Kevin De Bruyne secara resmi mengakhiri spekulasi seputar masa depannya di level internasional, dengan menegaskan komitmennya kepada tim nasional Belgia. Kembali ke pusat latihan Tubize, gelandang Napoli berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk mundur setelah Piala Dunia.

Sementara sosok senior seperti Axel Witsel pensiun dan Thibaut Courtois memilih absen dari Nations League, De Bruyne merasa termotivasi untuk tetap bertahan.

Ia menyoroti Euro 2028 di Britania Raya dan Irlandia sebagai target perpisahan yang logis, meski ia menolak menutup pintu apa pun.