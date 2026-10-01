Di antara para pemain yang besok malam di Stade de France, Saint-Denis, di pinggiran Paris, akan menghadapi Italia, dalam laga yang merupakan matchday ketiga Liga A Nations League, tidak ada Théo Hernandez. Bek kiri Al Hilal itu tidak dipanggil oleh pelatih baru Zinédine Zidane, yang memilih untuk mencoretnya seperti yang ia lakukan terhadap sang saudara Lucas, yang bermain untuk Paris Saint-Germain, dan Lucas Digne, yang kembali ke Paris setelah bertahun-tahun di Aston Villa. Pilihan yang dijelaskan penerus Didier Deschamps itu seperti ini: "Saya ingin membawa 20 pemain outfield, agar tidak ada yang harus duduk di tribune," kata Zizou. "Mereka adalah pemain yang bisa dipanggil dan mungkin akan ada pada pemusatan latihan berikutnya. Tidak ada langkah mundur apa pun dalam hierarki."