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Mengapa tak ada tim Premier League yang berani mengambil peluang pada Victor Osimhen? Andy Cole membahas anomali transfer mengejutkan setelah dikaitkan dengan Chelsea dan Manchester United
Perjalanan Osimhen di sepak bola Eropa
Setelah memulai karier di Eropa bersama Wolfsburg, superstar Nigeria Osimhen pertama kali benar-benar menunjukkan dampaknya saat menjalani masa peminjaman di Charleroi, Belgia. Kampanye 2019-20 yang produktif kemudian dijalaninya bersama Lille di Prancis, sebelum kepindahan besar ke Napoli terwujud.
Ia menikmati kejayaan gelar Serie A di Italia, dengan 31 gol tercipta sepanjang musim 2022-23, dan kabarnya klub-klub papan atas Premier League secara rutin meliriknya.
United, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea semuanya dikabarkan sempat mempertimbangkan pendekatan untuk Osimhen. Kini ia bermain di Turki bersama Galatasaray, dengan standar individu yang luar biasa di sana menghasilkan 65 gol dari 78 penampilan.
- Getty
Apakah Osimhen akan sempurna untuk Premier League?
Pemain 27 tahun itu tampak memiliki seluruh atribut, kecepatan, kekuatan, dan kemampuan penyelesaian akhir, yang akan membuatnya mampu berkembang di kasta tertinggi Inggris. Ketika pendapat itu diajukan kepada Cole, pemenang Treble 1999 itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan kasino online Unibet, mengatakan kepada GOAL: “Ya, dia punya. Dia mencetak gol. Dia mencetak gol di Italia dan dia juga mencetak gol di Turki.
“Namun, Anda tahu, itu tergantung. Ada banyak faktor berbeda dalam merekrut pemain dari negara tertentu. Ini bukan semata soal gaji atau biaya transfer. Bisa ada banyak hal berbeda yang terjadi. Jika dia memang datang ke Premier League, yang menurut saya akan sangat cocok untuknya, Anda tidak pernah tahu dia akan pergi ke mana.”
Man Utd didesak bergerak untuk Osimhen
Beberapa mantan bintang United telah mendesak Manchester United untuk bergerak merekrut Osimhen. Patrice Evra baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya apa yang dibutuhkan di Old Trafford: “Seorang penyerang, seseorang yang mencetak gol. Saya pikir itulah yang saya lihat. Itu sebabnya bagi saya, Osimhen adalah yang terbaik. Dia contoh yang sempurna.”
Sosok yang sangat paham seni mencetak gol, mantan pemain internasional Prancis Louis Saha, sebelumnya mengatakan soal United mendatangkan penyerang tajam timnas Nigeria: “Saya sangat menyukai Victor Osimhen. Dia jelas punya karakter, dia punya kualitas. Dia juga punya rekam jejak Eropa yang bagus: dia sukses di Prancis, dia menjadi juara di Italia bersama Napoli dan dia pergi ke Turki bersama Galatasaray dan tampil luar biasa, sebuah kepindahan yang mungkin sebenarnya tidak dia inginkan, jujur saja.
“Dia mencetak gol di setiap level. Dia punya pengalaman di Liga Champions, dan lebih dari itu, dia punya tipe kepribadian dan karisma yang benar-benar bisa memberi manfaat besar bagi skuad United ini.
“Saya pikir dia akan menjadi perekrutan yang transformatif untuk Manchester United. Jika Anda memikirkan tekanan yang dia hadapi di Napoli, mengantarkan klub itu meraih gelar pertama dalam 33 tahun, maka dia adalah sosok yang sempurna untuk memimpin lini depan Manchester United. Saya pikir dia akan memberi dampak besar di United. Saya ingin melihat petinggi klub bergerak untuk merekrutnya, saya pikir dia adalah sosok yang tepat seperti yang kami butuhkan.”
- Getty
Mungkinkah Arsenal menghidupkan kembali minat terhadap striker Nigeria?
Saran itu tampaknya tidak diindahkan, dengan Rio Ferdinand menjadi sosok lain yang membicarakan banyak kualitas Osimhen, sementara United mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain dan kini hanya memiliki Benjamin Sesko sebagai satu-satunya No.9 murni dalam skuad mereka.
Bisa jadi dugaan minat terhadap Osimhen kembali muncul pada suatu titik, sementara klub lain, seperti juara bertahan Premier League Arsenal, dapat kembali melirik penyerang yang sudah terbukti itu pada bursa transfer mendatang.
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