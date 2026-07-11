Petualangan Belgia di Piala Dunia berakhir, dan berakhir dengan cara terburuk akibat kesalahan fatal kiper Lammens, yang masuk menggantikan Courtois yang cedera saat melawan Spanyol. Kesalahan kiper nomor satu Manchester United itu membuka peluang bagi Merino untuk mencetak gol menjadi 2-1 dan membawa timnya melaju ke babak berikutnya melawan Prancis. Padahal, alih-alih kiper Real Madrid tersebut, kiper yang dua kali berturut-turut dinobatkan sebagai kiper terbaik di liga kami, Mile Svilar, sebenarnya bisa saja diturunkan. Pemain Roma tersebut, faktanya, sedang terlibat dalam sengketa hukum yang, seperti dijelaskan oleh Gazzetta, diharapkan dapat diselesaikan oleh tim pengacaranya dalam beberapa bulan ke depan.
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Mengapa Svilar tidak bermain untuk Belgia: perselisihan, Serbia, dan penyesalan antara Courtois dan Lammens di Piala Dunia
Lahir di Belgia dari orang tua asal Serbia, ia telah melalui seluruh jenjang tim junior mulai dari U-15 hingga U-21 bersama Red Devils. Kemudian, di bawah desakan ayahnya, Ratko Svilar, mantan kiper tim nasional Serbia, ia memutuskan untuk menerima panggilan tim nasional senior Serbia pada September 2021. Ia pun melakukan debutnya dalam pertandingan persahabatan melawan Qatar, yang oleh FIFA dianggap sebagai penampilan resmi. Namun, setelah pertandingan tersebut, Svilar berubah pikiran dan menyatakan keinginannya untuk membela Belgia.
Namun, bagi FIFA, hal itu sudah terlambat: pihak FIFA di Zurich telah memberitahukan bahwa ia tidak lagi dapat berganti federasi, sehingga Belgia tidak dapat memanggilnya meskipun Rudi Garcia menginginkannya. Akibatnya, kiper andalan Roma ini tidak bisa membela tim nasional karena, di sisi lain, Serbia merasa tersinggung atas kejadian tersebut dan memutuskan untuk tidak memanggilnya lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, tim pengacara kiper tersebut telah berupaya keras untuk mendapatkan pengecualian agar Mile dapat dipanggil oleh Belgia untuk Piala Dunia di Amerika, namun upaya tersebut sia-sia.
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