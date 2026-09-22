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'Mengapa saya tidak lanjut?' - Kevin De Bruyne buka suara soal masa depannya bersama Belgia dan putusan Mark van Bommel
De Bruyne menolak pensiun demi memimpin era baru Belgia
Kevin De Bruyne secara resmi mengakhiri spekulasi seputar masa depannya di level internasional, dengan menegaskan komitmennya kepada tim nasional Belgia. Kembali ke pusat latihan Tubize, gelandang Napoli berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk mundur setelah Piala Dunia.
Sementara sosok senior seperti Axel Witsel pensiun dan Thibaut Courtois memilih absen dari Nations League, De Bruyne merasa termotivasi untuk tetap bertahan.
Ia menyoroti Euro 2028 di Britania Raya dan Irlandia sebagai target perpisahan yang logis, meski ia menolak menutup pintu apa pun.
- Photo News
Playmaker memuji Van Bommel yang "khas orang Belanda" usai kunjungan ke Naples
Menanggapi penunjukan pelatih kepala baru Mark van Bommel, De Bruyne membagikan kesan pertama yang positif setelah pertemuan pribadi di Naples. Sang playmaker mengakui bahwa awalnya ia tidak terlalu mengenal mantan gelandang itu, tetapi langsung menyukai gaya komunikasinya yang lugas.
De Bruyne menegaskan bahwa tuntutan taktis Van Bommel yang jelas sesuai dengan ekspektasinya sendiri di lapangan.
"Tipikal orang Belanda," canda De Bruyne tentang Van Bommel. "Cukup blak-blakan dalam sikapnya. Itu sangat cocok dengan saya, seseorang yang mengatakan apa adanya. Van Bommel bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ada di sini untuk membantunya."
Permohonan rekan setim dan ketajaman fisik memicu rasa lapar yang terus berlanjut
De Bruyne mengakui rekan-rekannya di tim nasional berperan meyakinkannya untuk bertahan, seraya mencatat bahwa anggota skuad yang lebih muda secara aktif memintanya untuk tetap bertahan. Gelandang itu juga mengaku terkejut dengan tingkat kebugarannya yang tinggi di Napoli, setelah beberapa kali tampil penuh selama 90 menit.
Ia menegaskan bahwa terus mendorong batas kemampuannya setiap hari tetap menjadi motivasi pribadinya yang utama untuk terus bersaing di level elite.
"Banyak pemain meminta saya untuk tetap bersama Belgia setelah Piala Dunia. Itu memberi saya energi," jelas De Bruyne. "Selama saya masih punya motivasi itu, kenapa saya tidak terus lanjut? Mendorong batas Anda setiap hari dan berusaha bermain sebaik mungkin."
- Getty Images Sport
Gelandang veteran menerima peran baru sebagai mentor bagi skuad muda
De Bruyne mengakui bahwa Belgia sedang memasuki periode transisi yang penting, yang menuntut para pemain muda untuk menerima tanggung jawab kepemimpinan tim. Veteran dengan 124 caps itu ingin membimbing generasi berikutnya dalam laga Nations League mendatang melawan Prancis, Italia, dan Turki.
Ia menekankan bahwa mencegah kekosongan kepemimpinan secara mendadak tetap krusial sebelum para pemain senior benar-benar pergi.
"Saya tidak ingin para pemain muda tiba-tiba mengalami kejutan saat kami pensiun," kata De Bruyne. "Mereka perlu merasakan sekarang seperti apa rasanya memikul sebuah tim."
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