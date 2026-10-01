Di antara para pemain yang besok malam di Stade de France, Saint-Denis, di pinggiran Paris, akan menghadapi Italia, dalam laga yang merupakan matchday ketiga Liga A Nations League, tidak ada Théo Hernandez. Bek kiri Al Hilal itu tidak dipanggil oleh pelatih baru Zinédine Zidane, yang memilih untuk mencoretnya seperti yang ia lakukan terhadap sang saudara Lucas, yang bermain untuk Paris Saint-Germain, dan Lucas Digne, yang kembali ke Paris setelah bertahun-tahun di Aston Villa. Pilihan yang dijelaskan penerus Didier Deschamps itu seperti ini: "Saya ingin membawa 20 pemain outfield, agar tidak ada yang harus duduk di tribune," kata Zizou. "Mereka adalah pemain yang bisa dipanggil dan mungkin akan ada pada pemusatan latihan berikutnya. Tidak ada langkah mundur apa pun dalam hierarki."
Mengapa Theo Hernandez tidak dipanggil oleh Zidane, pelatih timnas Prancis: masa depannya menjadi tanda tanya
Masalah pada adduktor
Untuk mengetahui apakah Theo benar-benar sudah keluar dari radar timnas Prancis, kita harus menunggu daftar panggilan November. Yang pasti, eks Milan itu saat ini belum 100 persen dalam kondisi fisik terbaik, akibat cedera otot yang dialaminya pada awal September. Pada musim ini ia melewatkan tiga laga Saudi Pro League melawan Al Shabab, NEOM, dan Al Taawoun serta pertandingan Liga Champions Asia melawan Al Gharafa karena masalah pada otot adduktor, dan baru pekan lalu kembali berlatih bersama tim.
MULAI DARI BARIS KEDUA
Théo Hernandez mencatatkan 49 penampilan dan 2 gol bersama tim nasional Prancis, dengan lima yang terakhir terjadi di Piala Dunia musim panas lalu di Amerika Serikat, di mana ia tampil sebagai starter melawan Senegal sebelum kemudian kehilangan tempatnya (sejak menit pertama juga melawan Norwegia dan Inggris, masuk sebagai pemain pengganti melawan Swedia dan Spanyol, di bangku cadangan melawan Irak, Paraguay, dan Maroko). Dalam pertandingan-pertandingan ini Zidane memilih mengandalkan Truffert dari Bournemouth, bek kiri murni, dan Diouf dari Inter, yang memberikan respons positif meski diplot di posisi tersebut, karena itu saat ini ia memulai dari lapis kedua.
Masa depan tidak pasti
Masa depannya dengan seragam Prancis masih menjadi tanda tanya dan bisa jadi tidak bergantung pada musim yang akan dijalaninya di Arab Saudi bersama Al Hilal, yang mengikatnya dengan kontrak hingga 2028. Kembali ke Eropa tentu akan membantunya, tetapi dalam beberapa bulan terakhir tidak ada ruang untuk itu: gajinya yang sekitar 20 juta euro pada musim panas lalu menjadi hambatan, Juventus mengetahui hal itu dengan baik setelah sempat memikirkannya untuk memperkuat lini tersebut. Pada 2027 semuanya bisa berubah, tetapi jelas akan dibutuhkan pengorbanan dari dirinya.
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