Mengapa Ryan Reynolds & Rob Mac menjadi ‘underdog’ dalam upaya Wrexham untuk lolos ke Liga Premier

Ketika ditanya apakah para ketua klub papan atas di Wales Utara akan puas dengan kemajuan yang telah dicapai musim ini, Goodman—mantan bintang EFL yang kini menjadi komentator—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, mengatakan: "Ya, saya rasa mereka ingin bersaing. Dan jelas saat Januari tiba, mereka masih berada di jalur yang tepat. Dan sejujurnya, dengan empat pertandingan tersisa, mereka masih berada di jalur yang tepat, tetapi mereka masih memiliki beberapa pertandingan sulit yang harus dihadapi.

“Jadi mereka akan menjadi tim underdog. Saya kira mereka akan menjadi underdog, antara mereka dan Hull. Karena menurut saya lima besar sudah pasti sekarang. Tapi Hull memiliki selisih empat poin dari Wrexham dan saya hanya penasaran seberapa krusial hal itu bisa jadi.

“Tapi jika Anda mengambil snapshot klasemen ini dan memperlihatkannya kepada penggemar Wrexham empat atau lima tahun lalu, atau berani saya katakan, bahkan 10 bulan lalu, saya pikir mereka akan sangat senang.

“Sekarang, ketika sudah begitu dekat, Anda ingin mencoba melewati garis finis. Tapi jujur, saya hanya mengharapkan mereka menjalani musim konsolidasi, yaitu berada di kelompok klub antara peringkat 10 hingga 16, mungkin tidak dalam pertarungan degradasi tapi hanya mengamankan tempat di Championship. Dan mereka telah melampaui itu.

“Saya benar-benar senang untuk Phil Parkinson karena sebenarnya banyak orang yang meragukannya. Dia tidak memiliki catatan yang bagus di level Championship sebelum musim ini. Tapi saya yakin Wrexham adalah salah satu kisah sukses. Dan terlepas dari apakah mereka lolos ke babak playoff atau tidak, saya tetap berpikir mereka telah menjalani musim yang brilian.”