Mengapa Ryan Reynolds & Rob Mac menjadi ‘underdog’ dalam upaya Wrexham untuk lolos ke Liga Premier
Dari Liga Nasional ke Liga Utama: Perjalanan promosi yang bersejarah
Wrexham telah menikmati lonjakan pesat di Racecourse Ground, berhasil naik dari National League ke Championship. Mereka telah mengatasi setiap rintangan yang menghadang, dengan belanja besar-besaran dari para pemilik klub asal Hollywood yang memungkinkan terciptanya momentum bersejarah.
Konsensus umum adalah bahwa kompetisi divisi kedua akan menjadi ujian terbesar bagi kemampuan Wrexham, dan hal itu terbukti benar meskipun mereka melakukan perekrutan yang lebih intensif selama beberapa jendela transfer yang sibuk.
Kendala yang dihadapi dalam upaya mendapatkan tiket undian babak play-off
The Red Dragons sempat dianggap tak berdaya di awal musim 2025-26, karena mereka terseok-seok di awal musim, namun kemudian bangkit dengan performa khas mereka untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di babak play-off. Belakangan ini, mereka kembali mengalami masa sulit, di saat yang paling tidak tepat, dengan selisih empat poin dari enam besar yang harus dikejar melalui empat pertandingan terakhir.
Hal itu mungkin terlalu berat untuk dipenuhi, sehingga mereka mungkin harus mengambil rute alternatif menuju kasta tertinggi, namun masih ada banyak hal positif yang bisa diambil oleh Reynolds, Mac, dan manajer veteran Phil Parkinson dari musim ini yang telah menyuguhkan banyak drama untuk serial dokumenter ‘Welcome to Wrexham’.
Akankah Reynolds dan Mac merasa puas dengan penampilan Wrexham pada musim 2025-26?
Ketika ditanya apakah para ketua klub papan atas di Wales Utara akan puas dengan kemajuan yang telah dicapai musim ini, Goodman—mantan bintang EFL yang kini menjadi komentator—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, mengatakan: "Ya, saya rasa mereka ingin bersaing. Dan jelas saat Januari tiba, mereka masih berada di jalur yang tepat. Dan sejujurnya, dengan empat pertandingan tersisa, mereka masih berada di jalur yang tepat, tetapi mereka masih memiliki beberapa pertandingan sulit yang harus dihadapi.
“Jadi mereka akan menjadi tim underdog. Saya kira mereka akan menjadi underdog, antara mereka dan Hull. Karena menurut saya lima besar sudah pasti sekarang. Tapi Hull memiliki selisih empat poin dari Wrexham dan saya hanya penasaran seberapa krusial hal itu bisa jadi.
“Tapi jika Anda mengambil snapshot klasemen ini dan memperlihatkannya kepada penggemar Wrexham empat atau lima tahun lalu, atau berani saya katakan, bahkan 10 bulan lalu, saya pikir mereka akan sangat senang.
“Sekarang, ketika sudah begitu dekat, Anda ingin mencoba melewati garis finis. Tapi jujur, saya hanya mengharapkan mereka menjalani musim konsolidasi, yaitu berada di kelompok klub antara peringkat 10 hingga 16, mungkin tidak dalam pertarungan degradasi tapi hanya mengamankan tempat di Championship. Dan mereka telah melampaui itu.
“Saya benar-benar senang untuk Phil Parkinson karena sebenarnya banyak orang yang meragukannya. Dia tidak memiliki catatan yang bagus di level Championship sebelum musim ini. Tapi saya yakin Wrexham adalah salah satu kisah sukses. Dan terlepas dari apakah mereka lolos ke babak playoff atau tidak, saya tetap berpikir mereka telah menjalani musim yang brilian.”
Mencoba adaptasi sebelum jendela transfer berikutnya dibuka
Wrexham — yang baru saja menelan dua kekalahan beruntun dan hanya meraih satu poin dari sembilan poin yang tersedia — akan kembali beraksi pada Sabtu ini saat menjamu Stoke. Mereka kemudian akan bertandang ke Oxford sebelum menutup musim dengan laga-laga berat melawan Coventry yang akan promosi ke Liga Premier dan Middlesbrough yang bersaing di dua besar.
Tahun yang penuh stabilitas dan refleksi mungkin bukanlah hal yang buruk bagi Red Dragons, mengingat semua yang telah mereka raih dalam waktu singkat, dengan harapan bahwa Reynolds dan Mac akan menyediakan lebih banyak dana selama musim panas sehingga impian bersama dapat kembali dikejar pada musim 2026-27.