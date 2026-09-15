Beberapa mantan bintang United telah mendesak Manchester United untuk bergerak merekrut Osimhen. Patrice Evra baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang dibutuhkan di Old Trafford: “Seorang penyerang, seseorang yang mencetak gol. Saya pikir itulah yang saya lihat. Itu sebabnya bagi saya, Osimhen adalah yang terbaik. Dia contoh yang sempurna.”

Sosok yang sangat paham seni mencetak gol, mantan pemain internasional Prancis Louis Saha, sebelumnya mengatakan soal United mendatangkan penyerang tajam timnas Nigeria: “Saya sangat menyukai Victor Osimhen. Dia jelas punya karakter, dia punya kualitas. Dia juga punya rekam jejak Eropa yang bagus: dia sukses di Prancis, dia menjadi juara di Italia bersama Napoli dan dia pergi ke Turki bersama Galatasaray dan tampil luar biasa, sebuah kepindahan yang mungkin sebenarnya tidak dia inginkan, jujur saja.

“Dia mencetak gol di setiap level. Dia punya pengalaman di Liga Champions, dan lebih dari itu, dia punya tipe kepribadian dan karisma yang benar-benar bisa memberi manfaat besar bagi skuad United ini.

“Saya pikir dia akan menjadi perekrutan yang transformatif untuk Manchester United. Jika Anda memikirkan tekanan yang dia hadapi di Napoli, mengantarkan klub itu meraih gelar pertama dalam 33 tahun, maka dia adalah sosok yang sempurna untuk memimpin lini depan Manchester United. Saya pikir dia akan memberi dampak besar di United. Saya ingin melihat petinggi klub bergerak untuk merekrutnya, saya pikir dia adalah sosok yang tepat seperti yang kami butuhkan.”