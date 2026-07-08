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Mengapa ‘sikap santai’ Michael Olise justru merupakan hal yang baik, sebagaimana dijelaskan oleh mantan pemain timnas Prancis Patrice Evra mengenai bagian ‘tersulit’ dari menjadi seorang superstar kepada pemain sayap Bayern Munich tersebut
Kenaikan pesat: Dari Reading hingga Piala Dunia bagi Olise
Olise memasuki turnamen tersebut berkat musim 2025-26 yang menakjubkan, di mana ia mencetak 20 gol dan memberikan 20 assist dalam 52 penampilan di semua kompetisi. Performa tersebut terus ia tunjukkan dalam upayanya meraih supremasi dunia, dengan penampilan-penampilan gemilang lainnya bersama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Bradley Barcola.
Pemain berusia 24 tahun ini telah menempuh perjalanan panjang dalam waktu singkat, mengingat ia masih terdaftar di Reading di Championship hingga tahun 2021. Kepindahannya ke Crystal Palace memberinya batu loncatan ke Liga Premier, yang kemudian membawanya ke transfer bernilai besar ke Jerman. Tak ada tanda-tanda bahwa bintang ini akan meredup dalam waktu dekat.
- Getty/GOAL
Mengapa karakter Olise yang penuh teka-teki dianggap sebagai hal yang positif
Perjalanan Olise menuju puncak tidaklah mudah atau konvensional, karena ia sering melanggar berbagai tren. Ketika ditanya mengenai penilaiannya terhadap kemunculan luar biasa tersebut, mantan bintang Prancis Evra — yang berbicara atas nama Stake — mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak terkejut dengan Michael Olise. Saya sudah lama menikmati menonton permainannya. Semua orang melihat bakatnya, tapi yang paling saya sukai adalah kedewasaannya. Dia tidak pernah terlihat terburu-buru. Dia bermain seolah-olah punya banyak waktu, bahkan saat waktu sudah habis.
“Saya suka sikap santainya. Beberapa orang melihat itu dan menganggapnya terlalu santai. Saya melihat ketenangan dan kendali. Pemain terbaik membuat hal-hal sulit terlihat sederhana.
“Dia bisa mencetak gol, menciptakan peluang, berkolaborasi, menguasai bola, dan bekerja untuk tim. Itu langka. Di usia 24 tahun, dia bukan anak-anak lagi, tapi dia masih punya masa depan yang cerah. Jika dia tetap mempertahankan semangat yang sama, Prancis akan memiliki pemain andalan untuk bertahun-tahun ke depan.”
Menjadi seorang superstar: Bagaimana Olise bisa tetap berada di level tersebut
Nilai pasar Olise telah melonjak hingga ia kini dikabarkan masuk dalam radar perekrutan Real Madrid. Dikabarkan bahwa Florentino Perez siap merogoh kocek sebesar €223 juta (£191 juta/$255 juta)—sebuah rekor transfer—untuk mendatangkan seorang ‘Galactico’ baru ke Santiago Bernabéu.
Pertanyaan yang wajar muncul: apakah ada pemain yang layak dibeli dengan harga sebesar itu? Saat ini, Olise memang sedang berada di puncak kariernya, namun sejarah sepak bola dipenuhi kisah-kisah bintang yang bersinar terang dalam waktu singkat sebelum akhirnya meredup.
Saat ditanya bagaimana Olise bisa menghindari nasib tersebut, Evra menambahkan: “Hal tersulit dalam sepak bola bukanlah mencapai puncak. Hal tersulit adalah bertahan di sana. Bakat bisa membuka pintu, tetapi kebiasaanmu yang menentukan apakah kamu tetap berada di dalam ruangan itu.
“Michael harus menjaga apa yang membuatnya istimewa. Tetap dikelilingi orang-orang yang sama, tetap menikmati sepak bola, terus bekerja keras, dan jangan terlalu terpengaruh oleh desas-desus. Setiap tahun, para bek akan semakin mempelajari permainannya. Setiap tahun, orang-orang akan menuntut lebih banyak. Di situlah kita tahu siapa yang serius.
“Dari apa yang saya lihat, dia tidak terlihat seperti seseorang yang bermain hanya untuk mencari perhatian. Dia terlihat seperti seseorang yang mencintai permainan ini. Jika dia mempertahankan kegembiraan itu, tetap rendah hati, dan tidak pernah merasa sudah mencapai puncak, dia bisa bertahan di puncak untuk waktu yang lama.”
- Getty Images Sport
Piala Dunia & Ballon d'Or: Target ambisius bagi Olise
Olise sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa terbawa oleh sensasi yang mengelilinginya. Ia tetap berpijak kokoh di bumi, dengan tekad untuk terus memaksimalkan potensinya dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.
Kemenangan di Piala Dunia akan menjadi pencapaian tertinggi lainnya dalam kariernya, dan ada peluang besar baginya untuk bersaing — bersama pemain seperti Mbappé dan striker Inggris Harry Kane — dalam perebutan penghargaan Ballon d’Or jika ia berhasil meraih gelar juara dunia bersama Les Bleus.
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