampil di final Liga Champions baru-baru ini.
Kiper Crystal Palace, Dean Henderson, telah beradaptasi dengan baik setelah meraih trofi Eropa, sementara beberapa pemain muda berbakat dari Liga Premier telah mengambil peran untuk memperkuat jumlah pemain dalam sesi latihan di kamp West Palm Beach yang lembap.
Meskipun ada kekhawatiran di permukaan, Tuchel bekerja dengan skuad 27 pemain yang sepenuhnya fit dan telah mendapat informasi dari sumber resmi bahwa lapangan pada akhirnya seharusnya layak untuk pertandingan.
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Perebutan gelar Grup L semakin mendekat
Inggris akan mengakhiri masa tinggal sementara mereka di Florida setelah pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika pada 10 Juni. Skuad yang dipenuhi bintang-bintang itu kemudian akan pindah secara permanen ke markas latihan resmi turnamen mereka di Kansas City untuk menyelesaikan persiapan taktis.
Sebuah kampanye Grup L yang menantang menanti tim ini, dimulai dengan pertandingan pembuka melawan Kroasia di Dallas pada 17 Juni sebelum berhadapan dengan Ghana dan Panama dalam sisa pertandingan grup mereka.