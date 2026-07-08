Nilai pasar Olise telah melonjak hingga ia kini dikabarkan masuk dalam radar perekrutan Real Madrid. Dikabarkan bahwa Florentino Perez siap merogoh kocek sebesar €223 juta (£191 juta/$255 juta)—sebuah rekor transfer—untuk mendatangkan seorang ‘Galactico’ baru ke Santiago Bernabéu.

Pertanyaan yang wajar muncul: apakah ada pemain yang layak dibeli dengan harga sebesar itu? Saat ini, Olise memang sedang berada di puncak kariernya, namun sejarah sepak bola dipenuhi kisah-kisah bintang yang bersinar terang dalam waktu singkat sebelum akhirnya meredup.

Saat ditanya bagaimana Olise bisa menghindari nasib tersebut, Evra menambahkan: “Hal tersulit dalam sepak bola bukanlah mencapai puncak. Hal tersulit adalah bertahan di sana. Bakat bisa membuka pintu, tetapi kebiasaanmu yang menentukan apakah kamu tetap berada di dalam ruangan itu.

“Michael harus menjaga apa yang membuatnya istimewa. Tetap dikelilingi orang-orang yang sama, tetap menikmati sepak bola, terus bekerja keras, dan jangan terlalu terpengaruh oleh desas-desus. Setiap tahun, para bek akan semakin mempelajari permainannya. Setiap tahun, orang-orang akan menuntut lebih banyak. Di situlah kita tahu siapa yang serius.

“Dari apa yang saya lihat, dia tidak terlihat seperti seseorang yang bermain hanya untuk mencari perhatian. Dia terlihat seperti seseorang yang mencintai permainan ini. Jika dia mempertahankan kegembiraan itu, tetap rendah hati, dan tidak pernah merasa sudah mencapai puncak, dia bisa bertahan di puncak untuk waktu yang lama.”