Mengapa Thomas Tuchel merasa 'khawatir dan cemas' setelah melihat foto yang diambil oleh seorang jurnalis menjelang laga persahabatan pemanasan Piala Dunia Inggris melawan Selandia Baru

Persiapan Inggris menjelang turnamen ini menemui kendala kecil menyusul laporan dari Daily Mail yang mengungkapkan bahwa lapangan di Raymond James Stadium merupakan lapangan sementara tipe 'plug and play' yang baru saja dipasang seminggu yang lalu.

Venue yang biasanya menggunakan lapangan sintetis ini harus dilapisi ulang dengan rumput untuk pertandingan mendatang. Hal ini mendorong staf lapangan Asosiasi Sepak Bola yang bertugas di lokasi untuk berkoordinasi secara aktif dengan penyelenggara stadion setelah foto-foto menunjukkan bahwa rumput di beberapa bagian terlihat sedikit tidak rata.







