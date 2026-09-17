Apakah adil untuk mengatakan bahwa Smith Rowe belum memenuhi potensi yang ia tunjukkan di Arsenal? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Murphy, mantan bintang Fulham itu, yang berbicara bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir itu sangat adil, karena yang Anda lihat adalah talenta super yang merupakan pesepakbola cerdas.

“Dan hal yang mengejutkan saya, saya banyak menyaksikan mereka, saya juga menyiarkan pertandingan mereka secara langsung tahun lalu, setiap kali saya melihat dia bermain, dia benar-benar memberi dampak pada permainan. Dia menciptakan peluang dan melakukan banyak hal yang sangat bagus.

“Saya paham orang-orang mengatakan dia adalah nomor 10, kalau Anda mau menyebutnya begitu, dan Josh King adalah superstar muda yang merupakan talenta super. Tetapi Josh King juga tidak selalu bermain musim lalu ketika Emile Smith Rowe tidak bermain. Dan ada sesuatu yang tidak dilihat atau tidak disukai para manajer.

“Saya tidak tahu apakah itu soal penerapan saat latihan, kemampuan untuk bertahan sepanjang pertandingan dari segi fisik dan daya tahan. Saya benar-benar terkejut karena setiap kali saya melihatnya, dia memberi dampak pada permainan.

“Saya sedikit merasa kasihan padanya karena menurut saya dia tidak kekurangan energi atau kebugaran. Dari apa yang saya dengar, juga tidak terlihat bahwa dia anak yang bermasalah atau menimbulkan persoalan atau berlatih dengan buruk. Sangat sulit menilai ketika Anda tidak melihatnya sendiri. Tetapi saya pikir dia punya kualitas untuk masuk ke tim. Saya pikir dia akan memberi mereka sesuatu.

“Dan seperti yang saya katakan, sangat jarang ketika saya melihat Emile Smith-Rowe bermain dia tidak memberi dampak pada permainan dan menciptakan peluang.

“Tetapi di sisi lain, yang bisa Anda perdebatkan pada awal musim ini adalah bahwa untuk start buruk Fulham, mereka sebenarnya menyerang dengan cukup baik dan menciptakan banyak peluang dalam pertandingan yang mereka jalani. Saya tahu mereka bermain imbang 0-0 di Liverpool, tetapi mereka tetap terlihat mengancam saat menyerang.

“Jadi mungkin dia [Alvaro Arbeloa] tidak melihatnya sebagai pemain sayap dan hanya melihatnya bersaing dengan Josh King sebagai nomor 10. Tetapi saya ingin melihat dia jauh lebih banyak karena saya pikir dia punya banyak hal untuk ditawarkan. Dan saya sama terkejutnya dengan banyak orang bahwa dia belum benar-benar berkembang karena saya pikir dia adalah talenta super.”